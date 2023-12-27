Роке прилетел в Барселону. Он присоединится к «Барсе» зимой, а не летом

Теги Барселона Ла Лига Витор Роке Футбол

Нападающий Витор Роке готов присоединиться к «Барселоне».

Каталонский клуб сообщил, что форвард прилетел в Барселону.

Фото: twitter.com/FCBarcelona_es

Изначально планировалось, что футболист присоединится к «блаугране» летом 2024 года. Однако затем стало известно, что «Барселона» собирается зарегистрировать Роке вместо получившего серьезную травму Гави.

Первоначально сообщалось, что «Барселона» заплатит за Роке 35+10 млн евро. Потом появились сведения о том, что каталонцы хотят снизить фиксированную выплату с 35 до 30 млн евро. После этого «Атлетико Паранаэнсе» поставил «Барсе» ультиматум: на направление подписанных документов клубу дали сутки.

Окончательной договоренности о трансфере клубы достигли 8 июля. «Барса» заплатит за Витора 30+31 млн евро – больше, чем планировалось изначально. Сообщалось, что зарплата форварда составит 3,5 млн евро в год.

В этом сезоне 18-летний форвард забил 21 гол в 45 матчах. Его статистику можно изучить здесь.

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17 комментариев
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Ответ Rosenbaum
Странная логика.Причем тут травма Гави, который ни разу не форвард? Это скорее конкурент сильно сдавшему Левандовскому.
странно писать и быть не в материале . из-за травмы, Гави исключили из состава. поэтому есть деньги для регистрации Роке
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0
+13
ну успехов ему. интересно на него посмотреть в деле тут у нас в Европе.
+16
-4
+12
Свежая кровь в нападении была необходима. Удачи юному таланту в Барсе. Надеюсь, адаптация не займёт много времени, раскроется и привнесёт с собой бразильскую яркость в атаке, которой давно уже не было
+7
0
+7
Приехал,потому что Левандовски играет как Пьёнтек
+4
0
+4
хозяин Реала выглядит так:
+15
-14
+1
Ждём 600 голов за 10лет😎
+3
-2
+1
Ответ Капибарбер
хозяин Реала выглядит так:
Вы прям как Лапорта. Тоже любите лозунги, которые не всегда становятся правдой 😂
+8
-7
+1
Удачи ему в Барселоне. Не знаю, как у вас, а у меня до сих пор перед глазами Алешандре Пато. И хотелось бы, чтобы кто-то из нападающих с потенциалом развился. И чтобы не было травм. Буду за него и за Эндрика переживать.
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может хоть левандовский забивать начнет
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нехило так за пацана заплатили + еще бонусы, главное, чтобы Керийсоном не стал.
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Надеюсь заиграет, и можно будет спокойно отправить Левандовски на пенсию
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Ответ Stasinho7
Вы прям как Лапорта. Тоже любите лозунги, которые не всегда становятся правдой 😂
Они уже Фати пиарили. Допиарились.
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