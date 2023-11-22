У «Барсы» есть возможность подписать и Роке, и замену Гави зимой. Хави нравится Ло Чельсо

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В «Барселоне» думают, подписывать ли игрока на замену Гави.

Как пишет Mundo Deportivo, Деку и Хави регулярно общаются, но пока они не анализировали ситуацию, сложившуюся после серьезной травмы полузащитника. Они планируют встречу, чтобы решить, выходить ли на трансферный рынок зимой. Также им нужно решить, какие цели будут приоритетными в январе.

Если «Барселона» решит, что трансфер полузащитника на замену Гави необходим, то главным вариантом является Джовани Ло Чельсо из «Тоттенхэма». Хави очень нравится игрок, трансфер которого в «Барсе» обсуждали еще летом.

До травмы Гави у спортивного руководства «Барсы» была одна цель – освободить место в зарплатной ведомости, чтобы завершить переход Витора Роке. Деку не отказался от этой цели после травмы Гави, поскольку у «Барсы» есть возможность подписать и Роке, и нового хавбека зимой.

Регламент Ла Лиги позволяет подписать новичка, выйдя за пределы зарплатной ведомости, в случае серьезной травмы кого-то из игроков, и в клубе хотят воспользоваться этой возможностью, если на рынке будут хорошие варианты. В «Барсе» подчеркивают, что не намерены совершать «трансфер ради трансфера».

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6 комментариев

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GuruFutbola
Каждый день одни и те же новости разными словами
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marshalericsson1357
Было бы идеально
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Peter Parker
Все еще есть шансы перехватить Сутормина у армейцев…
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Volgogradets
помойка ла масия больше не в состоянии выдавать молодых?
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S. A.
Когда-то клубы вроде Тоттенхэма брали лавочников клубов вроде Барсы. Сейчас всё наоборот :)
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