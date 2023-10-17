Роке отказался бы «от всех денег мира» ради «Барселоны»: «Я всегда мечтал о ней – и только о ней»

Теги высшая лига Бразилия премьер-лига Англия Барселона Ла Лига Атлетико Паранаэнсе Витор Роке Футбол

Витор Роке заявил, что не собирался переходить в АПЛ.

– Вокруг вашего перехода в «Барселону» было много интриг, многие клубы АПЛ стучались в вашу дверь, даже направляли предложения. Был ли момент, когда вы боялись, что переход в «Барселону» сорвется?

– Нет, я всегда был убежден в том, что моей командой станет «Барса». Я всегда этого хотел, всегда об этом мечтал, так что я всегда однозначно собирался в «Барсу».

– То есть вам могли бы предлагать все деньги мира и статую у стадиона, но вы все равно хотели бы в «Барсу»?

– Да, да, только в «Барсу», – сказал нападающий, выступающий в составе «Атлетико Паранаэнсе».

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9 комментариев

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ljolik888
Ждём в Барселоне . Надеюсь на отличную карьеру , много кубков и кучу голов !
+7
-2
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Akezhan Kutvarov
Главное чтобы заиграл и доказал уровень, а не слился за пол сезона
+5
-1
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Rus Donskoy
круто!
+5
-3
+2
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Егор Добрый
Бразильский футболист и не любит деньги 😂😅😅
+2
0
+2
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Taddy Brain
Будет играть бесплатно?))))))
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n9mn977m27
В 2012 году сказал бы: «Я всегда мечтал только об Анжи» 🤣
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