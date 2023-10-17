Роке отказался бы «от всех денег мира» ради «Барселоны»: «Я всегда мечтал о ней – и только о ней»

Витор Роке заявил, что не собирался переходить в АПЛ.

– Вокруг вашего перехода в «Барселону» было много интриг, многие клубы стучались в вашу дверь, даже направляли предложения. Был ли момент, когда вы боялись, что переход в «Барселону» сорвется?

– Нет, я всегда был убежден в том, что моей командой станет «Барса». Я всегда этого хотел, всегда об этом мечтал, так что я всегда однозначно собирался в «Барсу».

– То есть вам могли бы предлагать все деньги мира и статую у стадиона, но вы все равно хотели бы в «Барсу»?

– Да, да, только в «Барсу», – сказал нападающий, выступающий в составе « ».

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