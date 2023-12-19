«Надеюсь, подписание Роке будет на уровне Месси или Роналду». Хави о новичке «Барсы»

Теги Криштиану Роналду Барселона Хави Лионель Месси Ла Лига Витор Роке Футбол

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о подписании Витора Роке.

18-летний нападающий перейдет в каталонский клуб из «Атлетико Паранаэнсе» в зимнее трансферное окно.

«Мы не должны оказывать на молодого игрока такое давление, которое оказывалось на Ламина [Ямаля].

Если самолет не взлетит, возможно, он останется [в «Атлетико Паранаэнсе»].... Пусть он приедет, адаптируется, покажет талант. Он очень хороший игрок, который может внести большой вклад. Мне приходит на ум много позитивного. Он дает нам надежду. Мы поможем ему адаптироваться как можно скорее.

Он присоединится к нам после праздников, мы поддерживаем с ним контакт, чтобы он мог хорошо подготовиться и проявить себя с нами наилучшим образом.

[Роке и Эндрик] – игроки, от которых ждут очень многого. Посмотрим, пока рано говорить. Надеюсь, подписание Витора Роке будет на уровне Месси или Криштиану [Роналду]», – сказал Хави.

Укажете на карте, где сделан этот кадр? В нашей новой географической игре

Материалы по теме

29 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Как он умудрился в одной речи сказать что не надо оказывать на него давление, и тут же понадеяться что это подписание будет на уровне Месси/Роналду?)
+31
0
+31
- Мы не должны оказывать на молодого игрока такое давление
через 2 секунды
- Надеюсь, подписание Витора Роке будет на уровне Месси или Криштиану [Роналду]
+16
-1
+15
А в итоге очередной Боян Кркич.
+26
-12
+14
Ответ Роман
Комментарий скрыт
Бесплатный? 40 млн евро когда стали бесплатным трансфером?)
+12
-5
+7
Ответ JENNINGS
Не только Модрич, но и Начо, Каземиро, Бензема, Бэйл, Карвахаль, Иско, Марсело и конечно же Роналду
С метровых офф-сайдов и купленных судей.. 😀
+3
-2
+1
Опорника лучше купи, Хави Эрнандес.
0
0
0
Подписание на уровне Месси или Давыдова
0
0
0
Роке желаю всего наилучшего , думаю пора Левандовски посадить на лавку .
0
0
0
Ответ Красная стрела
Ну так. Игрок не плохой, но не то чтоб мегавпечатляющий🤷‍♂️
Ему только 18, еще может успеть и впечатлить и мегавпечатлить. В любом случае, желаем успехов.
+1
-1
0
Ответ Роман
Я думал тут читают мнение. Оказывается фаны бчк переживают за плюсы и минусы))
Вообще все равно на «плюсы и минусы» )

Просто забавно как пользователи удаляют комментарии из-за того, что на них появляются минусы, и переписывают заново точно такой же комментарий )
+4
-4
0
Ответ Роман
Настолько всё равно, что решили об этом написать.
Лично мне на мои плюсы и минусы вообще все равно - у каждого свое мнение и оно может быть различным с моим )

Но когда пользователи удаляют свои комментарии, а потом пишут точно такой же из-за числа минусов на первом - для меня это забавно )
+1
-1
0
Ответ red hikkikomori
Как он умудрился в одной речи сказать что не надо оказывать на него давление, и тут же понадеяться что это подписание будет на уровне Месси/Роналду?)
Он часто противоречит себе в одном интервью)
0
0
0
Ответ Капибарбер
2 чемпионства за 9 лет нам такого позора не надо
5 кубков ЛЧ за 9 лет :)
+4
-4
0
Ответ Капибарбер
Модрич их правда выигрывал
Не только Модрич, но и Начо, Каземиро, Бензема, Бэйл, Карвахаль, Иско, Марсело и конечно же Роналду
+1
-1
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий