«Надеюсь, подписание Роке будет на уровне Месси или Роналду». Хави о новичке «Барсы»

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о подписании Витора Роке.

18-летний нападающий перейдет в каталонский клуб из «Атлетико Паранаэнсе» в зимнее трансферное окно.

«Мы не должны оказывать на молодого игрока такое давление, которое оказывалось на Ламина [Ямаля].

Если самолет не взлетит, возможно, он останется [в «Атлетико Паранаэнсе»].... Пусть он приедет, адаптируется, покажет талант. Он очень хороший игрок, который может внести большой вклад. Мне приходит на ум много позитивного. Он дает нам надежду. Мы поможем ему адаптироваться как можно скорее.

Он присоединится к нам после праздников, мы поддерживаем с ним контакт, чтобы он мог хорошо подготовиться и проявить себя с нами наилучшим образом.

[Роке и Эндрик] – игроки, от которых ждут очень многого. Посмотрим, пока рано говорить. Надеюсь, подписание будет на уровне или [Роналду]», – сказал .

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