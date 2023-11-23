«Барса» зарегистрирует Роке вместо Гави зимой. Форвард, вероятно, будет единственным новичком клуба

Теги высшая лига Бразилия Барселона Ла Лига Атлетико Паранаэнсе Гави Витор Роке Футбол

Витор Роке присоединится к «Барселоне» зимой.

Каталонский клуб хочет укрепить состав этим игроком в зимнее трансферное окно. Изначально идея «Барсы» заключалась в том, чтобы зарегистрировать Роке в январе, но этому мешал финансовый фактор – клуб до сих пор не получил 40 миллионов евро от немецкого инвестиционного фонда Líbero, купившего 9,8% акций Barça Studios. 

Однако теперь у «Барселоны» появилась возможность заявить бразильца, не дожидаясь выплаты от партнеров – это связано с серьезной травмой полузащитника Гави. У «блауграны» есть право подписать игрока, который будет получать 80% от зарплаты испанца, не включая эти данные в финансовые отчеты.

Ожидается, что Роке станет единственным новичком «Барселоны» в зимнее трансферное окно. Хотя тренерский штаб считает необходимым укрепление линии полузащиты, спортивное руководство и клуб считают приход Роке более важным. «Барса» полагает, что с возвращением Педри и Френки де Йонга, а также Фермина Лопеса и игроков молодежной команды у нее будет достаточно игроков, чтобы компенсировать потерю Гави

При этом подписание еще одного хавбека не исключено – оно будет зависеть от того, получит ли клуб деньги от Líbero. 

«Барселона» объявила о трансфере Витора Роке в летнее трансферное окно. Сейчас 18-летний нападающий выступает за «Атлетико Паранаэнсе».

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11 комментариев

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jwbmwbqvih
Ответ Bazilic
Отличная новость. Поляк совсем не тянет, так что Роке очень нужен Гави здоровья
Да. Пацан приедет и сразу все проблемы решит в атаке.
+17
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Bazilic
Отличная новость. Поляк совсем не тянет, так что Роке очень нужен
Гави здоровья
+9
-5
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Кирилл
Не было бы счастья, да несчастье помогло…

Гави здоровья и восстановления без форсирования возвращения на поле.
А Роке будет очень ко двору в новом году - на одном Леве, играющем с перепадами в этом сезоне, далеко не уехать.
+3
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Рэд Уайт
Ответ Leon Petov
Роке Санта-крус будет в тени Эндрика как в Ла Лиге, так и в сборной
эндрик уже в тени Роке
+4
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Любезный Коссутий
мордатый парниша
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ДЖИН
Ну всё на треблу теперь замахнемся!
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Rus Donskoy
Барселоне в принципе никто зимой не нужен. Состав очень нормальный.
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Леван Мкртчян
Ответ jwbmwbqvih
Да. Пацан приедет и сразу все проблемы решит в атаке.
Если он, хотя бы, решит проблему центрфорварда и ,частично ,проблему реализации моментов, то это уже будет больше половины от всех нынешних проблем Барсы
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