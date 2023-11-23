«Барса» зарегистрирует Роке вместо Гави зимой. Форвард, вероятно, будет единственным новичком клуба

Витор Роке присоединится к «Барселоне» зимой.

Каталонский клуб хочет укрепить состав этим игроком в зимнее трансферное окно. Изначально идея «Барсы» заключалась в том, чтобы зарегистрировать Роке в январе, но этому мешал финансовый фактор – клуб до сих пор не получил 40 миллионов евро от немецкого инвестиционного фонда Líbero, купившего 9,8% акций Barça Studios.

Однако теперь у «Барселоны» появилась возможность заявить бразильца, не дожидаясь выплаты от партнеров – это связано с серьезной травмой полузащитника Гави. У «блауграны» есть право подписать игрока, который будет получать 80% от зарплаты испанца, не включая эти данные в финансовые отчеты.

Ожидается, что Роке станет единственным новичком «Барселоны» в зимнее трансферное окно. Хотя тренерский штаб считает необходимым укрепление линии полузащиты, спортивное руководство и клуб считают приход Роке более важным. «Барса» полагает, что с возвращением Педри и Френки де Йонга, а также Фермина Лопеса и игроков молодежной команды у нее будет достаточно игроков, чтобы компенсировать потерю .

При этом подписание еще одного хавбека не исключено – оно будет зависеть от того, получит ли клуб деньги от Líbero.

« » объявила о трансфере в летнее трансферное окно. Сейчас 18-летний нападающий выступает за « ».

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