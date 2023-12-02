Роке перейдет в «Барселону» зимой. «Атлетико Паранаэнсе» сообщил, что 4-го декабря форвард проведет последний домашний матч за клуб
Витор Роке присоединится к «Барселоне» в начале 2024 года.
«Атлетико Паранаэнсе» сообщил, что матч против «Сантоса» станет для 18-летнего футболиста последним на домашней арене красно-черных перед переездом в Европу. Игра пройдет 4 декабря, начало – в 00:30 по московскому времени.
Сообщалось, что «Барселона» собирается зарегистрировать Роке вместо получившего травму Гави. Изначально планировалось, что футболист присоединится к «блаугране» летом 2024 года.
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