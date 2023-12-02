Роке перейдет в «Барселону» зимой. «Атлетико Паранаэнсе» сообщил, что 4-го декабря форвард проведет последний домашний матч за клуб

Теги высшая лига Бразилия Барселона Ла Лига Атлетико Паранаэнсе Витор Роке Футбол

Витор Роке присоединится к «Барселоне» в начале 2024 года.

«Атлетико Паранаэнсе» сообщил, что матч против «Сантоса» станет для 18-летнего футболиста последним на домашней арене красно-черных перед переездом в Европу. Игра пройдет 4 декабря, начало – в 00:30 по московскому времени.

Сообщалось, что «Барселона» собирается зарегистрировать Роке вместо получившего травму Гави. Изначально планировалось, что футболист присоединится к «блаугране» летом 2024 года.

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14 комментариев
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Буст Барсе под лч💪🏻
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Ответ Роман
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Вроде бы постоянно сидите на ветках, связанных с Барселоной, а задаете такие глупые вопросы )
+10
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+7
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Ответ 13ыйРычагЛапорты
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Да не. Там просто ещё 4 других матчей было. Но это так, пыль
+4
0
+4
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Леву в аль-насру на замену пустынному
+4
-2
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Ответ Роман
Также как и вы постоянно глупо отвечаете.
Ну я хотя бы «глупо отвечаю» на ветках своей любимой команды, а не лезу на ветки других клубов-соперников )
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