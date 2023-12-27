Амарал прилетел в Москву. Новый спортдиректор «Спартака» посетит клубный музей

Новый спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал прилетел в Москву.

планирует посетить клубный музей, пишет Metaratings.ru.

Ранее сообщалось, что Томаш прилетит в Москву до конца года, чтобы познакомиться с инфраструктурой «Спартака».

22 декабря «Спартак» объявил о назначении Амарала, который ранее был ведущим скаутом «Бенфики», на пост спортивного директора.

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