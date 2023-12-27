Амарал прилетел в Москву. Новый спортдиректор «Спартака» посетит клубный музей

Теги Спартак премьер-лига Россия Томаш Амарал Футбол

Новый спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал прилетел в Москву.

Амарал планирует посетить клубный музей, пишет Metaratings.ru.

Ранее сообщалось, что Томаш прилетит в Москву до конца года, чтобы познакомиться с инфраструктурой «Спартака».

22 декабря «Спартак» объявил о назначении Амарала, который ранее был ведущим скаутом «Бенфики», на пост спортивного директора.

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7 комментариев
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Добро пожаловать в Спартак! Хорошо встретить новый год в новой стране и с новой командой....
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Добро пожаловать!!! Удачи!!!
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Бахнул борща, ключи от служебной квартиры в Тушино получил…
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Мостового пригласить в качестве экскурсовода
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Ответ Эден Азаров
Сначала надо в клубную столовую, а уж потом в музей, чтоб эффект от созерцания былого клубного величия был максимально высокий
Вот, человек понимает. Сначала борщ, и только потом двухчасовая нарезка лучших подкатов Горлуковича.
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