Аленичев о «Спартаке»: «Приход Амарала – это хорошо. «Бенфика» и другие португальские клубы продают футболистов по 50, 80 млн евро»

Теги Спартак высшая лига Португалия Бенфика премьер-лига Россия Дмитрий Аленичев Чемпионат.com Томаш Амарал Футбол

Дмитрий Аленичев рад Томашу Амаралу на посту спортивного директора «Спартака».

– Знаете что-то о новом спортивном директоре «Спартак» Амарале?

– Я не знаком с ним. Но «Бенфика», да и другие португальские клубы продают футболистов по 50 млн, по 80 млн евро... Феликса чуть ли не за 120 млн евро продали! Это говорит о том, что идеально работал спортивный директор.

– Но Амарал был в «Бенфике» скаутом.

– Тем не менее. Он эту работу знает. Я считаю, что приход Амарала – это очень хорошее приобретение. Потому что «Спартак» может подписывать хороших футболистов. На мой взгляд, таких людей, одного из главных по спортивной части, не хватало «Спартаку».

– У португальских друзей не спрашивали об Амарале?

– Я буквально месяц назад вернулся из Португалии. Но его еще тогда не назначили (смеется)! Поэтому и не узнавал. Сейчас, конечно же, без проблем могу созвониться. Мне полную информацию по нему дадут. Однозначно! – сказал бывший игрок и тренер «Спартака» Аленичев, выступавший за «Порту».

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13 комментариев
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Продаст Джикию за 50 миллионов евро.
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Ну хоть кто то доволен...
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Так там давно выстроенная система. Причём, нельзя сказать, что её всецело выстроили сами португальцы. Просто это отличный хаб для адаптации латиноамериканских игроков со спортивной, финансовой и даже бытовой точки зрения. Поэтому хоть группу специалистов перевези из Португалии в Россию - ничего особо не изменится.
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Но Спартаку это точно не грозит 🤣
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Ответ Нейтральный критик
Продаст Джикию за 50 миллионов евро.
Это он намекнул, что будут покупать за 50-80 млн))
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Приход Амарала - это сильно звучит, как реклама нового наркотика )))
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Мнение и оценка единственного россиянина победителя Лиги чемпионов, как эксперта дорогого стоит, не то что некоторых ....
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если менеджмент КБ выйдет хотя бы в ноль уже зачёт, немного заработать смогут - гении)))
а так, чё тут сейчас сказать? ну, и?))
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Согласен. Спартаку не хватает качественных игроков в каждую линию.
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Ну прям супер футболистов в КБ приглашают. Выделяется один из них - уголовник и наркоман.🤣🤣🤣
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Ответ Нейтральный критик
Продаст Джикию за 50 миллионов евро.
В МЮ. В пару к магваеру
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Ответ ASH11
Так там давно выстроенная система. Причём, нельзя сказать, что её всецело выстроили сами португальцы. Просто это отличный хаб для адаптации латиноамериканских игроков со спортивной, финансовой и даже бытовой точки зрения. Поэтому хоть группу специалистов перевези из Португалии в Россию - ничего особо не изменится.
Возможно привнесут какие то веяния оттуда.
Никто не говорит, что Амарал выстроит тут Бенфику 2.0
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