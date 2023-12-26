Аленичев о «Спартаке»: «Приход Амарала – это хорошо. «Бенфика» и другие португальские клубы продают футболистов по 50, 80 млн евро»

Дмитрий Аленичев рад Томашу Амаралу на посту спортивного директора «Спартака».

– Знаете что-то о новом спортивном директоре «Спартак» Амарале?

– Я не знаком с ним. Но «Бенфика», да и другие португальские клубы продают футболистов по 50 млн, по 80 млн евро... Феликса чуть ли не за 120 млн евро продали! Это говорит о том, что идеально работал спортивный директор.

– Но Амарал был в «Бенфике» скаутом.

– Тем не менее. Он эту работу знает. Я считаю, что приход Амарала – это очень хорошее приобретение. Потому что «Спартак» может подписывать хороших футболистов. На мой взгляд, таких людей, одного из главных по спортивной части, не хватало «Спартаку».

– У португальских друзей не спрашивали об Амарале?

– Я буквально месяц назад вернулся из Португалии. Но его еще тогда не назначили (смеется)! Поэтому и не узнавал. Сейчас, конечно же, без проблем могу созвониться. Мне полную информацию по нему дадут. Однозначно! – сказал бывший игрок и тренер « » Аленичев, выступавший за «Порту».

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