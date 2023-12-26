Гимнастка Мельникова о «Спартаке»: «Надеюсь, что займет 1-е место. Промеса могу назвать самым любимым футболистом»

Гимнастка Ангелина Мельникова рассказала о своей любви к «Спартаку».

– Вас часто можно увидеть на домашних матчах московского « ». Расскажите, как вы стали болеть за красно-белых?

– Я стала активно поддерживать «Спартак» около полутора лет назад, когда меня впервые пригласили на стадион. Именно благодаря «Спартаку» я близко познакомилась с футболом, за что ему большое спасибо!

– Есть ли у вас любимчики в команде? Чья игра нравится больше всего?

– Нравится, как играет , могу назвать его самым любимым футболистом. Он быстрый, техничный, забивает! К тому же мы знакомы лично.

– Какое впечатление у вас оставляет качество игры команды под руководством ?

– В этом году я не так часто приходила на стадион, из-за плотного графика часто не попадала на домашние игры, поэтому немного выпала из новостной повестки, не очень пристально слежу за тем, что происходит вокруг команды. Но от этого не перестаю болеть, поддерживаю «Спартак» и стараюсь следить за социальными сетями клуба.

– Первую часть сезона Российской премьер-лиги красно-белые завершили на пятой позиции. Какое место, по-вашему, займет «Спартак» по итогам всего сезона?

– Не знаю, сложно сказать, но я надеюсь, что первое! – смеясь сказала олимпийская чемпионка Токио-2020 по спортивной гимнастике.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам