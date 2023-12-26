Мостовой считает, что «Спартаку» не нужно усиление: «У них и так игроков на две с половиной команды. Каждые три месяца усиливаются – и все время одни и те же вопросы к игре»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Мостовой Футбол

Александр Мостовой считает, что нынешний состав «Спартака» не требует усиления.

«Какие позиции в «Спартаке требуют усиления? Никакие. Сколько можно усиливаться? Они каждые три месяца усиливаются, но все время что-то мешает. Купят пятерых, продадут шестерых, возьмут семерых – и все время одни и те же вопросы к игре.

Каждые полгода усиливаются. У «Спартака» и так игроков на две с половиной команды», – сказал бывший полузащитник сборной России. 

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12 комментариев
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какие вопросы к игре, если он сам признался, что матчи не смотрит?
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В футболе всё уже давно придумано.
©Мостовой
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В Спартаке по количеству может и 2 состава, но по качеству далеко нет, усиление нужно, но такого уровня, что бы человек пришел и сразу заиграл в старте, но без еврокубков таких игроков можно затянуть только деньгами, а зачем переплачивать? Лучше дать время молодежи набить шишки... ну возможно кто то приедет за игровым временем, но это очень вряд ли.
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Они ищут того, кто чеканить умеет!
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Через пару лет будем читать Мостового-тренера (необязательно Спартака) - "нужно усиление"
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Спартак теорически не может каждые 3 месяца покупать игроков, так как только 2 раза в год открыто трансферное окно
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Усилением «Спартака» может быть только Мостовой на тренерском мостике.
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Ответ Spartakus1984
И этот человек хочет стать тренером .Жесть.А кто у Спартака в нападении кроме Соболева?
никого, а почему об этом сейчас вспомнили? помнится многие до усеру кричали прочь шамар и зачем нам ещё один нап. Рябчук это круто!! много таких было
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