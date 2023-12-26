Мостовой считает, что «Спартаку» не нужно усиление: «У них и так игроков на две с половиной команды. Каждые три месяца усиливаются – и все время одни и те же вопросы к игре»
Александр Мостовой считает, что нынешний состав «Спартака» не требует усиления.
«Какие позиции в «Спартаке требуют усиления? Никакие. Сколько можно усиливаться? Они каждые три месяца усиливаются, но все время что-то мешает. Купят пятерых, продадут шестерых, возьмут семерых – и все время одни и те же вопросы к игре.
Каждые полгода усиливаются. У «Спартака» и так игроков на две с половиной команды», – сказал бывший полузащитник сборной России.
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