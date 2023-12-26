«Назначение директоров в «Спартаке» всегда вызывало вопросы. Не было продуктивности как у Гинера». Тарпищев о красно-белых

Теги Спартак ЦСКА Евгений Гинер премьер-лига Россия Шамиль Тарпищев Матч ТВ Томаш Амарал Футбол

Шамиль Тарпищев оценил назначение нового спортдиректора в «Спартак».

В пятницу «Спартак» объявил о назначении Томаша Амарала на пост спортивного директора. Португалец, работавший в последние годы в «Бенфике», приступит к работе 1 января. 

– Как отнеслись к назначению?

– Очень сложно сказать, потому что не знаю моментов внутри команды, о которых знал раньше. Поэтому оценивать сложно. Но назначение директоров в «Спартаке» всегда вызывало вопросы. То есть, не было той продуктивной работы как у Гинера [в ЦСКА].

– Иностранный директор способен что‑то сделать в нашем футболе?

– Если там бесконфликтная ситуация, то да, если конфликтная, то ничего хорошего не будет, – сказал президент Федерации тенниса России (ФТР) и болельщик «Спартака».

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4 комментария
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У "народной" команды все решения должны преследовать одну цель - радовать народ смехом.
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Многие назначения в «Спартаке» «вызывают вопросы»,как мягко выразился Тарпищев…
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А ведь Гинер хотел купить Спартак до покупки ЦСКА. Но не купил(
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Компетентность интервью Тарпищева в отношении Спартака всегда вызывала вопросы...тем более что в футбол не играл и чеканить на уровне вряд ли умеет...
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