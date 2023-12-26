«Назначение директоров в «Спартаке» всегда вызывало вопросы. Не было продуктивности как у Гинера». Тарпищев о красно-белых

Шамиль Тарпищев оценил назначение нового спортдиректора в «Спартак».

В пятницу « » объявил о назначении Томаша Амарала на пост спортивного директора. Португалец, работавший в последние годы в «Бенфике», приступит к работе 1 января.

– Как отнеслись к назначению?

– Очень сложно сказать, потому что не знаю моментов внутри команды, о которых знал раньше. Поэтому оценивать сложно. Но назначение директоров в «Спартаке» всегда вызывало вопросы. То есть, не было той продуктивной работы как у [в ].

– Иностранный директор способен что‑то сделать в нашем футболе?

– Если там бесконфликтная ситуация, то да, если конфликтная, то ничего хорошего не будет, – сказал президент Федерации тенниса России (ФТР) и болельщик «Спартака».

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