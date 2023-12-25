Губерниев о песне Дзюбы: «Не вижу никакого криминала. Теперь вообще нельзя петь про «Спартак» или «Зенит»?»

Дмитрий Губерниев прокомментировал на видео Артема Дзюбы с вечеринки.

Форвард « », выступавший ранее за «Зенит», на вечеринке спел песню «Ленинграда» про петербургский клуб. Он выложил соответствующее видео в своих соцсетях.

«Спел и спел. Может быть, ему нравится группа «Ленинград». Не вижу никакого криминала.

Теперь нельзя петь вообще никакие песни, например, про « » или « »? Это личное дело , какие песни ему исполнять на дне рождения жены. Не думаю, что надо сильно обращать на это внимание. Хочет – поет, хочет – не поет», – сказал комментатор «Матч ТВ».

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