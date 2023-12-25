Губерниев о песне Дзюбы: «Не вижу никакого криминала. Теперь вообще нельзя петь про «Спартак» или «Зенит»?»
Дмитрий Губерниев прокомментировал на видео Артема Дзюбы с вечеринки.
Форвард «Локомотива», выступавший ранее за «Зенит», на вечеринке спел песню «Ленинграда» про петербургский клуб. Он выложил соответствующее видео в своих соцсетях.
«Спел и спел. Может быть, ему нравится группа «Ленинград». Не вижу никакого криминала.
Теперь нельзя петь вообще никакие песни, например, про «Спартак» или «Зенит»? Это личное дело Дзюбы, какие песни ему исполнять на дне рождения жены. Не думаю, что надо сильно обращать на это внимание. Хочет – поет, хочет – не поет», – сказал комментатор «Матч ТВ».
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Ну, а песня сама по себе годная, у меня друзья есть, кто футбол не смотрит, но эта песня им зашла хорошо.