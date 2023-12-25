Булыкин о песне Дзюбы про «Зенит»: «Выходки Артема уже не становятся сюрпризом. Руководству «Локо» надо заставить его петь кричалку с болельщиками – все будут довольны»

Теги Локомотив Зенит Артем Дзюба Дмитрий Булыкин премьер-лига Россия Чемпионат.com музыка Футбол

Дмитрий Булыкин не удивлен песней Артема Дзюбы про «Зенит» на вечеринке.

Форвард «Локомотива», ранее выступавший за «Зенит», спел песню «Ленинграда» про петербургский клуб и выложил соответствующее видео в своих соцсетях.

«Это не совсем красиво. Но Дзюба себе такое позволяет постоянно. Здесь уже руководство и болельщики пусть решают, насколько это позволительно. Все мы знаем Артема и знаем, что он может. Его выходки для многих уже не становятся сюрпризом.

Думаю, руководству «Локомотива» надо заставить Дзюбу петь с болельщиками локомотивскую кричалку – тогда все будут довольны», – сказал экс-игрок «Локомотива».

Дзюба спел песню про «Зенит»: «Это наша команда! Сине-бело-голубое небо – Питер!» 😱😱😱

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