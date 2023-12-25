«Наш пацан». Медведев о песне Дзюбы про «Зенит»

Теги Локомотив Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия Александр Медведев Чемпионат.com Футбол

Александр Медведев кратко прокомментировал видео Артема Дзюбы с вечеринки.

Форвард «Локомотива», выступавший ранее за «Зенит», на вечеринке спел песню группы «Ленинград» про петербургский клуб. Соответствующее видео Дзюба опубликовал в своих соцсетях.

«Он наш пацан!» – сказал председатель правления «Зенита».

Дзюба спел песню про «Зенит»: «Это наша команда! Сине-бело-голубое небо – Питер!» 😱😱😱

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8 комментариев
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Как же раздражает этот быдловатый Медведев
+15
-7
+8
Артём разве из кооператива Озеро?
+5
-2
+3
А еще спрашивают, что может быть хуже
+1
0
+1
Ответ Filipp Gorski
Как же раздражает этот быдловатый Медведев
Терпеть
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