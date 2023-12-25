«Наш пацан». Медведев о песне Дзюбы про «Зенит»
Александр Медведев кратко прокомментировал видео Артема Дзюбы с вечеринки.
Форвард «Локомотива», выступавший ранее за «Зенит», на вечеринке спел песню группы «Ленинград» про петербургский клуб. Соответствующее видео Дзюба опубликовал в своих соцсетях.
«Он наш пацан!» – сказал председатель правления «Зенита».
Дзюба спел песню про «Зенит»: «Это наша команда! Сине-бело-голубое небо – Питер!» 😱😱😱
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