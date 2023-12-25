«Наш пацан». Медведев о песне Дзюбы про «Зенит»

Александр Медведев кратко прокомментировал видео Артема Дзюбы с вечеринки.

Форвард « », выступавший ранее за «Зенит», на вечеринке спел песню группы «Ленинград» про петербургский клуб. Соответствующее видео Дзюба опубликовал в своих соцсетях.

«Он наш пацан!» – сказал председатель правления « ».

Дзюба спел песню про «Зенит»: «Это наша команда! Сине-бело-голубое небо – Питер!» 😱😱😱

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам