Агент о песне Дзюбы: «Отличное утро для спортивных журналистов: можно хайпануть на имени Артема, получить дополнительный трафик и облить человека грязью»

Теги Локомотив Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия агенты Матч ТВ Леонид Гольдман Футбол

Агент Артема Дзюбы прокомментировал ситуацию с новым видео игрока.

Форвард «Локомотива», выступавший ранее за «Зенит», на вечеринке спел песню «Ленинграда» про петербургский клуб. Он выложил соответствующее видео в своих соцсетях.

«Отличное утро для спортивных журналистов: можно хайпануть на имени Дзюбы, получить дополнительный трафик и ссылки. Особенно в этот предновогодний период, когда чемпионат на паузе и инфоповодов нет. Вот и коллеги ваши меня разбудили с утра, услышали, что я не буду ничего комментировать, и с удовольствием это опубликовали.

Поэтому вынужден давать развернутый комментарий вам по, считаю, совершенно высосанному из пальца поводу. Ну что же, теперь, видимо, будем комментировать и плейлист Артема.

Свой профессионализм и отношение к команде Дзюба регулярно демонстрирует на поле и в раздевалке, в команде, да и в публичном поле. Вряд ли найдется болельщик «Локомотива», который сможет его упрекнуть в отсутствии мотивации и желания помочь команде. Те же матчи с «Зенитом», например, где он выкладывался на 200%, наглядно это показали.

И речь не только про шикарную голевую в последнем матче, а в целом о настрое. Он всегда сверхмотивирован и настроен только на победу, с любым соперником. Для настоящих болельщиков именно это должно быть важно, а не какие‑то выдернутые из контекста моменты личной жизни.

Да, Петербург для Артема не чужой город. Это, думаю, не секрет. Он провел там немало лет, выиграл много трофеев. В этом смысле ничего сверхъестественного в том, что он выложил песню, я не вижу.

Но опять‑таки, у наших прекрасных акул спортивного пера и различных телеграм‑каналов появился дополнительный повод разжиться трафиком на фамилии Дзюбы и облить человека грязью. Обычное дело. Скоро напишут, что он сделал это специально для того, чтобы его все обсуждали.

Пользуясь случаем, хочу поздравить всех с наступающим Новым годом. Надеюсь, в следующем году у нас будет больше настоящих поводов для комментариев по действительно интересным событиям в реальном футбольном мире, и мы не будем возвращаться к плейлисту Артема Дзюбы, а также к его песням в караоке», – сказал Леонид Гольдман.

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7 комментариев
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Играть за Локо,петь восторгающую песню о Зените...нет сомнений, что журналисты виноваты😁
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Так он же сам выложил ролик в соцсетях. У агента мозг куриный.
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После того,что неоднократно творил Дзюба можно было спокойно пройти мимо последней новости про него,но желтушный спорц ради хайпа будет продолжать педолировать эту тему
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Скоро напишут, что он сделал это специально для того, чтобы его все обсуждали.
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Странно, что эта очевидная мысль никому из возмущённых хоямячков не приходит в голову...
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А как же свобода слова? Дзюба поёт то, что хочет. И, таки да. С Зенитом он выиграл 4 Чемпионства, 2 Кубка и 4 Суперкубка.
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Как мы видим и агент не далеко от дзюбы ушёл. Получается это журналисты на этом 🤡 хайпануть решили. Один ##### опять не пойми что и зачем выложил, второй ##### пытается его недепо отмазать
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