О покупке Рэтклиффом 25% акций «МЮ» за 1,25 млрд фунтов объявят сегодня
О покупке Джимом Рэтклиффом 25% акций «МЮ» за 1,25 млрд фунтов объявят сегодня.
Глава химической компании Ineos приобретет 25% акций «Юнайтед» за 1,25 миллиарда фунтов. После этого он инвестирует 245 млн фунтов в клуб.
При этом, как ожидается, согласования с Премьер-лигой продлятся от шести до семи недель, прежде чем сделка будет официально закрыта.
Рэтклифф и его компания Ineos используют это время для проведения собственного аудита, но, по словам источника, не смогут принимать решения до тех пор, пока соглашение не будет ратифицировано.
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ну и инфраструктура, на которую, походу, не один десяток лет болта ложили
Структура сделки: 25% акций класса А (8%) и 25% акций класса B (17%) , с первоначальными инвестициями в размере 300 млн долларов.