О покупке Рэтклиффом 25% акций «МЮ» за 1,25 млрд фунтов объявят сегодня

О покупке Джимом Рэтклиффом 25% акций «МЮ» за 1,25 млрд фунтов объявят сегодня.

Глава химической компании Ineos приобретет 25% акций «Юнайтед» за 1,25 миллиарда фунтов. После этого он инвестирует 245 млн фунтов в клуб.

При этом, как ожидается, согласования с Премьер-лигой продлятся от шести до семи недель, прежде чем сделка будет официально закрыта.

Рэтклифф и его компания Ineos используют это время для проведения собственного аудита, но, по словам источника, не смогут принимать решения до тех пор, пока соглашение не будет ратифицировано.

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