О покупке Рэтклиффом 25% акций «МЮ» за 1,25 млрд фунтов объявят сегодня

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бизнес деньги Джим Рэтклифф Футбол

О покупке Джимом Рэтклиффом 25% акций «МЮ» за 1,25 млрд фунтов объявят сегодня.

Глава химической компании Ineos приобретет 25% акций «Юнайтед» за 1,25 миллиарда фунтов. После этого он инвестирует 245 млн фунтов в клуб.

При этом, как ожидается, согласования с Премьер-лигой продлятся от шести до семи недель, прежде чем сделка будет официально закрыта.

Рэтклифф и его компания Ineos используют это время для проведения собственного аудита, но, по словам источника, не смогут принимать решения до тех пор, пока соглашение не будет ратифицировано.

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21 комментарий
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Ответ Бенисио Дель Пьеро
Фанов МЮ поздравляю с началом перестройки. Очередной...
надеюсь, это будет не тупо замена тренера или какой-то мутный чел на позицию спортдира, а стратегическое выстраивание спортивной части по сути с нуля
ну и инфраструктура, на которую, походу, не один десяток лет болта ложили
+4
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+4
Ответ Under
надеюсь, это будет не тупо замена тренера или какой-то мутный чел на позицию спортдира, а стратегическое выстраивание спортивной части по сути с нуля ну и инфраструктура, на которую, походу, не один десяток лет болта ложили
Сэр Джим Рэтклифф приобрел равные доли акций класса A и B, что сыграло важную роль в том, чтобы успокоить миноритарных акционеров.
Структура сделки: 25% акций класса А (8%) и 25% акций класса B (17%) , с первоначальными инвестициями в размере 300 млн долларов.
+2
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+2
Ощущение, что это наша последняя надежда.
+1
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+1
Ответ Under
то есть до покупки они аудит не проводили?
Материалы на спортсе глянул
+1
0
+1
то есть до покупки они аудит не проводили?
0
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Фанов МЮ поздравляю с началом перестройки. Очередной...
+1
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источник про 6-8 недель говорит
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Наконец то
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это по-настоящему перестройка. Придётся пройтись по всех ступеням структуры. И это хорошо. Но или очень плохо - с этим клубом ничего никогда не понятно. Кажется наконец что-то пошло- тут же всё летит по одному месту
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О, погнал за винишком)
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Болельщики МЮ ждут этого события как надежду на то, что следующим шагом будет увольнение Хага
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Ссытесь, ливерпульские?
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Ответ Under
то есть до покупки они аудит не проводили?
вряд ли глейзеры бы позволили
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Ответ Dred
вряд ли глейзеры бы позволили
очень странно, это примерно как продавать машину, но не давать диагностику делать или толщиномером проходить
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Ответ Dred
вряд ли глейзеры бы позволили
До покупки пакета акций размером не менее 25% + 1 акция -- никто из инвесторов не имеет права требовать проведение аудита компании.
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