Рэтклифф инвестирует 245 млн фунтов в «МЮ» после покупки 25% акций

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия деньги Джим Рэтклифф Футбол

Джим Рэтклифф инвестирует 245 млн фунтов в «Манчестер Юнайтед».

Бизнесмен и миллиардер сделает это после покупки 25% акций клуба из Манчестера. 245 млн, предположительно, будут вложены в инфраструктуру «МЮ».

Ранее стало известно, что глава химической компании Ineos близок к приобретению 25% акций «Юнайтед» за 1,3 миллиарда фунтов. Ожидается, что это станет первым шагом британского миллиардера на пути к полному поглощению клуба.  

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21 комментарий

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Vićtor Diaź
Отлично
На эти деньги можно будет купить 2,5 футболиста Аякса
+32
-5
+27
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Саша Пушкин
Ответ igls54
Щас попрет. Возьмут Абаскаля вместо Тен Хага и Джикию вместо Шоу
Джикию в МЮ можно было бы пригласить не вместо, а для шоу.
Это был бы номер!
Холодильник с хинкали - вот это пара.
+21
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+21
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igls54
Щас попрет. Возьмут Абаскаля вместо Тен Хага и Джикию вместо Шоу
+11
-2
+9
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ВРвпопа оапоапо
Ответ Vićtor Diaź
Отлично На эти деньги можно будет купить 2,5 футболиста Аякса
Вы не читатель, а писатель?
+7
-2
+5
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Утя Ваткин
Ну хоть финскую сантехнику поставят.
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ta-tosha
Ответ <=Ubriaco_Belloccio=>
Это никогда не прекратится. Очередной жулик залетает в клуб, чтобы совместно с Глейзерами и дальше мучить болельщиков. Абсолютно понятно зачем Рэтклифу МЮ. Предстоит реконструкция Олд Траффорд. Вот этот хмырь и решил подзаработать.
у него совсем другой бизнес, поприбыльней наркоторговли. какая стройка?
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<=Ubriaco_Belloccio=>
Ответ igls54
Щас попрет. Возьмут Абаскаля вместо Тен Хага и Джикию вместо Шоу
Надо всего лишь немного потерпеть и не шуметь.
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Рэдклифф, Сыр Жим
Это целых 2 игрока :D, следующие только в 2026-м. :D
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Bunyod Turgunov
Короче деньги на неустойки 7Хага и на новый тренер есть
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ivannumber1
Неужели нормальная сауна на базе появится?))
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Мастер снижения зарплат в Барселоне
проведет реконструкцию базы и починит сауну с бассейном.
лишит глоров Криштиану последнего аргумента
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<=Ubriaco_Belloccio=>
Это никогда не прекратится. Очередной жулик залетает в клуб, чтобы совместно с Глейзерами и дальше мучить болельщиков. Абсолютно понятно зачем Рэтклифу МЮ. Предстоит реконструкция Олд Траффорд. Вот этот хмырь и решил подзаработать.
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Антон Фалафель
Зачем мужику эта головная боль???
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Подкат Пенальтьевич
Хз, кем ожидается. Глейзеры не собираются не собираются продавать ему клуб. 25% продали только чтобы долги покрыть.
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QWertY
Надеюсь Джимми 25 Процентный додумается починить смесители
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БолельщикСоСтажем
И возьмет Поттера главным и Хогвартс оживет)
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Stretford End
пусть купит эти акции вначале
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Андрей Хомиченок
Целых 2.5 Мудрика можно взять!
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Биомеханоид
Авада Кедавра
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CopaAmerica
Хватит на первоначальный взнос за новых футболистов
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ta-tosha
Поттер обрадует Челси обнулением выплат своей ЗП очень скоро.
Да и Ниццу ограбят на парочку игроков, главное что б на правильных
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