Рэтклифф инвестирует 245 млн фунтов в «МЮ» после покупки 25% акций

Джим Рэтклифф инвестирует 245 млн фунтов в «Манчестер Юнайтед».

Бизнесмен и миллиардер сделает это после покупки 25% акций клуба из Манчестера. 245 млн, предположительно, будут вложены в инфраструктуру «МЮ».

Ранее стало известно, что глава химической компании Ineos близок к приобретению 25% акций «Юнайтед» за 1,3 миллиарда фунтов. Ожидается, что это станет первым шагом британского миллиардера на пути к полному поглощению клуба.

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