Рэтклифф инвестирует 245 млн фунтов в «МЮ» после покупки 25% акций
Джим Рэтклифф инвестирует 245 млн фунтов в «Манчестер Юнайтед».
Бизнесмен и миллиардер сделает это после покупки 25% акций клуба из Манчестера. 245 млн, предположительно, будут вложены в инфраструктуру «МЮ».
Ранее стало известно, что глава химической компании Ineos близок к приобретению 25% акций «Юнайтед» за 1,3 миллиарда фунтов. Ожидается, что это станет первым шагом британского миллиардера на пути к полному поглощению клуба.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
На эти деньги можно будет купить 2,5 футболиста Аякса
Это был бы номер!
Холодильник с хинкали - вот это пара.
лишит глоров Криштиану последнего аргумента
Да и Ниццу ограбят на парочку игроков, главное что б на правильных