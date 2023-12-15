Рэтклифф спрашивал, как доминировать в Европе подобно «Реалу», планируя купить «Челси» пять лет назад. Сунесс ответил бизнесмену: «Нужны удача и много денег, 4-5 млрд»

Теги Манчестер Юнайтед Челси премьер-лига Англия Реал Мадрид Роман Абрамович Ла Лига Грэм Сунесс Джим Рэтклифф Футбол

Джим Рэтклифф хотел, чтобы его клуб был похож на «Реал Мадрид».

Экс-полузащитник сборной Шотландии Грэм Сунесс рассказал, что пять лет назад бизнесмен был заинтересован в приобретении «Челси» и пригласил его обсудить это.

Он сказал: «Думаю о покупке «Челси». Как считаешь, это хороший вариант?» Я ответил: «Да, и думаю, что время подходящее, есть признаки того, что, возможно, Роман Абрамович устал от клуба».

Он спросил, сколько это будет стоить, я ответил: «Думаю, речь о 2 миллиардах фунтов».

И тогда он спросил: «Что нужно для того, чтобы повторить успехи «Реала» и доминировать в Европе? Мы живем в Лондоне, величайшем городе мира. Почему у нас нет команды, способной на то, чего добился «Реал»?»

Я ответил: «Это не невозможно, но нужно много удачи и много денег».

Он спросил: «Сколько денег?»

Я сказал: «За десять лет – может, еще 4-5 млрд, судя по нынешним трансферам», – сообщил Сунесс.

Рэтклифф вот-вот купит 25% «МЮ». Что это меняет? Получается, Глейзеры остались?

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13 комментариев
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Как показывает история Сити, Сунесс был прав)
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Рэтклифф: вот скажи мне Сунесс, в чём сила?
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Для доминирования нужен тренер Хави.
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Нужны Эвребё,Айтенкин,Бузакка,Штарк и много денег ответил Лапорта.
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Очень многие уже приходили и пытались закидывать футбол деньгами. Только системная работа, на протяжении многих лет, благо фундамент есть
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Нужен Негрейра и ВАР, но главное, чтобы не попались
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Ответ Михо
Как показывает история Сити, Сунесс был прав)
ну у цистерны пока только одна победа. а рэтклифу, видимо, хочется куда большего. посмотрим, что будет на выходе) но что-то мне кажется, что будет грустно мужику)
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)) похоже будет веселее чем с глэйзерами
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как будто манЮ сейчас мало тратит
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Он же англичанин,должен знать поговорку о том как сделать отличный английский газон.)В футболе так же.)
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интересно сколько денег нужно Тен хагу чтобы выйти из группы лч
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главное не быть бчк
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Ответ Михо
Как показывает история Сити, Сунесс был прав)
Гвардиола может тренировать только один клуб. А деньги у манЮ и так есть
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