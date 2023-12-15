Рэтклифф спрашивал, как доминировать в Европе подобно «Реалу», планируя купить «Челси» пять лет назад. Сунесс ответил бизнесмену: «Нужны удача и много денег, 4-5 млрд»

Джим Рэтклифф хотел, чтобы его клуб был похож на «Реал Мадрид».

Экс-полузащитник сборной Шотландии Грэм Сунесс рассказал, что пять лет назад бизнесмен был заинтересован в приобретении « » и пригласил его обсудить это.

Он сказал: «Думаю о покупке «Челси». Как считаешь, это хороший вариант?» Я ответил: «Да, и думаю, что время подходящее, есть признаки того, что, возможно, устал от клуба».

Он спросил, сколько это будет стоить, я ответил: «Думаю, речь о 2 миллиардах фунтов».

И тогда он спросил: «Что нужно для того, чтобы повторить успехи « » и доминировать в Европе? Мы живем в Лондоне, величайшем городе мира. Почему у нас нет команды, способной на то, чего добился «Реал»?»

Я ответил: «Это не невозможно, но нужно много удачи и много денег».

Он спросил: «Сколько денег?»

Я сказал: «За десять лет – может, еще 4-5 млрд, судя по нынешним трансферам», – сообщил Сунесс.

Рэтклифф вот-вот купит 25% «МЮ». Что это меняет? Получается, Глейзеры остались?

Укажете на карте, где сделан этот кадр? В нашей новой географической игре