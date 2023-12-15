Рэтклифф спрашивал, как доминировать в Европе подобно «Реалу», планируя купить «Челси» пять лет назад. Сунесс ответил бизнесмену: «Нужны удача и много денег, 4-5 млрд»
Джим Рэтклифф хотел, чтобы его клуб был похож на «Реал Мадрид».
Экс-полузащитник сборной Шотландии Грэм Сунесс рассказал, что пять лет назад бизнесмен был заинтересован в приобретении «Челси» и пригласил его обсудить это.
Он сказал: «Думаю о покупке «Челси». Как считаешь, это хороший вариант?» Я ответил: «Да, и думаю, что время подходящее, есть признаки того, что, возможно, Роман Абрамович устал от клуба».
Он спросил, сколько это будет стоить, я ответил: «Думаю, речь о 2 миллиардах фунтов».
И тогда он спросил: «Что нужно для того, чтобы повторить успехи «Реала» и доминировать в Европе? Мы живем в Лондоне, величайшем городе мира. Почему у нас нет команды, способной на то, чего добился «Реал»?»
Я ответил: «Это не невозможно, но нужно много удачи и много денег».
Он спросил: «Сколько денег?»
Я сказал: «За десять лет – может, еще 4-5 млрд, судя по нынешним трансферам», – сообщил Сунесс.
Рэтклифф вот-вот купит 25% «МЮ». Что это меняет? Получается, Глейзеры остались?
Укажете на карте, где сделан этот кадр? В нашей новой географической игре