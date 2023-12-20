«МЮ» хочет строже подходить к контрактам игроков, ориентируясь на культуру. Примером считают «Арсенал», из которого при Артете ушли Озил, Обамеянг и Пепе

«Манчестер Юнайтед» хочет более жестко подходить к вопросу о контрактах игроков.

Как сообщает Sky Sports, «Манчестер Юнайтед» будет применять более жесткий подход к процессу заключения контрактов с игроками. Цель – поставить в приоритет правильную культуру и стратегию подбора игроков, а не интересы бизнеса. Это станет частью стратегии клуба после того, как INEOS купит 25-процентную долю.

При принятии решений « » хочет ориентироваться на культуру. Ориентиром в этом плане считают « ». В «МЮ» считают, что лондонский клуб на своем примере показал, как разрыв контракта с игроками вместо попытки продать их может помочь перестроить состав и создать лучшую атмосферу. После прихода Микеля Артеты «Арсенал» расторг контракты с Месутом Озилом, Пьером-Эмериком Обамеянгом и Николя Пепе. То, как резкие изменения помогли Артете перестроить команду, очень нравится INEOS.

INEOS хочет отказаться от практики бесполезных продлений контрактов в «МЮ» – их не будет, если в этом нет футбольного смысла. В прошлом клуб продлевал соглашения, чтобы цена на игрока не падала, а сам футболист не ушел свободным агентом.

Это считают одной из причин того, что «МЮ» так сложно избавляться от ненужных игроков и зарабатывать на продажах. От стандартной опции продления контрактов на 12 месяцев в будущем тоже откажутся – ими не будут пользоваться при отсутствии необходимости.

INEOS считает, что более строгий подход к процессу заключения контрактов будет способствовать улучшению показателей продаж, а это, в свою очередь, даст «Манчестер Юнайтед» больше возможностей для покупок.

«МЮ» может разорвать контракт с Санчо, если не сможет продать его. Это уже обсуждали в клубе

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