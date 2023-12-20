«МЮ» хочет строже подходить к контрактам игроков, ориентируясь на культуру. Примером считают «Арсенал», из которого при Артете ушли Озил, Обамеянг и Пепе

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы Джим Рэтклифф Футбол

«Манчестер Юнайтед» хочет более жестко подходить к вопросу о контрактах игроков.

Как сообщает Sky Sports, «Манчестер Юнайтед» будет применять более жесткий подход к процессу заключения контрактов с игроками. Цель – поставить в приоритет правильную культуру и стратегию подбора игроков, а не интересы бизнеса. Это станет частью стратегии клуба после того, как INEOS купит 25-процентную долю.

При принятии решений «Ман Юнайтед» хочет ориентироваться на культуру. Ориентиром в этом плане считают «Арсенал». В «МЮ» считают, что лондонский клуб на своем примере показал, как разрыв контракта с игроками вместо попытки продать их может помочь перестроить состав и создать лучшую атмосферу. После прихода Микеля Артеты «Арсенал» расторг контракты с Месутом Озилом, Пьером-Эмериком Обамеянгом и Николя Пепе. То, как резкие изменения помогли Артете перестроить команду, очень нравится INEOS.

INEOS хочет отказаться от практики бесполезных продлений контрактов в «МЮ» – их не будет, если в этом нет футбольного смысла. В прошлом клуб продлевал соглашения, чтобы цена на игрока не падала, а сам футболист не ушел свободным агентом.

Это считают одной из причин того, что «МЮ» так сложно избавляться от ненужных игроков и зарабатывать на продажах. От стандартной опции продления контрактов на 12 месяцев в будущем тоже откажутся – ими не будут пользоваться при отсутствии необходимости.

INEOS считает, что более строгий подход к процессу заключения контрактов будет способствовать улучшению показателей продаж, а это, в свою очередь, даст «Манчестер Юнайтед» больше возможностей для покупок.

«МЮ» может разорвать контракт с Санчо, если не сможет продать его. Это уже обсуждали в клубе

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23 комментария
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Сколько таких заявлений было
+29
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+28
Ответ charly001
Сколько таких заявлений было
Ага, за все хорошее против всего плохого, а потом на тебе Варан огромную личку и держи новый контракт Марсиаль. Всю эту клоаку разгребать надо не один год и не два, и такие заявления это просто популизм.
+28
-2
+26
Думаю, примером для них должен быть МЮ при Фергюсоне
+12
-3
+9
На какую культуру? Спиннеров и Маласий с Онанами брать? Только полная смена неадекватного руководства, способна спасти МЮ!
+10
-3
+7
Ответ Cristiano Ronaldo
На какую культуру? Спиннеров и Маласий с Онанами брать? Только полная смена неадекватного руководства, способна спасти МЮ!
А Маласия-то чем не угодил? Достойный сменщик Шоу за невысокую цену
+6
-1
+5
Планы хорошие
Если всё так и будет
+4
-1
+3
удивительные лозунги, хотя это по умолчанию заложено в нормальных клубных структурах.
Зачем очевидные и банальные подходы озвучивать, показывая себя в плохом свете?
обычная пыль в глаза и популизм.....
слишком много неувязок с " дорогим потомством" голландца и другими " изгоями"
Тех, кого купили до него или по воле маркетинга, гнобят, а его " детей" не вспоминают, хотя суммы большие и зарплаты нехилые.
+3
0
+3
Ответ Cristiano Ronaldo
На какую культуру? Спиннеров и Маласий с Онанами брать? Только полная смена неадекватного руководства, способна спасти МЮ!
О, я уже и забыл что Маласия игрет за МЮ))
+3
0
+3
им надо структуру газ мяса перенять.
+1
0
+1
А по какой культуре, спрашивается, в МЮ появились 10 Хагов? Одного привели, он 9х притянул из Аякса, и это только тёзки...
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0
+1
Ответ Ronaldo_il_Phenomeno
Думаю, примером для них должен быть МЮ при Фергюсоне
Покупка судей?
+2
-1
+1
Ответ Сергей Иванчук
А Маласия-то чем не угодил? Достойный сменщик Шоу за невысокую цену
Он ужасен, слабее и Шоу и Далота и Уан-Биссаки. Даже Уильямс был не хуже его.
+1
-1
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Ответ charly001
Сколько таких заявлений было
не помню таких заявлений от мю. Есть пруфы?
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Ответ Ronaldo_il_Phenomeno
Думаю, примером для них должен быть МЮ при Фергюсоне
работа с админресурсом?
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Ответ Ronaldo_il_Phenomeno
Думаю, примером для них должен быть МЮ при Фергюсоне
Ретклифф просто уже понимает, что для клуба это недостижимая величина, ищет варианты попроще в нынешних Сити и Арсенале))
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Палка о двух концах. Теперь футболистам можно спокойно сидеть на лавочке ожидая окончания контракта, что бы свободно перейти в другой клуб или стимулировать расторжение имея более выгодное предложение.
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Хочу посмотреть, как МЮ будет выставлять из клуба Каземиро, Варана, Рашфорда, Санчо и Маунта с их контрактами. Им даже Маротта не поможет с этим, хотя в его бывшем клубе Джунтоли может и совет дать бестолочам из МЮ, как от ненужных игроков избавляться по примеру с Погба, нужно лишь пробу загрязнить допингом.
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Забавно, вроде новую политику ввели при Сульшере. Далее продолжили при Тен Хааге, однако 300-тысячные зарплатные посредственности, в лице Маунта и иже с ним, продолжают приходить в клуб, вытягивая все соки.
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Неужели созрели, хватит платить всяким бездарям вроде Кислого баснословные деньги
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Блог о культурных ценностях и нравственном превосходстве (с)
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