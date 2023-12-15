Рэтклифф восхищается Поттером и не зацикливается на его неудаче в «Челси». Будущему совладельцу «МЮ» нравится подход тренера, основанный на статистике
Будущие инвесторы «Манчестер Юнайтед» высоко оценивают навыки Грэма Поттера.
По данным Sky Sports, Джим Рэтклифф и Дэйв Брейлсфорд, соответственно глава Ineos и директор по спортивным вопросам, восхищаются бывшим главным тренером «Челси» и считают, что его неудача в лондонском клубе не должна быть определяющим фактором при оценке уровня.
Они полагают, что Поттер обладает нужными качествами и мышлением для того, чтобы взять на себя долгосрочную работу по перестройке команды в том случае, если Эрик тен Хаг в ближайшее время не исправит результаты. При этом менеджерам необходимо быть уверенными в том, что увольнение нидерландца – лучший вариант.
В Ineos понимают сложность обстоятельств, в которых Поттер оказался в «Челси», и разделяют его подход к спорту, основанный на работе с данными и статистикой. Также им нравится академический подход 48-летнего специалиста к тренерской работе.
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Какая-то роулинговская постметаирония)
И как ты их выгонишь? Они на контракте.
Так это ему менеджмент Брайтона надо подписывать, а не Поттера, не он эту систему создал, а был лишь одним из механизмов в ней
Поттеру вообще времени не дали, он не проваливался
Уже взяли одного тренера, накупили игроков на 450 млн за 2 сезона, но как только пахнет жаренным, идёт слив. И так из года в год.