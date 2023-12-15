Рэтклифф восхищается Поттером и не зацикливается на его неудаче в «Челси». Будущему совладельцу «МЮ» нравится подход тренера, основанный на статистике

Будущие инвесторы «Манчестер Юнайтед» высоко оценивают навыки Грэма Поттера.

По данным , и Дэйв Брейлсфорд, соответственно глава Ineos и директор по спортивным вопросам, восхищаются бывшим главным тренером « » и считают, что его неудача в лондонском клубе не должна быть определяющим фактором при оценке уровня.

Они полагают, что Поттер обладает нужными качествами и мышлением для того, чтобы взять на себя долгосрочную работу по перестройке команды в том случае, если в ближайшее время не исправит результаты. При этом менеджерам необходимо быть уверенными в том, что увольнение нидерландца – лучший вариант.

В Ineos понимают сложность обстоятельств, в которых оказался в «Челси», и разделяют его подход к спорту, основанный на работе с данными и статистикой. Также им нравится академический подход 48-летнего специалиста к тренерской работе.

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