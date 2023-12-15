Рэтклифф восхищается Поттером и не зацикливается на его неудаче в «Челси». Будущему совладельцу «МЮ» нравится подход тренера, основанный на статистике

Теги Манчестер Юнайтед Челси премьер-лига Англия Sky Sports Эрик тен Хаг Грэм Поттер Джим Рэтклифф Футбол

Будущие инвесторы «Манчестер Юнайтед» высоко оценивают навыки Грэма Поттера.

По данным Sky Sports, Джим Рэтклифф и Дэйв Брейлсфорд, соответственно глава Ineos и директор по спортивным вопросам, восхищаются бывшим главным тренером «Челси» и считают, что его неудача в лондонском клубе не должна быть определяющим фактором при оценке уровня.

Они полагают, что Поттер обладает нужными качествами и мышлением для того, чтобы взять на себя долгосрочную работу по перестройке команды в том случае, если Эрик тен Хаг в ближайшее время не исправит результаты. При этом менеджерам необходимо быть уверенными в том, что увольнение нидерландца – лучший вариант.

В Ineos понимают сложность обстоятельств, в которых Поттер оказался в «Челси», и разделяют его подход к спорту, основанный на работе с данными и статистикой. Также им нравится академический подход 48-летнего специалиста к тренерской работе.

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47 комментариев
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>Рэтклифф восхищается Поттером
Какая-то роулинговская постметаирония)
+117
-8
+109
Кто напишите шутку про Гарри поттера - тому есть слизней
+51
-3
+48
Ответ Николай Бойко
>Рэтклифф восхищается Поттером Какая-то роулинговская постметаирония)
Зашла именно за этим комментарием)
+32
-4
+28
А как тогда судить? По работе в Хогвартсе ?
+21
-3
+18
Гарри Поттер и Старый Траффорд
+15
0
+15
Они были созданы друг для друга - Рэтклифф и Поттер. Вселенная должна была схлопнуться
+12
-1
+11
Ответ Sergey Bulaev
Кто напишите шутку про Гарри поттера - тому есть слизней
Ну и ладно, ну и пожалуйста((
+12
-3
+9
Ответ Безымянная_Пчелка
Зашла именно за этим комментарием)
вы ждали слово постметаирония? я тоже, оно прекрасно!
+7
-1
+6
Ответ Le Tallec
Гарри Поттер и Старый Траффорд
Гарри Поттер и Кубок з говна
+7
-1
+6
Ответ Владимир Тарасенко
А как тогда судить? По работе в Хогвартсе ?
В Челси просто уже не тренеры плохие, а место гиблое)
+5
-1
+4
Ответ Aleksey Dolmatov
Не защищаю Тен Хага, но чем Поттер в теории лучше? Оба поднялись в середняках, оба облажались в топах
Поттер отработал меньше сезона, в отличие от Хага. И по полмиллиарда Поттер не тратил и не пилил на трансферах себе в карман
+2
0
+2
Поменять киселя на ватрушку)
+3
-1
+2
Ответ Vinnipukh Vinni
С характером - это какой? Чтоб на игроков наорал?
Орать на этих игроков нету смысла их гнать наф надо из клуба больше половины не достоины за резерв МЮ играть!
+1
0
+1
Ответ Lifar Skladchikov
вы ждали слово постметаирония? я тоже, оно прекрасно!
Ну скорее, что просто кто-то отметит эти две фамилии в другом контексте)) слово восторга не вызывает
+1
0
+1
100 очко Гриффидору
+1
0
+1
Ответ Red
Ну так пусть берёт его к себе в ineos! Тут нужен тренер с характером что бы разгребал всю это кучу д
С характером - это какой? Чтоб на игроков наорал?
+1
0
+1
Ответ Red
Орать на этих игроков нету смысла их гнать наф надо из клуба больше половины не достоины за резерв МЮ играть!
А при чём тут характер?
И как ты их выгонишь? Они на контракте.
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Ответ Stormbringer
В Челси просто уже не тренеры плохие, а место гиблое)
Ага, уже и Почеттино стал физруком) Что-то совсем стрёмно за будущее Челси. Не развалит ли Боули клуб?
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Сказочные...
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Ответ Кто составил коспекты Лобановского?
Он же мракоборцем устроился в министерство магии. Учите матчасть.
Таки да, но в Хогвартсе немало дел сделал, не имел ввиду конкретно работу
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Рэтклиф конечно прям помогает МЮ. Еще не стал совладельцем, а уже отбил клуб у Шейхов, и собирается назначить Потера🤦‍♂️ топоря, что уж там. Жалко бывший топ клуб прямо говоря. Это просто не пруха по полной. Кризис будет по более чем у Милана.
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Ответ Владимир Тарасенко
А как тогда судить? По работе в Хогвартсе ?
Он же мракоборцем устроился в министерство магии. Учите матчасть.
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Будущему совладельцу «МЮ» нравится подход тренера, основанный на статистике (c)

Так это ему менеджмент Брайтона надо подписывать, а не Поттера, не он эту систему создал, а был лишь одним из механизмов в ней
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МЮ это не Хогвартс тут слова заклинания типа "Алохомос" или "спандефа" не помогут, тут ещё тренировать нужно уметь 🤣
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Рэтклифф при всех своих восхищениях Поттером и его подходом, основанным на работе с данными и статистикой, забывает, что управление большим клубом, это не игра в футбольный менеджер и, помимо этого подхода, нужно быть и тактиком, и психологом, и иногда даже ясновидцем ;)
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Ответ Elik1989
Статистика, как "мило". Человек в первом большом клубе провалился, кто сказал, что у него будет время на раскачку в МЮ. Уже взяли одного тренера, накупили игроков на 450 млн за 2 сезона, но как только пахнет жаренным, идёт слив. И так из года в год.
Большом клубе?) Видим мы сейчас где этот большой клуб находится))
Поттеру вообще времени не дали, он не проваливался
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Я думаю, у всех сразу появилась ассоциация
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Статистика, как "мило". Человек в первом большом клубе провалился, кто сказал, что у него будет время на раскачку в МЮ.
Уже взяли одного тренера, накупили игроков на 450 млн за 2 сезона, но как только пахнет жаренным, идёт слив. И так из года в год.
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Ну ещё бы)) сам себя не похвалишь, никто не похвалит)
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Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
И я тоже восхищаюсь Гарри Поттером. Еще мне нравится эльф Добби.
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