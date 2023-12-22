«МЮ» решил купить Каземиро, запаниковав после 1:2 от «Брайтона» и 0:4 от «Брентфорда». До этого тен Хагу говорили, что денег на трансферы нет

«МЮ» переключился на Каземиро с Френки де Йонга, запаниковав из-за двух поражений.

Согласившись возглавить « », Эрик тен Хаг, тогда еще работавший с «Аяксом», каждую неделю выделял пару часов на то, чтобы обсудить состав команды. Тренер хотел как можно быстрее начать работу над трансферами и говорил директору «МЮ» Джону Мерто о том, каких игроков хотел бы видеть в команде, когда приступит к работе.

Тен Хаг просил полузащитника по типу Френки де Йонга, опытного центрального нападающего и левоногого центрального защитника, пишет The Athletic.

Однако агенты, с которыми «Ман Юнайтед» связывался тогда, описывают его как клуб, действующий без установленного плана. У «МЮ» есть специально разработанная база данных скаутов, содержащая тысячи отчетов, но никто не собирал списки потенциальных новичков на каждую позицию, как это принято во всех футбольных клубах. «МЮ» начинал искать новичков с нуля, не имея заготовленных заранее вариантов.

Сейчас у Мерто есть досье, в которых указаны цели на каждую позицию, которые классифицированы по уровню на основе отчетов скаутов и данных, а также расписана их ожидаемая стоимость, но, когда тен Хаг приступал к работе, их не было.

Эта ситуация побудила Эрика взять все в свои руки при определенных обстоятельствах – например, когда Мерто пришел к нему со списком защитников, в котором был , игравший за «Аякс». Также обсуждались кандидатуры , и Пау Торреса, но тен Хаг предпочел Мартинеса. Отчасти – из-за их устоявшихся отношений, а также из-за достижимости этого трансфера и по той причине, что Лисандро считался подходящей целью. Кроме того, защитник понимал стиль работы тен Хага. Мерто согласился с тренером.

К началу сезона-2022/23 у «МЮ» было еще два трансфера – запасной левый защитник Тирелл Маласиа и Кристиан Эриксен, которого подписали бесплатно.

«Юнайтед» безуспешно пытался заполучить Френки де Йонга, о трансфере которого за 85 млн евро договорился с «Барселоной». И хотя из команды бесплатно ушли пять опытных игроков – Поль Погба, Джесси Лингард, Неманя Матич, Хуан Мата и Эдинсон Кавани, а Андреас Перейра был продан в «Фулхэм» за 10 млн фунтов, тен Хагу сообщили, что денег на трансферы летом 2022-го больше нет.

Потом «МЮ» проиграл «Брайтону» (1:2) и «Брентфорду» (0:4), и в клубе началась паника. Именно тогда руководство «Юнайтед» решило сменить цель и переключилось с де Йонга на Каземиро.

Решение подписать Каземиро, который по характеристикам отличается от де Йонга, было принято, несмотря на некоторое внутреннее сопротивление в клубе. В «МЮ» считали, что на долгосрочную перспективу и с точки зрения ФФП трансфер Деклана Райса за 120 млн фунтов был бы лучше, чем покупка 30-летнего Каземиро за половину от этой суммы. Зарплата Райса была бы значительно ниже, чем у Каземиро, который сейчас получает около 350 тысяч фунтов в неделю, а срок контракта Деклана был бы более долгим. Это помогло бы при амортизации суммы трансфера. Кроме того, у 23-летнего Райса был потенциал для последующей продажи.

Сделка по Каземиро входит в число тех, что вызывает вопросы у Джима Рэтклиффа. После покупки 25% акций «Юнайтед» он поручит провести аудит.

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