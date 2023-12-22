«МЮ» решил купить Каземиро, запаниковав после 1:2 от «Брайтона» и 0:4 от «Брентфорда». До этого тен Хагу говорили, что денег на трансферы нет

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Барселона Ла Лига Арсенал Каземиро Френки де Йонг Эрик тен Хаг Пау Торрес Алессандро Бастони Деклан Райс Лисандро Мартинес Йошко Гвардиол Джон Мерто Джим Рэтклифф Футбол

«МЮ» переключился на Каземиро с Френки де Йонга, запаниковав из-за двух поражений.

Согласившись возглавить «Манчестер Юнайтед», Эрик тен Хаг, тогда еще работавший с «Аяксом», каждую неделю выделял пару часов на то, чтобы обсудить состав команды. Тренер хотел как можно быстрее начать работу над трансферами и говорил директору «МЮ» Джону Мерто о том, каких игроков хотел бы видеть в команде, когда приступит к работе.

Тен Хаг просил полузащитника по типу Френки де Йонга, опытного центрального нападающего и левоногого центрального защитника, пишет The Athletic.

Однако агенты, с которыми «Ман Юнайтед» связывался тогда, описывают его как клуб, действующий без установленного плана. У «МЮ» есть специально разработанная база данных скаутов, содержащая тысячи отчетов, но никто не собирал списки потенциальных новичков на каждую позицию, как это принято во всех футбольных клубах. «МЮ» начинал искать новичков с нуля, не имея заготовленных заранее вариантов.

Сейчас у Мерто есть досье, в которых указаны цели на каждую позицию, которые классифицированы по уровню на основе отчетов скаутов и данных, а также расписана их ожидаемая стоимость, но, когда тен Хаг приступал к работе, их не было.

Эта ситуация побудила Эрика взять все в свои руки при определенных обстоятельствах – например, когда Мерто пришел к нему со списком защитников, в котором был Лисандро Мартинес, игравший за «Аякс». Также обсуждались кандидатуры Йошко Гвардиола, Алессандро Бастони и Пау Торреса, но тен Хаг предпочел Мартинеса. Отчасти – из-за их устоявшихся отношений, а также из-за достижимости этого трансфера и по той причине, что Лисандро считался подходящей целью. Кроме того, защитник понимал стиль работы тен Хага. Мерто согласился с тренером.

К началу сезона-2022/23 у «МЮ» было еще два трансфера – запасной левый защитник Тирелл Маласиа и Кристиан Эриксен, которого подписали бесплатно.

«Юнайтед» безуспешно пытался заполучить Френки де Йонга, о трансфере которого за 85 млн евро договорился с «Барселоной». И хотя из команды бесплатно ушли пять опытных игроков – Поль Погба, Джесси Лингард, Неманя Матич, Хуан Мата и Эдинсон Кавани, а Андреас Перейра был продан в «Фулхэм» за 10 млн фунтов, тен Хагу сообщили, что денег на трансферы летом 2022-го больше нет.

Потом «МЮ» проиграл «Брайтону» (1:2) и «Брентфорду» (0:4), и в клубе началась паника. Именно тогда руководство «Юнайтед» решило сменить цель и переключилось с де Йонга на Каземиро.

Решение подписать Каземиро, который по характеристикам отличается от де Йонга, было принято, несмотря на некоторое внутреннее сопротивление в клубе. В «МЮ» считали, что на долгосрочную перспективу и с точки зрения ФФП трансфер Деклана Райса за 120 млн фунтов был бы лучше, чем покупка 30-летнего Каземиро за половину от этой суммы. Зарплата Райса была бы значительно ниже, чем у Каземиро, который сейчас получает около 350 тысяч фунтов в неделю, а срок контракта Деклана был бы более долгим. Это помогло бы при амортизации суммы трансфера. Кроме того, у 23-летнего Райса был потенциал для последующей продажи.

Сделка по Каземиро входит в число тех, что вызывает вопросы у Джима Рэтклиффа. После покупки 25% акций «Юнайтед» он поручит провести аудит.

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23 комментария
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МЮ это в принципе бардак)

когда же я доживу до чемпионства)))
+10
0
+10
Интересно в каком списке был Антони. Левоногий крайний спинер?
+8
-1
+7
Ответ Даниил Нестрогаев
МЮ это в принципе бардак) когда же я доживу до чемпионства)))
А доживем ли?)
+7
0
+7
Так Каземиро в одиночку затащил их в ЛЧ, тем самым заработав клубу денег на новую партию шлака из Голландии. Может проблема вообще не в нем, а в этом самом ежегодно закупаемом лысом распильщиком шлаке?
+5
0
+5
Ответ Rad0
Всем адекватным давно понятно, что проблема МЮ - не в тренере. Работая в таком бардаке, даже Клопп и Гвардиола не дали бы результата. Так что смысла в увольнении Эрика нет.
Конечно не в тренере, а в игроках которых ежегодно по оверпрайсу навозит этот самый тренер. Нужно погладить его по лысой головке и дать еще денег на новые таланты из Аякса, Бробби там например
+2
0
+2
Всем адекватным давно понятно, что проблема МЮ - не в тренере. Работая в таком бардаке, даже Клопп и Гвардиола не дали бы результата. Так что смысла в увольнении Эрика нет.
+3
-1
+2
Ответ Rad0
Всем адекватным давно понятно, что проблема МЮ - не в тренере. Работая в таком бардаке, даже Клопп и Гвардиола не дали бы результата. Так что смысла в увольнении Эрика нет.
Всем адекватным как раз понятно, что проблема в 7Хаге, который с имеющимся составом почти за 2 года не поставил хоть какой-нибудь игры, так еще и на прессухах ведет себя сомнительно
А кто считает иначе, тот вредитель клуба
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Дебилы, всех нахер уволить и нанять квалифицированный персонал, надеюсь Рэтклифф наведет порядок
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Безусловно МЮ прогадал, слишком профессионального и сильного игрока подписал, надо было подписать тогда Маунта вместо Каземиро. Вот это было бы попадание! и это было бы в стиле руководства МЮ!
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Главного не сказали : кто запаниковал, и поняв что Де Йонг отказался, попросил купить Каземиро?
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Пытались купить Де Йонга без денег?
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Ответ therealgreenman
А доживем ли?)
этим вопросов задавались такие клубы как Милан , например. Зная что сериал и сам клуб уже не имеют таких ресурсов и соответственно , период оживления может быть длиной в сознательную жизнь болельщика . а МЮ - в самой топовой лиге и имеет кучу денег ,поэтому вам остаётся должаться только норм управленцев и игры , а не фундаментальных каких-то вещей
+1
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Ответ Today I feel Qatari
Так Каземиро в одиночку затащил их в ЛЧ, тем самым заработав клубу денег на новую партию шлака из Голландии. Может проблема вообще не в нем, а в этом самом ежегодно закупаемом лысом распильщиком шлаке?
А кого из Голландии купили этим летом?
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Ответ red hikkikomori
Главного не сказали : кто запаниковал, и поняв что Де Йонг отказался, попросил купить Каземиро?
На днях ко мне в магазе подошёл школяр, попросил докинуть ему на дешманскую недоколу. Была на нём шапка МанЮ.
Спросил у него: "7хаг гондурас". Он ответил: "Да".
Купил ему 2 литра настоящей импортной колы.
Намного более выгодная покупка чем спинер пхах
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Ответ Rad0
Всем адекватным давно понятно, что проблема МЮ - не в тренере. Работая в таком бардаке, даже Клопп и Гвардиола не дали бы результата. Так что смысла в увольнении Эрика нет.
Проблема МЮ в том, что МЮ это теперь не футбольный клуб, а инвестиционный актив в секторе спорта
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Ответ Онюнсон Кюнтер
Комментарий удален пользователем
написано же: полузащитник по типу Де Йонга
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Ответ therealgreenman
А доживем ли?)
Спартачи дождались как-то)
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Самого Тен Хага видимо также выбрали
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Кто за МЮ болеет, тот в цирке не смеется
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О бардаке в МЮ и без инсайдов ясно.
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лучший трансфер МЮ как и варан и санчо , Антони и все остальные ! с лютыми личками)))
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Комментарий удален пользователем
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