Артета о матче с «Ливерпулем»: «Нужно доминировать на «Энфилде», если хочешь быть на вершине. Толпа замолчит, если будешь доминировать»

Теги Энфилд Ливерпуль Микель Артета премьер-лига Англия Арсенал Футбол

Микель Артета считает, что «Арсенал» может обыграть «Ливерпуль» на «Энфилде».

Матч команд в рамках АПл пройдет сегодня и начнется в 20630 по московскому времени.

«Мы делали это на «Олд Траффорд», делали на «Стэмфорд Бридж» и во многих других местах, где не получалось годами.

«Ливерпуль» – следующий вызов. Нужно поехать туда и победить. Если хочешь быть на вершине, нужно ехать туда и доминировать. Именно это мы и попытаемся сделать.

Ожидается отличная атмосфера. Обе команды находятся в очень хорошем положении. У них будут все шансы выиграть и добиться успеха. Намечается напряженный матч.

Нужно играть лучше, чем они. Ты заставишь толпу замолчать, если будешь доминировать и играть лучше них», – сказал тренер «Арсенала».

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16 комментариев
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если доминировать, то будешь доминировать, а когда доминируешь, то получается ты доминант. доминирование ключ к успеху. побеждает доминатор - Артета
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по-моему именно после этих слов толпа никак не замолчит
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Ауф! Ни добавить ни убавить
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В отличие от других подростков, Артета в молодости занимался доминированием
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Как-то мало доминирования в одном интервью…
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нет. нужно как МЮ выйти сразу в обоссаных шортах и целую игру стоять 6-м в своей штрафной, так великий 10Хаг делал
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Нужно больше доминировать
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Ответ Stewart D.
Комментарий удален модератором
Ты точно знаешь значение этого термина? Где ты здесь увидел шовинизм?
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Комментарий удален модератором
Толпа - это он так про болельщиков???
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Ливерпуль как-то тоже перед одним матчем любил порассуждать о мести и мы помним чем всё закончилось
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>Матч команд в рамках АПл пройдет сегодня и начнется в 20630 по московскому времени.
Вы там уже отмечать начали?)
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Ключевое отличие между «Арсеналом» и «Ливерпулем» – это опорная зона. Смотрите, «Ливерпуль» летом потерял элитного опорника Фабиньо и на замену ему взял 30-летнего середняка из 16-й на тот момент команды Бундеслиги. «Арсенал» не потерял элитного Парти и взял не менее элитного Райса.

Центр поля – это фундамент, и у кого он крепче, тот и берёт титулы, особенно когда речь о таком конкурентном чемпионате как АПЛ. Можно даже чуть видоизменить классические слова Фергюсона: «Атака выигрывает матчи, а оборона [и опорная зона] – титулы».

Райс склеивает «Арсенал», делает его крепче, как сваи. У «Ливерпуля» там дует ветер. Это может и не определить сегодняшний результат, но на дистанции «Арсенал» бóльший фаворит именно из-за наличия в первую очередь Райса, во вторую Парти.

«Ливерпулю» ещё не поздно признать, что они провалили миссию по замене Фабиньо и не пожалеть в январе денег на человека, который мгновенно усилит команду, зальёт бетон в центр поля
Арсенал хорош в этом сезоне,очень зрело играют,не так,как в прошлом сезоне. Очень боязно за опорную зону, надеюсь Эндо не провалится
Грустно, но прошли те славные времена когда можно было принимать ставки накидает Ливерпуль пушкарям три, четыре или пять мячей. Тут если мы и фавориты, то чисто за счет фактора своего поля, да и Энфилд должен пошуметь нормально, а не как неделю назад. У Арсенала игра очень хорошо поставлена, в обороне вообще звери. Но та же Астон Вилла показала, что их можно ошеломить резким натиском на старте, например.
Будет очень интересно посмотреть как команды будут разыгрывать стандарты. В этом компоненте Арсенал хорош, но и мы в целом в порядке, да и Райя часто чудит на выходах. Надеюсь, что Конате и ван Дейк хотя бы разок этим воспользуются. И обе команды очень характерные, умеют вырывать победы, так что еще с этой точки зрения матч интересен, чья воля круче.
P.S. жаль нет теперь неадекватного Джаки. Всегда ждал от него на Энфилде какой-то помощи нам. :D
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Ждём много голов !!! 3:2,4:2
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Ответ Ju Kl
по-моему именно после этих слов толпа никак не замолчит
Это точно
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