Артета о матче с «Ливерпулем»: «Нужно доминировать на «Энфилде», если хочешь быть на вершине. Толпа замолчит, если будешь доминировать»
Микель Артета считает, что «Арсенал» может обыграть «Ливерпуль» на «Энфилде».
Матч команд в рамках АПл пройдет сегодня и начнется в 20630 по московскому времени.
«Мы делали это на «Олд Траффорд», делали на «Стэмфорд Бридж» и во многих других местах, где не получалось годами.
«Ливерпуль» – следующий вызов. Нужно поехать туда и победить. Если хочешь быть на вершине, нужно ехать туда и доминировать. Именно это мы и попытаемся сделать.
Ожидается отличная атмосфера. Обе команды находятся в очень хорошем положении. У них будут все шансы выиграть и добиться успеха. Намечается напряженный матч.
Нужно играть лучше, чем они. Ты заставишь толпу замолчать, если будешь доминировать и играть лучше них», – сказал тренер «Арсенала».
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Вы там уже отмечать начали?)
Центр поля – это фундамент, и у кого он крепче, тот и берёт титулы, особенно когда речь о таком конкурентном чемпионате как АПЛ. Можно даже чуть видоизменить классические слова Фергюсона: «Атака выигрывает матчи, а оборона [и опорная зона] – титулы».
Райс склеивает «Арсенал», делает его крепче, как сваи. У «Ливерпуля» там дует ветер. Это может и не определить сегодняшний результат, но на дистанции «Арсенал» бóльший фаворит именно из-за наличия в первую очередь Райса, во вторую Парти.
«Ливерпулю» ещё не поздно признать, что они провалили миссию по замене Фабиньо и не пожалеть в январе денег на человека, который мгновенно усилит команду, зальёт бетон в центр поля
Арсенал хорош в этом сезоне,очень зрело играют,не так,как в прошлом сезоне. Очень боязно за опорную зону, надеюсь Эндо не провалится
Грустно, но прошли те славные времена когда можно было принимать ставки накидает Ливерпуль пушкарям три, четыре или пять мячей. Тут если мы и фавориты, то чисто за счет фактора своего поля, да и Энфилд должен пошуметь нормально, а не как неделю назад. У Арсенала игра очень хорошо поставлена, в обороне вообще звери. Но та же Астон Вилла показала, что их можно ошеломить резким натиском на старте, например.
Будет очень интересно посмотреть как команды будут разыгрывать стандарты. В этом компоненте Арсенал хорош, но и мы в целом в порядке, да и Райя часто чудит на выходах. Надеюсь, что Конате и ван Дейк хотя бы разок этим воспользуются. И обе команды очень характерные, умеют вырывать победы, так что еще с этой точки зрения матч интересен, чья воля круче.
P.S. жаль нет теперь неадекватного Джаки. Всегда ждал от него на Энфилде какой-то помощи нам. :D