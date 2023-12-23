Артета о матче с «Ливерпулем»: «Нужно доминировать на «Энфилде», если хочешь быть на вершине. Толпа замолчит, если будешь доминировать»

Микель Артета считает, что «Арсенал» может обыграть «Ливерпуль» на «Энфилде».

Матч команд в рамках АПл пройдет сегодня и начнется в 20630 по московскому времени.

«Мы делали это на «Олд Траффорд», делали на «Стэмфорд Бридж» и во многих других местах, где не получалось годами.

« » – следующий вызов. Нужно поехать туда и победить. Если хочешь быть на вершине, нужно ехать туда и доминировать. Именно это мы и попытаемся сделать.

Ожидается отличная атмосфера. Обе команды находятся в очень хорошем положении. У них будут все шансы выиграть и добиться успеха. Намечается напряженный матч.

Нужно играть лучше, чем они. Ты заставишь толпу замолчать, если будешь доминировать и играть лучше них», – сказал тренер « ».

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