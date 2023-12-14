Артету не накажут за критику судейства. Обвинения в оскорблении арбитров признаны недоказанными

Микеля Артету не накажут за критику в адрес арбитров.

Напомним, после поражения от «Ньюкасла» (0:1) тренер « » жестко раскритиковал судейство Стюарта Эттуэлла и решение засчитать гол соперника: «Мне стыдно, что гол «Ньюкасла» не отменили в лиге, считающейся лучшей в мире. Я 20 лет в этой стране, и теперь мне стыдно. Позор».

ассоциация Англии (FA) выдвинула обвинения испанцу, уточнив, что его слова «оскорбительны по отношению к официальным лицам матча и наносят ущерб футболу».

Независимая регулирующая комиссия признала эти обвинения недоказанными. Главный тренер «канониров» не понесет наказания.

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