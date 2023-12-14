Артету не накажут за критику судейства. Обвинения в оскорблении арбитров признаны недоказанными
Микеля Артету не накажут за критику в адрес арбитров.
Напомним, после поражения от «Ньюкасла» (0:1) тренер «Арсенала» жестко раскритиковал судейство Стюарта Эттуэлла и решение засчитать гол соперника: «Мне стыдно, что гол «Ньюкасла» не отменили в лиге, считающейся лучшей в мире. Я 20 лет в этой стране, и теперь мне стыдно. Позор».
Футбольная ассоциация Англии (FA) выдвинула обвинения испанцу, уточнив, что его слова «оскорбительны по отношению к официальным лицам матча и наносят ущерб футболу».
Независимая регулирующая комиссия признала эти обвинения недоказанными. Главный тренер «канониров» не понесет наказания.
Укажете на карте, где сделан этот кадр? В нашей новой географической игре
Даже над судьями доминирует
Рафик-доминатор вообще не виновен