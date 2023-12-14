Артету не накажут за критику судейства. Обвинения в оскорблении арбитров признаны недоказанными

Теги Микель Артета премьер-лига Англия Арсенал судьи Футбольная ассоциация Англии Стюарт Эттуэлл Футбол

Микеля Артету не накажут за критику в адрес арбитров.

Напомним, после поражения от «Ньюкасла» (0:1) тренер «Арсенала» жестко раскритиковал судейство Стюарта Эттуэлла и решение засчитать гол соперника: «Мне стыдно, что гол «Ньюкасла» не отменили в лиге, считающейся лучшей в мире. Я 20 лет в этой стране, и теперь мне стыдно. Позор».

Футбольная ассоциация Англии (FA) выдвинула обвинения испанцу, уточнив, что его слова «оскорбительны по отношению к официальным лицам матча и наносят ущерб футболу».

Независимая регулирующая комиссия признала эти обвинения недоказанными. Главный тренер «канониров» не понесет наказания. 

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7 комментариев
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Высказал всё, что думает, и ничего за это не получил.

Даже над судьями доминирует
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Молодец! И сказал по делу и эти ребята чуть поутерлись. Хорошая новость!
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Ответ S. A.
Высказал всё, что думает, и ничего за это не получил. Даже над судьями доминирует
Он испанец и любой его ’стыд’ можно считать использованием фразеологизма , а не оскорблением кого-либо.
Рафик-доминатор вообще не виновен
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Ответ Леван Мкртчян
Он испанец и любой его ’стыд’ можно считать использованием фразеологизма , а не оскорблением кого-либо. Рафик-доминатор вообще не виновен
Он баск, а они себя испанцами не считают)
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Лол
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А судеек накажут?
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