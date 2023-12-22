Юрген Клопп: «Арсенал» был очень силен в прошлом сезоне и теперь подписал Райса, Райю, сделал шаг вперед – мое уважение. Но «Ливерпулю» нужны очки»

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Юрген Клопп отметил силу «Арсенала» перед встречей с ним на «Энфилде».

9 апреля на этом стадионе «Ливерпуль» сыграл с «канонирами» вничью (2:2), уступая с разницей в два мяча после 28 минут.

У Клоппа спросили, можно ли сейчас считать «Арсенал» настоящим претендентом на чемпионство.

«Мне казалось, что в прошлом сезоне они уже похожи на претендентов, честно говоря, но затем из-за отдельных результатов выбыли из гонки. Я не знаю точных причин.

Та команда была очень сильной, а теперь еще подписала Деклана Райса, Давида Райю, других игроков – слабее от таких трансферов не станешь.

Артета имел возможность построить ровно такую команду, какую хотел. У них хорошее сочетание физической силы, хорошей техники, организованности. Они хорошо натренированы и подготовлены.

Они сделали шаг вперед и будут пользоваться моим уважением, но нам нужны очки», – заявил главный тренер «Ливерпуля».

Встреча на «Энфилде» пройдет 23 декабря, начало – в 20:30 по московскому времени.

«Арсенал» на «Энфилде», АПЛ накануне Рождества. Что смотреть, пока не пришла Суперлига?

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10 комментариев
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«Ливерпулю» нужны очки», а Клоппу уже нет :)
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Справедливого и не предвзятого судейства к обоим клубам
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+21
Битва претендентов.
За красивый футбол,пусть победит лучший.
Сорри Юрген,Арсеналу тоже нужны очки 🙂
+14
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+12
Ответ grek087
Из двух команд болею персонально за Клоппа. Он недооценённый гений нашего времени
Почему недооцененный?
Дортмунд вывел на новый уровень, 2 Салатницы, финал ЛЧ.

Ливерпуль вывел на новый уровень, 3 финала ЛЧ, победа в ЛЧ, победа в АПЛ.

Разве есть те, кто его недооценивает?

P.S. Я поклонник Арсенала, но Клоппа также уважаю.
+8
-1
+7
Ответ Jkov
Справедливого и не предвзятого судейства к обоим клубам
Ни один судья не возьмётся подсуживать кому-либо из них, судя по сезону.
+5
0
+5
Ответ Roma Tarasych
Ни один судья не возьмётся подсуживать кому-либо из них, судя по сезону.
Будут и тех и тех гасить)
+4
0
+4
Ответ Jkov
Справедливого и не предвзятого судейства к обоим клубам
Приятно видеть адекватных фанов соперника, в случае с Арсеналом это как раз не редкость, а вот фаны щити приходят на ветки ЛФК дабы поднакакать, что прискорбно
+4
0
+4
Из двух команд болею персонально за Клоппа. Он недооценённый гений нашего времени
+5
-4
+1
Ну если ни Ливерпуль возьмёт АПЛ, то пусть это сделают гуньки.))
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