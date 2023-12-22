Юрген Клопп: «Арсенал» был очень силен в прошлом сезоне и теперь подписал Райса, Райю, сделал шаг вперед – мое уважение. Но «Ливерпулю» нужны очки»
Юрген Клопп отметил силу «Арсенала» перед встречей с ним на «Энфилде».
9 апреля на этом стадионе «Ливерпуль» сыграл с «канонирами» вничью (2:2), уступая с разницей в два мяча после 28 минут.
У Клоппа спросили, можно ли сейчас считать «Арсенал» настоящим претендентом на чемпионство.
«Мне казалось, что в прошлом сезоне они уже похожи на претендентов, честно говоря, но затем из-за отдельных результатов выбыли из гонки. Я не знаю точных причин.
Та команда была очень сильной, а теперь еще подписала Деклана Райса, Давида Райю, других игроков – слабее от таких трансферов не станешь.
Артета имел возможность построить ровно такую команду, какую хотел. У них хорошее сочетание физической силы, хорошей техники, организованности. Они хорошо натренированы и подготовлены.
Они сделали шаг вперед и будут пользоваться моим уважением, но нам нужны очки», – заявил главный тренер «Ливерпуля».
Встреча на «Энфилде» пройдет 23 декабря, начало – в 20:30 по московскому времени.
«Арсенал» на «Энфилде», АПЛ накануне Рождества. Что смотреть, пока не пришла Суперлига?
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За красивый футбол,пусть победит лучший.
Сорри Юрген,Арсеналу тоже нужны очки 🙂
Дортмунд вывел на новый уровень, 2 Салатницы, финал ЛЧ.
Ливерпуль вывел на новый уровень, 3 финала ЛЧ, победа в ЛЧ, победа в АПЛ.
Разве есть те, кто его недооценивает?
P.S. Я поклонник Арсенала, но Клоппа также уважаю.