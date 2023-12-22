Юрген Клопп: «Арсенал» был очень силен в прошлом сезоне и теперь подписал Райса, Райю, сделал шаг вперед – мое уважение. Но «Ливерпулю» нужны очки»

Юрген Клопп отметил силу «Арсенала» перед встречей с ним на «Энфилде».

9 апреля на этом стадионе « » сыграл с «канонирами» вничью (2:2), уступая с разницей в два мяча после 28 минут.

У Клоппа спросили, можно ли сейчас считать «Арсенал» настоящим претендентом на чемпионство.

«Мне казалось, что в прошлом сезоне они уже похожи на претендентов, честно говоря, но затем из-за отдельных результатов выбыли из гонки. Я не знаю точных причин.

Та команда была очень сильной, а теперь еще подписала , Давида Райю, других игроков – слабее от таких трансферов не станешь.

имел возможность построить ровно такую команду, какую хотел. У них хорошее сочетание физической силы, хорошей техники, организованности. Они хорошо натренированы и подготовлены.

Они сделали шаг вперед и будут пользоваться моим уважением, но нам нужны очки», – заявил главный тренер «Ливерпуля».

Встреча на «Энфилде» пройдет 23 декабря, начало – в 20:30 по московскому времени.

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