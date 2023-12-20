Артета хочет, чтобы зимой «Арсенал» подписал форварда, хавбека и двух крайних защитников. Выполнить пожелания тренера не удастся без продаж

«Арсенал» планирует серьезно усилиться, чтобы побороться за победу в АПЛ.

Как пишет The Independent, главный тренер хочет, чтобы « » подписать центрального нападающего, полузащитника и двух крайних защитников.

Однако из-за ограничений бюджета, а также проблем, связанных с соблюдением финансовых правил, в клубе могут сойтись на том, чтобы усилить как минимум две из желаемых позиций. Ситуация может измениться, если «Арсенал» кого-то продаст зимой.

Сейчас «Арсенал» лидирует в таблице , набрав 39 очков после 17 матчей.

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