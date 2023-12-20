Артета хочет, чтобы зимой «Арсенал» подписал форварда, хавбека и двух крайних защитников. Выполнить пожелания тренера не удастся без продаж

Теги Микель Артета премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы Футбол

«Арсенал» планирует серьезно усилиться, чтобы побороться за победу в АПЛ.

Как пишет The Independent, главный тренер Микель Артета хочет, чтобы «Арсенал» подписать центрального нападающего, полузащитника и двух крайних защитников.

Однако из-за ограничений бюджета, а также проблем, связанных с соблюдением финансовых правил, в клубе могут сойтись на том, чтобы усилить как минимум две из желаемых позиций. Ситуация может измениться, если «Арсенал» кого-то продаст зимой.

Сейчас «Арсенал» лидирует в таблице АПЛ, набрав 39 очков после 17 матчей.

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13 комментариев
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Хаверц может сыграть за всех четырёх одновременно
+14
0
+14
нужен хороший нападающий голеадор
+7
0
+7
забивной центрнап как воздух нужен
+3
0
+3
зачем Артете столько футболистов?
ну окей Форвард нужен.
Хавбека и крайнего заща можно подождать и до лета.
в полузащите достаточно игроков,а крайние защитники приличные Зина,Уайт,Томиясу и ещё Тимбер скоро восстановиться.
+2
0
+2
Ответ Liquidozz
Хаверц может сыграть за всех четырёх одновременно
Это и пугает Артету
+2
0
+2
Много хочет)
0
0
0
Надеюсь всё же Арсенал выиграет чемпионскую гонку у Ливерпуля и Сити
+1
-1
0
Ответ Anuar Bukurov
нужен хороший нападающий голеадор
Может быть Осимхен (но врядли Наполи его отпустит зимой, разве что если Арсенал сильно переплатит)
0
0
0
Ответ Liquidozz
Хаверц может сыграть за всех четырёх одновременно
Раумдойтер
0
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Ответ alexis2020
Раумдойтер
Не путать с Мюллером)
0
0
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Ответ Liquidozz
Хаверц может сыграть за всех четырёх одновременно
Красава
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Ответ Фанат спорта01
зачем Артете столько футболистов? ну окей Форвард нужен. Хавбека и крайнего заща можно подождать и до лета. в полузащите достаточно игроков,а крайние защитники приличные Зина,Уайт,Томиясу и ещё Тимбер скоро восстановиться.
томиясу на травме в очередной раз и тимбер не понятно когда будет готов
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Ответ Дмитрий Зибров
томиясу на травме в очередной раз и тимбер не понятно когда будет готов
Когда будет готов Тимбер, уже понятно)
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