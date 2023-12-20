Артета хочет, чтобы зимой «Арсенал» подписал форварда, хавбека и двух крайних защитников. Выполнить пожелания тренера не удастся без продаж
«Арсенал» планирует серьезно усилиться, чтобы побороться за победу в АПЛ.
Как пишет The Independent, главный тренер Микель Артета хочет, чтобы «Арсенал» подписать центрального нападающего, полузащитника и двух крайних защитников.
Однако из-за ограничений бюджета, а также проблем, связанных с соблюдением финансовых правил, в клубе могут сойтись на том, чтобы усилить как минимум две из желаемых позиций. Ситуация может измениться, если «Арсенал» кого-то продаст зимой.
Сейчас «Арсенал» лидирует в таблице АПЛ, набрав 39 очков после 17 матчей.
Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам
ну окей Форвард нужен.
Хавбека и крайнего заща можно подождать и до лета.
в полузащите достаточно игроков,а крайние защитники приличные Зина,Уайт,Томиясу и ещё Тимбер скоро восстановиться.