Артета о Суперлиге: «Нам нравится играть в ЛЧ, будем и дальше это делать. Нужно заботиться о болельщиках»

Теги Микель Артета Лига чемпионов УЕФА Арсенал Суперлига Европы Футбол

Микель Артета высказался о Суперлиге.

«Я точно такого же мнение (тренер имеет в виду, что поддерживает заявление «Арсенала», где клуб сообщил о неизменности позиции по Суперлиге и желании играть в турнирах УЕФА – Sports.ru). Наша позиция та же, нам нравится играть в Лиге чемпионов, и мы будем продолжать это делать.

Страсть футбольных болельщиков, которая придает игре дополнительный импульс, является главной причиной того, что игра принадлежит им. Мы должны заботиться о них, и их мнение очень важно», – сказал тренер «Арсенала».

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3 комментария
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Ответ андрэ
чёт не пойму эту риторику, в Суперлиге будет круглое поле и прямоугольный мяч???
Скорее всего нет. Только Арсенал там не планирует выступать. В чем проблема?
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