Артета о 2:0 с «Брайтоном»: «Арсенал» заслужил победу. Было много моментов, 15 ударов в первом тайме – не хватало точности»

Теги Микель Артета премьер-лига Англия Арсенал Брайтон Кай Хавертц Футбол

Микель Артета прокомментировал победу над «Брайтоном».

В 17-м туре АПЛ «Арсенал» обыграл «Брайтон» со счетом 2:0.

«Невероятная игра. От начала и до конца было приятно наблюдать, как мы играли против очень хорошей команды. Даже в перерыве счет этого не отражал. Мы полностью заслужили победу в этом матче.

У нас было 15 ударов [в первом тайме] – это много. Мы должны были продолжать. Нам не хватало точности».

Об опасности при счете 1:0

«Такова Премьер-лига. Вы видите это в каждом матче. У нас было много моментов, чтобы отправить мяч в ворота, но мы этого не сделали. Счета 1:0 недостаточно».

О том, оправдывает ли Кай Хавертц ожидания

«С точки зрения голов – да. С точки зрения игры он такой же, каким был в начале сезона. Вы видите, что он уверен в себе и наслаждается своей игрой», – сказал главный тренер «Арсенала».

Укажете на карте, где сделан этот кадр? В нашей новой географической игре

Материалы по теме

8 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Артетыч, срочно бери страйкера, игра отличная моментов туча но реализация.....
+12
-2
+10
Хаверц молодчина .
+5
0
+5
Игра радует. Главное держать темп. В Рождество важно пройти Boxing Day
+2
0
+2
Отличная игра! Вперёд за первым местом, канониры!
+1
0
+1
В течение 2-3 лет должны взять ЛЧ или АПЛ. А то такой топарь как Райс разочаруется и уйдет в Сити/Реал
+1
0
+1
Ответ The.Kanonir
В течение 2-3 лет должны взять ЛЧ или АПЛ. А то такой топарь как Райс разочаруется и уйдет в Сити/Реал
Есть предчувствие, что в ближайшие годы «Арсенал» выиграет крупный турнир
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий