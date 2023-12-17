Артета о 2:0 с «Брайтоном»: «Арсенал» заслужил победу. Было много моментов, 15 ударов в первом тайме – не хватало точности»

Микель Артета прокомментировал победу над «Брайтоном».

В 17-м туре « » обыграл « » со счетом 2:0.

«Невероятная игра. От начала и до конца было приятно наблюдать, как мы играли против очень хорошей команды. Даже в перерыве счет этого не отражал. Мы полностью заслужили победу в этом матче.

У нас было 15 ударов [в первом тайме] – это много. Мы должны были продолжать. Нам не хватало точности».

Об опасности при счете 1:0

«Такова Премьер-лига. Вы видите это в каждом матче. У нас было много моментов, чтобы отправить мяч в ворота, но мы этого не сделали. Счета 1:0 недостаточно».

О том, оправдывает ли ожидания

«С точки зрения голов – да. С точки зрения игры он такой же, каким был в начале сезона. Вы видите, что он уверен в себе и наслаждается своей игрой», – сказал главный тренер «Арсенала».

Укажете на карте, где сделан этот кадр? В нашей новой географической игре