Тоуни хотел бы перейти в «Арсенал». Сообщалось, что им также интересуются «Челси» и «МЮ»

Нападающий «Брентфорда» Айвен Тоуни выбрал клуб, в который хотел бы перейти.

Как сообщил журналист , 27-летний форвард склоняется к переходу в « ».

«Исходя из того, что я знаю, есть одна деталь касательно будущего . Есть такая информация, что зимой или летом при переходе в топ-клуб он предпочтет «Арсенал». Знаю, он был бы очень воодушевлен, если бы получил возможность перейти в «Арсенал», – сказал Романо на канале в Kick.

Ранее сообщалось, что интерес к Тоуни также проявляют «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Сообщалось, что « » запросит за форварда около 80 млн евро.

Напомним, сейчас Айвен отбывает дисквалификацию за нарушение регламента о ставках. Вернуться на поле он сможет 16 января.

В прошлом сезоне АПЛ Тоуни провел 33 матча и забил 20 голов, став третьим бомбардиром лиги. Подробную статистику 27-летнего футболиста можно найти здесь.

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