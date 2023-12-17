Тоуни хотел бы перейти в «Арсенал». Сообщалось, что им также интересуются «Челси» и «МЮ»

Теги премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы Брентфорд Айвен Тоуни Фабрицио Романо Футбол

Нападающий «Брентфорда» Айвен Тоуни выбрал клуб, в который хотел бы перейти.

Как сообщил журналист Фабрицио Романо, 27-летний форвард склоняется к переходу в «Арсенал».

«Исходя из того, что я знаю, есть одна деталь касательно будущего Айвена Тоуни. Есть такая информация, что зимой или летом при переходе в топ-клуб он предпочтет «Арсенал». Знаю, он был бы очень воодушевлен, если бы получил возможность перейти в «Арсенал», – сказал Романо на канале в Kick.

Ранее сообщалось, что интерес к Тоуни также проявляют «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Сообщалось, что «Брентфорд» запросит за форварда около 80 млн евро.

Напомним, сейчас Айвен отбывает дисквалификацию за нарушение регламента о ставках. Вернуться на поле он сможет 16 января.

В прошлом сезоне АПЛ Тоуни провел 33 матча и забил 20 голов, став третьим бомбардиром лиги. Подробную статистику 27-летнего футболиста можно найти здесь.

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7 комментариев
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Ответ werowolf-gears
Лучше в Ньюкасл перешел бы
с Тонали бы скорешились
+12
-1
+11
Норм зайдет. Желание есть, деньги найдутся. Хватит защитников покупать.
+4
0
+4
Лучше в Ньюкасл перешел бы
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+3
Опасно лудомана подписывать. Еще и за 80 млн. И вообще какие 80 млн за футболиста без футбола
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0
+3
На всё готовенькое хочет заскочить)
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Лука Тоуни.
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Ответ werowolf-gears
Лучше в Ньюкасл перешел бы
Тем более он уже там был, адаптация легко пройдет
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