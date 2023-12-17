Тоуни хотел бы перейти в «Арсенал». Сообщалось, что им также интересуются «Челси» и «МЮ»
Нападающий «Брентфорда» Айвен Тоуни выбрал клуб, в который хотел бы перейти.
Как сообщил журналист Фабрицио Романо, 27-летний форвард склоняется к переходу в «Арсенал».
«Исходя из того, что я знаю, есть одна деталь касательно будущего Айвена Тоуни. Есть такая информация, что зимой или летом при переходе в топ-клуб он предпочтет «Арсенал». Знаю, он был бы очень воодушевлен, если бы получил возможность перейти в «Арсенал», – сказал Романо на канале в Kick.
Ранее сообщалось, что интерес к Тоуни также проявляют «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Сообщалось, что «Брентфорд» запросит за форварда около 80 млн евро.
Напомним, сейчас Айвен отбывает дисквалификацию за нарушение регламента о ставках. Вернуться на поле он сможет 16 января.
В прошлом сезоне АПЛ Тоуни провел 33 матча и забил 20 голов, став третьим бомбардиром лиги. Подробную статистику 27-летнего футболиста можно найти здесь.
Укажете на карте, где сделан этот кадр? В нашей новой географической игре