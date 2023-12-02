Морган считает, что «Арсенал» должен купить Тоуни: «Он хищный бомбардир, а у нас таких нет – Жезус никогда не забьет 25 за сезон. С таким игроком у нас был бы шанс выиграть АПЛ и ЛЧ»

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Пирс Морган считает, что «Арсенал» должен подписать Айвена Тоуни.

Телеведущий и болельщик «канониров» ответил на вопрос о том, должен ли трансфер Тоуни стать приоритетной целью для клуба. 

«Я думаю, что да. Я по-прежнему считаю, что нам нужен нападающий мирового класса.

Я думаю, что у Габриэла Жезуса фантастическая тепловая карта, он фантастический футболист, прикладывает невероятные усилия и будет забивать голы, но он никогда не забьет 25 голов за сезон или что-то в этом роде. Тоуни – прирожденный бомбардир, хищный бомбардир, а у нас таких нет.

Я не думаю, что Эдди Нкетиа еще готов. Он может стать таким игроком, и мы видели, что он очень доминирует в матчах с командами поменьше, но он часто исчезает в важных матчах. Это не его вина, это недостаток опыта, но я думаю, что он добьется этого в будущем.

Если бы вы спросили большинство болельщиков «Арсенала», чего нам не хватает, они бы сказали, что мы сильны в обороне, и, хорошо это или плохо, Артета доказал свою правоту, сделав Райю основным вратарем. Он верит в него, и он вратарь, который играет ногами – это то, чего хочет Артета.

У него отличная защита, очень сильная полузащита, несколько блестящих игроков широкого профиля в атаке – у нас просто нет такого парня.

В те годы, когда мы выигрывали титулы, у нас были Николя Анелька, Иан Райт, Деннис Бергкамп, Тьерри Анри, Робин ван Перси и игроки такого калибра – у нас нет ни одного из них, а если бы у нас был такой игрок, у нас был бы отличный шанс выиграть не только Премьер-лигу, но и Лигу чемпионов.

Почему бы и нет? На этой неделе мы сделали заявление о реальных намерениях, и я думаю, что у нас есть состав, который может побороться за победу в Лиге чемпионов», – сказал Морган.

Нападающий «Брентфорда» Айвен Тоуни отбывает восьмимесячную дисквалификацию за нарушения регламента о ставках. Он сможет вернуться на поле в середине января. 

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10 комментариев
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Для победы в Апл нужен нап. Тоуни очень подходит, адаптирован к лиге.
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Против Брентфорда не ставят низкий блок, не факт что в Арсенале он будет выглядеть лучше Нкетиа.
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Угу, только с жезусом также забивают Сака, Марти и Мартин, а Тоуни будет играть за счет партнеров
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Казалось бы новость про Арсенал, про сити ни слова, но шарик здесь... Человек, который с детства за сити, 5 лет уже как
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Забавно как некоторые глоры оскорбились, заплакали и стали вести себя как обиженки всего за пару месяцев. Слабые существа
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Ответ Billy_Shears
Против Брентфорда не ставят низкий блок, не факт что в Арсенале он будет выглядеть лучше Нкетиа.
Ну как раз с нижним блоком такой здоровый бык может норм зайти, когда тупо продавить надо или с навеса забодяжит. Тут вопрос насколько он сможет форму набрать чудак по сути сезон пропустил целый.
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