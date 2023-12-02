Морган считает, что «Арсенал» должен купить Тоуни: «Он хищный бомбардир, а у нас таких нет – Жезус никогда не забьет 25 за сезон. С таким игроком у нас был бы шанс выиграть АПЛ и ЛЧ»
Пирс Морган считает, что «Арсенал» должен подписать Айвена Тоуни.
Телеведущий и болельщик «канониров» ответил на вопрос о том, должен ли трансфер Тоуни стать приоритетной целью для клуба.
«Я думаю, что да. Я по-прежнему считаю, что нам нужен нападающий мирового класса.
Я думаю, что у Габриэла Жезуса фантастическая тепловая карта, он фантастический футболист, прикладывает невероятные усилия и будет забивать голы, но он никогда не забьет 25 голов за сезон или что-то в этом роде. Тоуни – прирожденный бомбардир, хищный бомбардир, а у нас таких нет.
Я не думаю, что Эдди Нкетиа еще готов. Он может стать таким игроком, и мы видели, что он очень доминирует в матчах с командами поменьше, но он часто исчезает в важных матчах. Это не его вина, это недостаток опыта, но я думаю, что он добьется этого в будущем.
Если бы вы спросили большинство болельщиков «Арсенала», чего нам не хватает, они бы сказали, что мы сильны в обороне, и, хорошо это или плохо, Артета доказал свою правоту, сделав Райю основным вратарем. Он верит в него, и он вратарь, который играет ногами – это то, чего хочет Артета.
У него отличная защита, очень сильная полузащита, несколько блестящих игроков широкого профиля в атаке – у нас просто нет такого парня.
В те годы, когда мы выигрывали титулы, у нас были Николя Анелька, Иан Райт, Деннис Бергкамп, Тьерри Анри, Робин ван Перси и игроки такого калибра – у нас нет ни одного из них, а если бы у нас был такой игрок, у нас был бы отличный шанс выиграть не только Премьер-лигу, но и Лигу чемпионов.
Почему бы и нет? На этой неделе мы сделали заявление о реальных намерениях, и я думаю, что у нас есть состав, который может побороться за победу в Лиге чемпионов», – сказал Морган.
Нападающий «Брентфорда» Айвен Тоуни отбывает восьмимесячную дисквалификацию за нарушения регламента о ставках. Он сможет вернуться на поле в середине января.
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