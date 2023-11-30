Жезус об интересе «Арсенала» к Тоуни: «Меня это не волнует. Люди не видят, как я помогаю команде, да и упускаю я не так много моментов. В ЛЧ у меня голы в каждой игре»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Арсенал Брентфорд Габриэл Жезус Айвен Тоуни Футбол

Габриэла Жезуса не волнуют слухи о возможном переходе Айвена Тоуни в «Арсенал».

«Может, это агенты, которые много о чем говорят. Такое бывает. Даже в «Манчестер Сити», когда мы с Агуэро забивали. Я забивал много голов, но люди связывали с командой всех подряд. Так что меня это не волнует.

Я знаю, какими навыками обладаю и что могу сделать для своей команды. Я могу забивать, могу помогать со многими другими вещами, создавать свободные зоны, например. Но увидеть это могут лишь те, кто смотрит матчи и понимает футбол. Те, кто не разбирается, говорят: «Ой, а он сегодня не забил».

Может, я делал рывки, создавал свободные зоны для других. Да и, давайте начистоту, я упускаю не так много моментов. Дело не в том, что «он не умеет забивать».

Я знаю, что не в каждом матче забиваю, но это нелегко. Скажем, у «Брентфорда» в защите было пять человек, моментов было мало. У меня был один, когда я бил головой, но забить было нелегко. Люди этого не видят. Иногда они просто смотрят на результат, на авторов голов, но сам матч не смотрят.

Я понимаю, как играю. Конечно, я хочу забивать в каждом матче, желательно – по три гола! Но в жизни все не так. В Лиге чемпионов в этом сезоне я забиваю в каждой игре, в АПЛ иногда не удавалось забить, но я становлюсь все лучше с каждым днем», – отметил форвард с 1 голом за 8 матчей в чемпионате Англии в этом сезоне.

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8 комментариев
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Жезус, если не травмируется, железный игрок стартового состава. Когда он на поле, если не забьет, то хоть создает шансы для партнера или дает пространство, отвлекая защитников
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Ты, главное, не ломайся до конца чемпионата
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Вопросов к качеству игры и эффективности нет вообще. Но есть вопрос к постоянным травмам, вот это вот печально.
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Тут скорее надо беспокоиться великому Эдварду Нкетии
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арсеналу нужен таранный форвард на лавке а то нкетия такой же маленький как жезус и то классом ниже
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"В жизни все не так", если тебя не зовут Эрлинг
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