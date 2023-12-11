Пол Мерсон: «Арсеналу» и «Челси» нужен центрфорвард зимой, если они хотят чего-то добиться. Тоуни мог бы пригодиться, брать Осимхена рискованно – он попадет в самую сложную лигу мира»

Теги Челси премьер-лига Англия серия А Италия Арсенал Наполи Пол Мерсон Брентфорд Айвен Тоуни Виктор Осимхен Футбол

Пол Мерсон посоветовал «Челси» и «Арсеналу» подписать нападающего в январе.

«Челси» необходимо подписать центрального нападающего в январе. Сколько командам что-то удается без центрфорварда? Что может привести к падению «Арсенала» в этом сезоне? Отсутствие у них центрального нападающего. В эти выходные они доминировали над «Астон Виллой», но не смогли забить.

Думаю, что Айвен Тоуни мог бы пригодиться. Иногда, выпадая из игры, ты становишься лучше. Но продаст ли его «Брентфорд»? Не думаю, что они могут себе это позволить, особенно учитывая, что несколько их игроков поедут на Кубок африканских наций. Хочет ли Тоуни уйти? Захочет ли он остаться верным «Брентфорду»? Сложно сказать.

Возможно, стоит рискнуть. Думаю, Тоуни может понадобиться «Арсеналу» и «Челси», если они хотят чего-то добиться в этом сезоне. Самая сложная работа в футболе – это забивать голы. В мире не так много высококлассных центральных нападающих.

В «Наполи» есть Виктор Осимхен. Но это кажется рискованным, потому что он попал бы в самую сложную лигу мира. Сколько раз мы видели, как кто-то бросал все в другой стране, чтобы потом столкнуться с проблемами в АПЛ? Мы видели это часто», – написал бывший игрок «Арсенала».

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9 комментариев
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Любого брать это огромный риск. Нужно играть теми кто есть.
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Челси один только центрфорвард не поможет, а у Арсенала да, это самая проблемная позиция
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Осимхен точно не заиграет на ставках, а тоуни может и заиграть
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Ответ Акира_1
Да, а брать чувака, который не играл полгода и неизвестно в какой форме совсем не рискованно? В Челси вообще любого фрв брать рискованно
Хуже Джексона уж точно не будет, быть хуже него просто невозможно. Главное, чтоб ценник адекватный был
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Ответ Павел Локтионов
Хуже Джексона уж точно не будет, быть хуже него просто невозможно. Главное, чтоб ценник адекватный был
В том и дело, что Брентфорд под 120 миллионов заломит, а при таком раскладе уже лучше Осимхен.
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