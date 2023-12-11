Пол Мерсон: «Арсеналу» и «Челси» нужен центрфорвард зимой, если они хотят чего-то добиться. Тоуни мог бы пригодиться, брать Осимхена рискованно – он попадет в самую сложную лигу мира»

Пол Мерсон посоветовал «Челси» и «Арсеналу» подписать нападающего в январе.

«Челси» необходимо подписать центрального нападающего в январе. Сколько командам что-то удается без центрфорварда? Что может привести к падению «Арсенала» в этом сезоне? Отсутствие у них центрального нападающего. В эти выходные они доминировали над «Астон Виллой», но не смогли забить.

Думаю, что мог бы пригодиться. Иногда, выпадая из игры, ты становишься лучше. Но продаст ли его « »? Не думаю, что они могут себе это позволить, особенно учитывая, что несколько их игроков поедут на Кубок африканских наций. Хочет ли Тоуни уйти? Захочет ли он остаться верным «Брентфорду»? Сложно сказать.

Возможно, стоит рискнуть. Думаю, Тоуни может понадобиться « » и « », если они хотят чего-то добиться в этом сезоне. Самая сложная работа в футболе – это забивать голы. В мире не так много высококлассных центральных нападающих.

В « » есть Виктор Осимхен. Но это кажется рискованным, потому что он попал бы в самую сложную лигу мира. Сколько раз мы видели, как кто-то бросал все в другой стране, чтобы потом столкнуться с проблемами в АПЛ? Мы видели это часто», – написал бывший игрок «Арсенала».

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