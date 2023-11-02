«МЮ» хочет подписать форварда, чтобы снять давление с Хейлунда. Клуб интересуют Тоуни, Осимхен и Тареми (Daily Mail)

Теги Манчестер Юнайтед высшая лига Португалия Порту премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Наполи Брентфорд Айвен Тоуни Виктор Осимхен Мехди Тареми Расмус Хейлунд Футбол

«Манчестер Юнайтед» зимой хочет приобрести нападающего.

По данным Daily Mail, манкунианцы рассчитывают найти опытного форварда, который не только поможет увеличить глубину состава, но и снизит давление на Расмуса Хейлунда.

«МЮ» следит за ситуацией Айвена Тоуни из «Брентфорда». Ожидается, что он покинет команду в одно из ближайших трансферных окон.

Также с «Юнайтед» связывают Мехди Тареми («Порту») и Виктора Осимхена («Наполи»).

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20 комментариев

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Today I feel Qatari
Еще можно подписать тренера чтобы снять давление с 7хага :)
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КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Да да да, сейчас все побегут в МЮ, который не будет играть не в каких еврокубках в следующем сезоне. Так и вижу, как Осимхен перейдёт в команду, которая даже в лиге конференций играть не будет.
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rigobersong
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Да да да, сейчас все побегут в МЮ, который не будет играть не в каких еврокубках в следующем сезоне. Так и вижу, как Осимхен перейдёт в команду, которая даже в лиге конференций играть не будет.
400к в неделю и Осимхен поедет первым же рейсом:))
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Today I feel Qatari
Ответ Cearvm
А помните, как несколько месяцев назад нам рассказывали, как за Хейлунда не переплатили и вообще-то по продвинутым статистикам его 9 голов в Серии A - это еще немного и Холанд? А оказалось, что обычный нападающий, которому нужны условия и дай бог хотя бы станет середняком. Это ж даже не Адебайор или Бент условные, пока больше на товарища по несчастью Джексона из Челси смахивает. Хотя изначально читалось, как и с Антони.
Фига ты Бента унизил. Праймовый Бент был элитный форвард, который однажды наколотил 24 гола за сезон, обогнав в списке снайперов не менее праймовых в тот год Торреса и Тевеса. Сомневаюсь что хейлунд за всю свою карьеру, включая молодежную, столько забил
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Cearvm
А помните, как несколько месяцев назад нам рассказывали, как за Хейлунда не переплатили и вообще-то по продвинутым статистикам его 9 голов в Серии A - это еще немного и Холанд? А оказалось, что обычный нападающий, которому нужны условия и дай бог хотя бы станет середняком. Это ж даже не Адебайор или Бент условные, пока больше на товарища по несчастью Джексона из Челси смахивает. Хотя изначально читалось, как и с Антони.
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Direct free kick
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Да да да, сейчас все побегут в МЮ, который не будет играть не в каких еврокубках в следующем сезоне. Так и вижу, как Осимхен перейдёт в команду, которая даже в лиге конференций играть не будет.
Можно купить у Ромы Абрахама, если восстановится к зиме
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Direct free kick
Ответ Трент Резнор
Рома Абрахам руководил Челси изумительно)
Не поспорить. Даже из Португалии, когда стали притеснять
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Трент Резнор
Ответ Direct free kick
Можно купить у Ромы Абрахама, если восстановится к зиме
Рома Абрахам руководил Челси изумительно)
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Андрей Кузьмин
Снять давление с юнца, купив Осимхена. Топ идея. Еще можно САФа подтянуть, чисто консультантом, чтобы Тен Хаг не переживал
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Marcus-light
Гениально. Угрохать 80 млн на нападающего, подождать, пока он облажается, и потом потратить еще 80 млн на нападающего постарше, который тоже облажается, с прицелом на то, чтобы первый начал забивать
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Чёрный тюльпан
Проблема отсутствия забитых мячей в АПЛ у Хойлуна не в давлении на него, а в футболе МЮ. Очевидно, что датчанин не пиковый "зубастик", Суарес, чтобы в одиночку порой зарешать. Даже Ван Бастена с Ван Нистелроем нужно было регулярно "кормить" (снабжать мячом), а это величины. Каким образом забивать молодому парню, если команда не играет на него нормально, не создаёт достаточное количество моментов, или он должен довольствоваться условно одним полумоментом за матч с реализацией 100%? Да не было таких нападающих в истории футбола и не будет. Когда депутат постоянно теряет мяч или лупит абы куда вместо паса на партнёров, то очевидно, что главный форвард команды будет сидеть на сухом пайке.
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Igor Shalamov
Ответ Today I feel Qatari
Фига ты Бента унизил. Праймовый Бент был элитный форвард, который однажды наколотил 24 гола за сезон, обогнав в списке снайперов не менее праймовых в тот год Торреса и Тевеса. Сомневаюсь что хейлунд за всю свою карьеру, включая молодежную, столько забил
так и Адебайор охренен был. Просто он потом поехал по заработкам в Турцию и то много забивал
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КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Ответ rigobersong
400к в неделю и Осимхен поедет первым же рейсом:))
Ну, удачи ему попрощаться с карьерой.
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Zlatan Ibra
Тен Хаг хочет ещё успеть на трансфере бабла отмыть перед тем, как его выпнут на мороз
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Philip J Fry
подмывальщика попы для тренера тоже нужно нанять?
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Censormorum
Это Daily Mail, но всё же. А для чего вы его покупали тогда? Какое к черту давление? Какой же беспросветный бардак в руководстве любимого клуба. Хочется кричать и ругаться матом от бессилия.
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Трент Резнор
Тоуни и Тареми понятно, но Витька Осинькин в МЮ не пойдёт
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TaR
Снимут давление с Хейлунда, когда новый нападающий будет хоть иногда забивать, а сам Расмус на лавку присядет
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rigobersong
Кокорина можно подписать, хуже точно не будет:)
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