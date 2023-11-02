«МЮ» хочет подписать форварда, чтобы снять давление с Хейлунда. Клуб интересуют Тоуни, Осимхен и Тареми (Daily Mail)

«Манчестер Юнайтед» зимой хочет приобрести нападающего.

По данным Daily Mail, манкунианцы рассчитывают найти опытного форварда, который не только поможет увеличить глубину состава, но и снизит давление на .

« » следит за ситуацией из « ». Ожидается, что он покинет команду в одно из ближайших трансферных окон.

Также с «Юнайтед» связывают Мехди Тареми («Порту») и («Наполи»).

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