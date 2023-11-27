«Челси» хочет подписать 2-3 игроков зимой, но намерен продать столько же, чтобы не раздувать состав, как в прошлом сезоне

«Челси» намерен подписать 2-3 новичков зимой, но продаст столько же игроков.

По информации The Telegraph, «синие» хотят усилить состав, но намерены продать столько же игроков, сколько купят.

Так планируют сделать для того, чтобы не допустить повторения ситуации прошлого сезона, когда при тренере в команде числился 31 человек. Из-за этого некоторым игрокам приходилось переодеваться в коридорах и сидеть на полу, потому что раздевалки на базе клуба были недостаточно большими.

Ожидается, что будут проданы и . Клуб готов выслушать предложения по Иану Матсену. В случае покупок Армандо Броя и Нони Мадуэке могут задуматься о будущем в команде. Кроме того, нет ясности с будущим , но против продажи хавбека.

Приоритетом «Челси» остается трансфер центрального нападающего, среди целей – Виктор Осимхен из «Наполи» и Айвен Тоуни из «Брентфорда». Также возможно усиление защиты.

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