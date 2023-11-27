«Челси» хочет подписать 2-3 игроков зимой, но намерен продать столько же, чтобы не раздувать состав, как в прошлом сезоне

Теги Челси премьер-лига Англия возможные трансферы Наполи Маурисио Почеттино Брентфорд Айвен Тоуни Трево Чалоба Виктор Осимхен Маланг Сарр Грэм Поттер Конор Галлахер Иан Матсен Армандо Броя Нони Мадуэке Футбол

«Челси» намерен подписать 2-3 новичков зимой, но продаст столько же игроков.

По информации The Telegraph, «синие» хотят усилить состав, но намерены продать столько же игроков, сколько купят.

Так планируют сделать для того, чтобы не допустить повторения ситуации прошлого сезона, когда при тренере Грэме Поттере в команде числился 31 человек. Из-за этого некоторым игрокам приходилось переодеваться в коридорах и сидеть на полу, потому что раздевалки на базе клуба были недостаточно большими.

Ожидается, что будут проданы Трево Чалоба и Маланг Сарр. Клуб готов выслушать предложения по Иану Матсену. В случае покупок Армандо Броя и Нони Мадуэке могут задуматься о будущем в команде. Кроме того, нет ясности с будущим Конора Галлахера, но Маурисио Почеттино против продажи хавбека.

Приоритетом «Челси» остается трансфер центрального нападающего, среди целей – Виктор Осимхен из «Наполи» и Айвен Тоуни из «Брентфорда». Также возможно усиление защиты.

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30 комментариев

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Акира_1
Все правильно, чтоб купить что-то ненужное, надо сначала продать что-то ненужное.
+36
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+34
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rigobersong
Чалоба, Мудрик, Саар в принципе млн 20 можно за всех наскребсти:))
+32
-16
+16
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red hikkikomori
Дешевле лечить Боули от шопоголизма)
+10
0
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rigobersong
Ответ DoviDen
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За 29 матчей 2+2, нереальный топ!:)
+10
-4
+6
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Eden Hazard
Ответ Марио 9
Нет что бы купить Кейна, так выкинули 100 млн за бревно Мудрика
по твоему Челси лет 7 просто молча смотрел как клепает Кейн и ни разу не пытался его купить?)
+5
-2
+3
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madaev
Ответ DoviDen
там кто-то лучше играет?))
Да
+3
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Proper Chels
Можно продать Чалобу и Матсэна - это чистая прибыль, воспитанники.
Так же Сарра и возможно Мадуэке, раз Почеттино он не нужен.

И бросить все деньги на Осимхена. Зачем 3-4 игрока, когда нужен топ форвард.
Там как раз Лавия, Нкунку и Чуквуэмека вернутся.
+5
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Мансур Абуев
Состав у них и так укомплектован, зачем им ещё игроки
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Артур Артур
Там Челси подписали Москардо за 25
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Челси нужно усиляться, игроков категорически не хватает.
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rusichi
Полкоманды смело можно продавать.
Толку что продадут Сарра с Маатсеном? Они не играют. Смело надо продавать тех, кто выходит на поле и балду пинают. А таких полосновы. Их и продавайте. А тому же Маатсену дайте проявить себя. Универсальный ведь игрок.
И вообще, когда в штабе Челси наконец появятся профессионалы?
Пока же Боэли и Ко разводят на бабки, пихая нам средненьких игроков! Не верите? Загляните в таблицу
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Петр Николаев
чалоба - вполне за 30 можно впихнуть, того же холла (с меньшим количеством минут в лиге) продали же как то
маатсен - от 30 до 40 млн (бернли уже предлагал 30, не продали)
сарр - дай бог, если бесплатно кто то заберет
мадуэкэ - за 25-30 условный палас может забрать
и джексона продать (за те же 30 млн), а брою оставить.

если все это дело провернуть, можно наскрести на осимхена.
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Марио 9
Челси это просто нонсенс, потратили под 1 миллиард и набрали всякого шлака, и топового нападающего так до сих пор и не купили 🤦‍♂️
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Марио 9
Нет что бы купить Кейна, так выкинули 100 млн за бревно Мудрика
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Lavinka
Мало ещё чуквемек купили ?
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Микола Лютий
Продавать не обязательно!!!
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Максим Столбов
Может все таки 20-30? Нули забыли, Челси клуб широкого размаха
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Дмитрий
Там Ливерпуль хочет подписать игрока Узбекистан U17 Амирбека Саидова. Официальный сайт клуба подтвердил. Ждём новость.
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Pitkin
Мдааа... После того как Челси купил непонятно какой чел, - у меня всё в голове перемешалось. При Романе всё было в норме - были тренеры, были скауты и так далее. Сейчас ну вообще ничего для меня непонятно.
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Chelsea`s Lev
Челси надо избавляться от дорогого хрусталя в защите, летом
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Тони Каскарино
Галлахера оставьте в покое. Парень пашет на поле за себя и того парня. Надо быть законченными идиотами чтобы от него избавиться.....
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DoviDen
Ответ rigobersong
Чалоба, Мудрик, Саар в принципе млн 20 можно за всех наскребсти:))
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Акира_1
Ответ Мансур Абуев
Состав у них и так укомплектован, зачем им ещё игроки
В этом фишка Боэли: кажется что он покупает множество игроков, но в итоге состав магическим образом становится только слабее. Действительно, в чем же разгадка этого ребуса? Уж наверняка не в том, что он купил какой-то шлак, нет нет.
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Evgeniy 72
Ответ Петр Николаев
чалоба - вполне за 30 можно впихнуть, того же холла (с меньшим количеством минут в лиге) продали же как то маатсен - от 30 до 40 млн (бернли уже предлагал 30, не продали) сарр - дай бог, если бесплатно кто то заберет мадуэкэ - за 25-30 условный палас может забрать и джексона продать (за те же 30 млн), а брою оставить. если все это дело провернуть, можно наскрести на осимхена.
Сомневаюсь, что Наполи продаст Осимхена зимой, их же тогда из зоны ЛЧ выпихнут. Да и вообще настолько крупные трансферы практически всегда оставляют на лето.
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Трент Резнор
Чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно сначала купить что-нибудь ненужное…
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