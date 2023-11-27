«Челси» хочет подписать 2-3 игроков зимой, но намерен продать столько же, чтобы не раздувать состав, как в прошлом сезоне
«Челси» намерен подписать 2-3 новичков зимой, но продаст столько же игроков.
По информации The Telegraph, «синие» хотят усилить состав, но намерены продать столько же игроков, сколько купят.
Так планируют сделать для того, чтобы не допустить повторения ситуации прошлого сезона, когда при тренере Грэме Поттере в команде числился 31 человек. Из-за этого некоторым игрокам приходилось переодеваться в коридорах и сидеть на полу, потому что раздевалки на базе клуба были недостаточно большими.
Ожидается, что будут проданы Трево Чалоба и Маланг Сарр. Клуб готов выслушать предложения по Иану Матсену. В случае покупок Армандо Броя и Нони Мадуэке могут задуматься о будущем в команде. Кроме того, нет ясности с будущим Конора Галлахера, но Маурисио Почеттино против продажи хавбека.
Приоритетом «Челси» остается трансфер центрального нападающего, среди целей – Виктор Осимхен из «Наполи» и Айвен Тоуни из «Брентфорда». Также возможно усиление защиты.
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
Так же Сарра и возможно Мадуэке, раз Почеттино он не нужен.
И бросить все деньги на Осимхена. Зачем 3-4 игрока, когда нужен топ форвард.
Там как раз Лавия, Нкунку и Чуквуэмека вернутся.
Толку что продадут Сарра с Маатсеном? Они не играют. Смело надо продавать тех, кто выходит на поле и балду пинают. А таких полосновы. Их и продавайте. А тому же Маатсену дайте проявить себя. Универсальный ведь игрок.
И вообще, когда в штабе Челси наконец появятся профессионалы?
Пока же Боэли и Ко разводят на бабки, пихая нам средненьких игроков! Не верите? Загляните в таблицу
маатсен - от 30 до 40 млн (бернли уже предлагал 30, не продали)
сарр - дай бог, если бесплатно кто то заберет
мадуэкэ - за 25-30 условный палас может забрать
и джексона продать (за те же 30 млн), а брою оставить.
если все это дело провернуть, можно наскрести на осимхена.