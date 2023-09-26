«Арсенал» и «Челси» хотят купить Тоуни зимой. «Брентфорд» потребует 80 млн фунтов за форварда

Теги Челси премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы Брентфорд Айвен Тоуни Футбол

«Арсенал» и «Челси» поборются за нападающего «Брентфорда».

Как сообщает ESPN, лондонские клубы заинтересованы в подписании Айвена Тоуни в зимнее трансферное окно. В настоящий момент он отбывает дисквалификацию за нарушение регламента о ставках. Футболист сможет вернуться на поле 16 января. 

Отмечается, что «Брентфорд» не хочет терять форварда, но сам он готов перейти и нанял новых агентов, которые займутся поиском вариантов для продолжения карьеры футболиста. 

Ожидается, что за трансфер нападающего зимой «Брентфорд» потребует около 80 миллионов фунтов. 

В прошлом сезоне АПЛ Тоуни провел 33 матча и забил 20 голов, став третьим бомбардиром лиги. Подробную статистику 27-летнего футболиста можно найти здесь.

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32 комментария

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Руслан Узденов
Пора мне составить футбольное резюме: либо попаду в число 49 сборников страны, либо заберут в Челси.
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Egorushka56
Вижу фамилию этого игрока и сразу вспоминаю фразу Аль Пачино в "Ирландце": А кто там будет? Тони, Тони и Тони? Клянусь, у этих макаронников нет других имён)
+29
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+27
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udiekemen
Ответ werowolf-gears
Челси нужно давать 100 и забирать не думая
Челси 200 млн предложит не думая
+16
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Акира_1
80 лямов за чела, который не играл год. Это эффект участия Боэли в переговорах
+9
-2
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Billy_Shears
Держу пари, что перейдет в Арсенал. Азартный игрок. Надеюсь Артета сделает ставку на него.
+7
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werowolf-gears
Челси нужно давать 100 и забирать не думая
+7
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BiVG
Ответ Руслан Узденов
Пора мне составить футбольное резюме: либо попаду в число 49 сборников страны, либо заберут в Челси.
Могу быть твоим агентом при продаже тебя в Челси за сто лямов.
Плюс сделки: дорого не возьму (6613 рублей и жевачку)
Минус сделки: у тебя не будет шкафчика в раздевалке Челси, по крайней мере сразу
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JackDaniels
Не многовато ли за человека, который страдает лудоманией, не играл полгода из-за дисквы и уже под 30?
Действительно, мало. Надо 150 предложить
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Паша
Купят за 100 миллионов, а он пойдет и уверенный экспресс соберет
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BZB
Тоуни всей своей нелегкой жизнью заслужил поиграть в топ клубе. Очень хочется, чтобы у него получилось.
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кuraakula belov
Ответ JackDaniels
Не многовато ли за человека, который страдает лудоманией, не играл полгода из-за дисквы и уже под 30? Действительно, мало. Надо 150 предложить
А как лудомания на его скилл влияет? Если он не совсем дурачок, вероятно до конца карьеры ему это урок будет+ в контракте можно разрыв прописать при повторении и гигантский штраф. а так англичанин в среднем клубе в 27 лет забил в АПЛ 32 гола за два сезона, сколько за него должен Брентофрд просить, 30?
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Артур Артур
Ответ Паша
Купят за 100 миллионов, а он пойдет и уверенный экспресс соберет
Ставка зайдет и он забьет на футбол
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Nico Boi
Ответ Акира_1
80 лямов за чела, который не играл год. Это эффект участия Боэли в переговорах
на фоне Мудрика это копейки, Тоуни хотя бы в АПЛ до этого отлично играл
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Иван Иванов
Ответ udiekemen
Челси 200 млн предложит не думая
Челси уже к нему подкатывал, где-то по прошлой зиме.
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udod
за что 80 млн фунтов?
чуваку уже 27 лет, в позапрошлом сезоне с игры забил 7 голов в 33 играх, в прошлом 14 в 33 (Жезус 10 в 26), даже в чемпионшипе Тоуни забил без пенальти 22 гола в 48 играх
так себе результативность для центрфорварда, каких-то внушительных габаритов нет, роста среднего
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Средний палец Кирана Тирни
Добротный, но не топовый форвард. Накидываем восьмимесячный бан за лудомании, которую, будем надеяться, он больше не вернётся, чтобы не подставить будущий клуб, накинем год по контракту и 27 лет, и получается, что 80 млн как-то много. 50 потолок, конечно, со всеми хотелками и английским паспортом.
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Джанлука Нальюка
Челси стоит потратиться. Джексон не тянет. Ему создают моменты в каждом матче, но он ничего не забивает
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Андрей
скажите кто-нибудь Боули что игроки не только в Англии продаются. и что не нужно за них столько платить, лучше на скаутов потратить.
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Nick Dovgo
Бонифас интересный, но пока еще не до конца понятный
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AseiA
Вот опять однотипный парень, как и все напы в арсенале. (К тоуни, к симпатией отношусь если что)
Что жезус, что Нкетиа, что балогун был.

Арсеналу нужно разнообразие в атаке, высокий и мощный игрок, чтобы можно было подстраивать схемы под автобусы.
Я бы искал по типажу Жиру или сэра Николаса Бендтнера.
Да они много не забивают, но физически бьются и цепляются за мяч
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rude.
После таких ценников на Кайседо и Лавиа, за Тоуни пчелы ниже 200 даже рассматривать предложения не будут. И в чем не правы?
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Подкат Пенальтьевич
Любитель мутных ставок и клуб спонсируемый сомнительными азиатскими букмекерами ‐ идеальный союз
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Derek Apple
Напоминает мне игру футбольный менеджер, где я покупал просто так футболистов на одну позицию и потом не знал че с ними делать...)
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Niko [Ars]
вот, учитесь, мужики
пример того как можно делать ставки и обогатиться!
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LIBerly
Челси хоть кого купи в нападение, все равно голов не будет. Проклятие "9"
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