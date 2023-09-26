«Арсенал» и «Челси» хотят купить Тоуни зимой. «Брентфорд» потребует 80 млн фунтов за форварда

«Арсенал» и «Челси» поборются за нападающего «Брентфорда».

Как сообщает ESPN, лондонские клубы заинтересованы в подписании в зимнее трансферное окно. В настоящий момент он отбывает дисквалификацию за нарушение регламента о ставках. Футболист сможет вернуться на поле 16 января.

Отмечается, что «Брентфорд» не хочет терять форварда, но сам он готов перейти и нанял новых агентов, которые займутся поиском вариантов для продолжения карьеры футболиста.

Ожидается, что за трансфер нападающего зимой « » потребует около 80 миллионов фунтов.

В прошлом сезоне АПЛ Тоуни провел 33 матча и забил 20 голов, став третьим бомбардиром лиги. Подробную статистику 27-летнего футболиста можно найти здесь.

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