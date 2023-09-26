«Арсенал» и «Челси» хотят купить Тоуни зимой. «Брентфорд» потребует 80 млн фунтов за форварда
«Арсенал» и «Челси» поборются за нападающего «Брентфорда».
Как сообщает ESPN, лондонские клубы заинтересованы в подписании Айвена Тоуни в зимнее трансферное окно. В настоящий момент он отбывает дисквалификацию за нарушение регламента о ставках. Футболист сможет вернуться на поле 16 января.
Отмечается, что «Брентфорд» не хочет терять форварда, но сам он готов перейти и нанял новых агентов, которые займутся поиском вариантов для продолжения карьеры футболиста.
Ожидается, что за трансфер нападающего зимой «Брентфорд» потребует около 80 миллионов фунтов.
В прошлом сезоне АПЛ Тоуни провел 33 матча и забил 20 голов, став третьим бомбардиром лиги. Подробную статистику 27-летнего футболиста можно найти здесь.
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Действительно, мало. Надо 150 предложить
чуваку уже 27 лет, в позапрошлом сезоне с игры забил 7 голов в 33 играх, в прошлом 14 в 33 (Жезус 10 в 26), даже в чемпионшипе Тоуни забил без пенальти 22 гола в 48 играх
так себе результативность для центрфорварда, каких-то внушительных габаритов нет, роста среднего
Что жезус, что Нкетиа, что балогун был.
Арсеналу нужно разнообразие в атаке, высокий и мощный игрок, чтобы можно было подстраивать схемы под автобусы.
Я бы искал по типажу Жиру или сэра Николаса Бендтнера.
Да они много не забивают, но физически бьются и цепляются за мяч
пример того как можно делать ставки и обогатиться!