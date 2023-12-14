«Челси» готов продать Мадуэке, Чалобу и Матсена, чтобы получить деньги на трансферы. Осимхен и Тоуни в приоритете у «синих»
«Челси» может продать нескольких игроков, чтобы выручить деньги на трансферы.
По данным ESPN, клуб готов расстаться с Нони Мадуэке, Ианом Матсеном и Трево Чалобой и направить ресурсы на приобретение нужных футболистов в январе.
Основной задачей лондонцев является подписание нападающего. В числе приоритетных вариантов – Виктор Осимхен («Наполи») и Айвен Тоуни («Брентфорд»). Также «Челси» следит за Сантьяго Хименесом из «Фейеноорда».
Если будет подписан центрфорвард, уйти может и Армандо Броя.
На Матсена претендует «Боруссия» Дортмунд, однако непонятно, будет ли она готова приобрести защитника зимой. Чалоба интересен «Кристал Пэлас».
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Чалобу легко за 30 купят, Матсэна можно за 20 спихнуть, Мадуэке тоже за 20-30, он звезда сборной ю21 и в принципе хороший игрок, просто Почу не нужен.