«Челси» готов продать Мадуэке, Чалобу и Матсена, чтобы получить деньги на трансферы. Осимхен и Тоуни в приоритете у «синих»

«Челси» может продать нескольких игроков, чтобы выручить деньги на трансферы.

По данным , клуб готов расстаться с , и и направить ресурсы на приобретение нужных футболистов в январе.

Основной задачей лондонцев является подписание нападающего. В числе приоритетных вариантов – Виктор Осимхен («Наполи») и Айвен Тоуни («Брентфорд»). Также « » следит за Сантьяго Хименесом из «Фейеноорда».

Если будет подписан центрфорвард, уйти может и Армандо Броя.

На Матсена претендует «Боруссия» Дортмунд, однако непонятно, будет ли она готова приобрести защитника зимой. Чалоба интересен «Кристал Пэлас».

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