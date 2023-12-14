«Челси» готов продать Мадуэке, Чалобу и Матсена, чтобы получить деньги на трансферы. Осимхен и Тоуни в приоритете у «синих»

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«Челси» может продать нескольких игроков, чтобы выручить деньги на трансферы.

По данным ESPN, клуб готов расстаться с Нони Мадуэке, Ианом Матсеном и Трево Чалобой и направить ресурсы на приобретение нужных футболистов в январе.

Основной задачей лондонцев является подписание нападающего. В числе приоритетных вариантов – Виктор Осимхен («Наполи») и Айвен Тоуни («Брентфорд»). Также «Челси» следит за Сантьяго Хименесом из «Фейеноорда».

Если будет подписан центрфорвард, уйти может и Армандо Броя.

На Матсена претендует «Боруссия» Дортмунд, однако непонятно, будет ли она готова приобрести защитника зимой. Чалоба интересен «Кристал Пэлас».

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12 комментариев
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Ну миллиона 2 за них троих можно выручить
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трансфер Мадуэке это кринж, чел даже в ПСВ не показывал ничего
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Ответ Unknown Forusha
Ну миллиона 2 за них троих можно выручить
ну да, то-то за Маатсена Бернли летом 30 млн фунтов предлагал
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Ответ Трент Резнор
На Чалобу спрос будет, с остальными сложнее.
Матсен хорош, за млн 20 могут забрать
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На Чалобу спрос будет, с остальными сложнее.
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Брою я бы в Арсенал взял. Молодой бежит, потолкаться может, техничный.
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А еще можно просто не покупать.
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Мудрика в Арсенал зимой за него 50 заплотят
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Ответ Unknown Forusha
Ну миллиона 2 за них троих можно выручить
Челси за 18 летнего левого защитника Холла 35 выручил, ты думаешь они не смогут этих игроков продать?
Чалобу легко за 30 купят, Матсэна можно за 20 спихнуть, Мадуэке тоже за 20-30, он звезда сборной ю21 и в принципе хороший игрок, просто Почу не нужен.
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Ответ Godare88
Что бы купить что-нибудь ненужное, сначала нужно продать другое что-нибудь ненужное.
тут все наоборот уже все взяли. продать кого не выберут
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Ответ Okaka
трансфер Мадуэке это кринж, чел даже в ПСВ не показывал ничего
причем это было ясно сразу и всем, кроме идиотов в руководстве
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