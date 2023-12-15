«В Питере до 1992 года никто не знал, что в городе есть команда. Их и Москву нельзя сравнивать». Божович о футбольной столице России

Миодраг Божович уколол «Зенит» и Петербург, говоря о футбольной столице России.

– Футбольная столица России: Москва или Питер?

– Какой Питер?! Там до 1992 года никто не знал, что в городе есть футбольная команда.

Самым знакомым для меня было «Динамо». На втором месте , третье – « », потом « ».

«Зенит» оказался на слуху последние 20-30 лет, а в Европе их узнали последние лет 10-15, в отличие от московских [клубов]. Тем более в Питере только «Зенит». Например, в Москве еще были « » и « ».

Если брать последние 5 лет, то « » [впереди всех]. А что касается истории советского и российского футбола, то нельзя сравнивать Москву и Питер, – сказал , тренировавший «Динамо», «Локомотив», «Ростов» и другие клубы .

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