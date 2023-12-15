«В Питере до 1992 года никто не знал, что в городе есть команда. Их и Москву нельзя сравнивать». Божович о футбольной столице России
Миодраг Божович уколол «Зенит» и Петербург, говоря о футбольной столице России.
– Футбольная столица России: Москва или Питер?
– Какой Питер?! Там до 1992 года никто не знал, что в городе есть футбольная команда.
Самым знакомым для меня было «Динамо». На втором месте ЦСКА, третье – «Спартак», потом «Локомотив».
«Зенит» оказался на слуху последние 20-30 лет, а в Европе их узнали последние лет 10-15, в отличие от московских [клубов]. Тем более в Питере только «Зенит». Например, в Москве еще были «Сатурн» и «Торпедо».
Если брать последние 5 лет, то «Зенит» [впереди всех]. А что касается истории советского и российского футбола, то нельзя сравнивать Москву и Питер, – сказал Божович, тренировавший «Динамо», «Локомотив», «Ростов» и другие клубы РПЛ.
Укажете на карте, где сделан этот кадр? В нашей новой географической игре
Ладно, хрен с ним, с Божовичем, он - иностранец и может не понимать, что несёт чушь.
Ленинградский наш „Зенит“
Был когда-то знаменит,
А теперь игра в „Зените“
Не игра, а… извините!
День позорников в футбольном разделе: Петржела, парнишка-мастурбатор Петарда и вот теперь Граф.
Самое главное - за язык их всех никто не тянет... что с этими людьми не так