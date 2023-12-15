«В Питере до 1992 года никто не знал, что в городе есть команда. Их и Москву нельзя сравнивать». Божович о футбольной столице России

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Леон Сатурн премьер-лига Россия Торпедо Динамо Москва Миодраг Божович Футбол

Миодраг Божович уколол «Зенит» и Петербург, говоря о футбольной столице России.

– Футбольная столица России: Москва или Питер?

– Какой Питер?! Там до 1992 года никто не знал, что в городе есть футбольная команда.

Самым знакомым для меня было «Динамо». На втором месте ЦСКА, третье – «Спартак», потом «Локомотив».

«Зенит» оказался на слуху последние 20-30 лет, а в Европе их узнали последние лет 10-15, в отличие от московских [клубов]. Тем более в Питере только «Зенит». Например, в Москве еще были «Сатурн» и «Торпедо».

Если брать последние 5 лет, то «Зенит» [впереди всех]. А что касается истории советского и российского футбола, то нельзя сравнивать Москву и Питер, – сказал Божович, тренировавший «Динамо», «Локомотив», «Ростов» и другие клубы РПЛ.

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49 комментариев
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Неизвестное чемпионство 1984 года
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Эх, Миодраг, молчи уже, всё уважение растерял, старый
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Божович, смотрю, совсем обрусел, уже коренным петербуржцем стал, чтобы так рассуждать... Мы может, лучше знаем, кого мы знали?
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Притом, что все рекорды посещаемости, что в советское время, что сейчас, принадлежат "Зениту"...
Ладно, хрен с ним, с Божовичем, он - иностранец и может не понимать, что несёт чушь.
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Ответ Spartakus1984
Комментарий скрыт
Так ты до 1999 года ничего не соображал.
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Локомотив говорит ещё на 4 месте… в 92-м))
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Ответ Dinamik1
Зенит это как комета.Загорелась и так же потухнет.Забыл добавить искуственная комета.
Комета - это Динамо. Улетело к пределам Солнечной системы, не видно, вернется не скоро
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Пипец у вас там в Москве подгорает)
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Господи. Да в Питере знали, что у их есть команды еще в 19 веке. Когда в Москве на мяч смотрели как на чудо-чудное.
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Из далёких 70-х:

Ленинградский наш „Зенит“
Был когда-то знаменит,
А теперь игра в „Зените“
Не игра, а… извините!
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Ответ Machine Head
Бггг. Красиво нагнул. В 1992 году на тот стадион ходило от 300 до 1000 человек . Как раз в этот год они должны были пробить дно первой лиге и с последнего места под рев многочисленных фанатов рвануть во вторую лигу .
А можно статистику сколько человек в том году ходило на московские команды, игравшие в вышке? Динамо - Спартак 3000 зрителей. Спартак - Кубань 2000 зрителей. Ну как? Кажется в Москве в 1992 году никто не знал о футболе вообще. Ни о Динамо, ни о Спартаке. Ни тем более о других клубах.
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Ответ Андрей Кобранов
Ну что Питерские , получили ?
От кого? От полудурка?
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Ответ БолельщикСоСтажем
Эх, Миодраг, молчи уже, всё уважение растерял, старый
Очень уж человеку хочется работать. В Зенит не позовут. Значит, надо в другие клубы пробиваться)
+10
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+3
Ты, когда понимаешь, что, где-то что-то когда-то слышал, но второго шанса может не быть: включаешь наглость на максимум, делаешь лицо кирпичем и начинаешь нести дичь - вдруг прокатит!

День позорников в футбольном разделе: Петржела, парнишка-мастурбатор Петарда и вот теперь Граф.
Самое главное - за язык их всех никто не тянет... что с этими людьми не так
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Серьезная заявка на работу в Спартаке)
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А сам то, чем этот плешивый тренеришка славен???
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Самое время для некоторых достать жёлтые конспекты и вспомнить,что когда-то благодаря кому-то кто-то что-то выигрывал,бггг,лет 50 назад.
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Ответ Олег НН
Комментарий удален пользователем
Дело в том, что ты и сейчас не живёшь, а только существуешь. Жизнью такое назвать нельзя.
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А божевич это за блогер какой-то,типа васьки утенка
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До 1995 года все фарватеры пердива прошли.
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Ответ Олег НН
Я то в хоккей играю милая . Пхахаха. И все у мен супер.
Почем нынче хоккей? Хочу на Новый год одному мальчику подарить - хорошая настольная игра.
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Ответ Катя_СПб
Господи. Да в Питере знали, что у их есть команды еще в 19 веке. Когда в Москве на мяч смотрели как на чудо-чудное.
Комментарий удален пользователем
Ответ Катя_СПб
Почем нынче хоккей? Хочу на Новый год одному мальчику подарить - хорошая настольная игра.
Тетя купи мальчику книжку дальше сама знаешь. Некогда мне тебе писать. Спать пора по режиму .
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Ответ Omega-3
Притом, что все рекорды посещаемости, что в советское время, что сейчас, принадлежат "Зениту"... Ладно, хрен с ним, с Божовичем, он - иностранец и может не понимать, что несёт чушь.
Можно уточнить насчёт рекордов посещаемости а советское время?
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Ответ pit4er
Неизвестное чемпионство 1984 года
И кубок 44-го.
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Наброс, но какой-то жидкий. Не верит человек в чушь, которую несёт. Так дела не делаются, тут халтура не прокатит! Надо с душой, с огоньком, с задором, погуще черпать, со дна выковыривать, чтобы с кусочками фруктов! А не это ничтожное «До 1992 года никто не знал...»
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’Самым знакомым для меня было Динамо’ - и ставит на первое место, но не говорит, какое. Так может это питерское Динамо, которое было основано в 1922 году?
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Дебил! Больше сказать нечего!
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