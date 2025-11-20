Демократическая партия США выложила ролик с Месси в ответ на видео встречи Роналду с Трампом: «Уделал»
Демократы США ответили на встречу Трампа с Роналду роликом с Месси.
Демократическая партия США не оставила без внимания встречу Дональда Трампа с Криштиану Роналду.
На странице политической организации в TikTok появился ролик, в котором сперва демонстрируется разговор президента США с форвардом сборной Португалии, а затем – нарезка кадров с Лионелем Месси, радующимся голам и получающим «Золотой мяч».
В первой части видео появляется текст «такая фигня мне не нравится» – цитата из трека Chief Keef и Lil Reese под названием I Don’t Like.
Сам ролик опубликован с подписью «mogged» («уделал», «затмил»).
Трамп выложил сгенерированное ИИ видео с Роналду, где они пинают мяч в Белом доме: «Роналду – ОТЛИЧНЫЙ ПАРЕНЬ. Очень умный и классный!!!»
Опубликовал: Александр Суряев
