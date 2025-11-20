Демократическая партия США выложила ролик с Месси в ответ на видео встречи Роналду с Трампом: «Уделал»

Демократы США ответили на встречу Трампа с Роналду роликом с Месси.

Демократическая партия США не оставила без внимания встречу Дональда Трампа с Криштиану Роналду .

На странице политической организации в TikTok появился ролик, в котором сперва демонстрируется разговор президента США с форвардом сборной Португалии , а затем – нарезка кадров с Лионелем Месси , радующимся голам и получающим «Золотой мяч».

В первой части видео появляется текст «такая фигня мне не нравится» – цитата из трека Chief Keef и Lil Reese под названием I Don’t Like.

Сам ролик опубликован с подписью «mogged» («уделал», «затмил»).

Трамп выложил сгенерированное ИИ видео с Роналду, где они пинают мяч в Белом доме: «Роналду – ОТЛИЧНЫЙ ПАРЕНЬ. Очень умный и классный!!!»