Божович о лучших тренерах в РПЛ: «Карпин и Федотов. Семак хорош, но с «Зенитом» можно занять 1-е место или 2-е – если тренер испортит»

Теги ЦСКА Зенит Ростов Сергей Семак премьер-лига Россия рейтинги Валерий Карпин Миодраг Божович Владимир Федотов Футбол

Миодраг Божович назвал Валерия Карпина и Владимира Федотова лучшими тренерами в Мир РПЛ.

– Кто сейчас лучший тренер в РПЛ?

Валерий Карпин и Владимир Федотов. Семак? Хороший тренер, но с «Зенитом» можно занять первое или второе место. Если тренер испортит, то второе. Если не испортит, то первое. «Зенит» – самая дорогая команда с лучшими российскими и иностранными футболистами.

Карпин последние два-три года не работает в очень хороших условиях, но все равно добивается результата. Федотов показал отличный результат в «Оренбурге».

ЦСКА сейчас не такая команда, которая была раньше, но тоже добивается результатов при Федотове, – сказал бывший главный тренер «Локомотива» и «Динамо».

Материалы по теме

22 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dmitry_1986
Манчини с Луческу - what a fuck)))
+13
0
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ahilles
Манчини не смог
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рашпель793
Интересный факт. В период тренерства Луческу и Манчини в Зените, тысячи людей были похищены инопланетянами и не застали момент с жидким провалом обоих именитых тренеров. Так же похищенные пропустили тренерство Семака в Уфе.
Иначе мне очень сложно понять, почему эти люди так усердно обходят эти события стороной.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Antonio Gaudi
Федотов - крутой безусловно, но почему в связке с ним всегда почему-то всегда тыкают Карпиным? Это тренеры кардинально разного уровня.
Я убеждён на 99% , что с этим Зенитом Карпин взял бы золото дай бой в одном сезоне из пяти. Он не умеет выстраивать здоровые отношения в коллективе, а футбол, который он ставит - просто слепое копирование современных трендов, вроде розыгрышей мяча через Песьякова, которые ничего команде толком не дают, кроме обрезов у своих ворот.
Многие корят Семака, что первые два сезона трофеи ему приносила игра на Дзюбу, а потом ставка на бразильцев. На его месте Карпин бы пошёл на принцип, посрался с Дзюбой в первый же сезон, а доигрывал бы с Заболотным в составе. А бразильцы бы куролесили по клубам, как тот же Веллитон и сдулись бы после первого же межсезонья, после чего их бы продали за бесценок.
Зато журналистам бы нравились его интервью.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Karel
Ответ Ahilles
Манчини не смог
Манчини даже испортить не смог..
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ARSEN1308
просто зависть)
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
jfk
Ну сам-то за выживание бы боролся, иксперд
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Никифоров
Я бы еще за Галактионовым понаблюдал, что то в нем есть
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sergey Man
Ответ Ahilles
Манчини не смог
Прост Манчини - тренеришка))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мельников Михаил
Ответ Dmitry_1986
Манчини с Луческу - what a fuck)))
Манчини откровенно отбывал номер. Примерно, как Йоканович в Динамо. При Луческу творилась какая-то дичь в руководстве спортивным направлением. Слишком много скандалов и различных тёрок внутри клуба и около его трансферной политики было. Луческу постоянно ходил всем недовольный, везде искал виноватых.
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
theDoctor
Ответ Рашпель793
Интересный факт. В период тренерства Луческу и Манчини в Зените, тысячи людей были похищены инопланетянами и не застали момент с жидким провалом обоих именитых тренеров. Так же похищенные пропустили тренерство Семака в Уфе. Иначе мне очень сложно понять, почему эти люди так усердно обходят эти события стороной.
Виллаш Боаш тоже был третьим с самым элитным составом Зенита. Плюс многие чет не принимают, что без Семака не было бы этого состава, который он сам и собирал.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Onion
Ответ Aleksandr Baskakov
Расширяй свой кругозор
Ты племянник Валерия Георгиевича, что ли?)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Caniball
Ответ Antonio Gaudi
Федотов - крутой безусловно, но почему в связке с ним всегда почему-то всегда тыкают Карпиным? Это тренеры кардинально разного уровня. Я убеждён на 99% , что с этим Зенитом Карпин взял бы золото дай бой в одном сезоне из пяти. Он не умеет выстраивать здоровые отношения в коллективе, а футбол, который он ставит - просто слепое копирование современных трендов, вроде розыгрышей мяча через Песьякова, которые ничего команде толком не дают, кроме обрезов у своих ворот. Многие корят Семака, что первые два сезона трофеи ему приносила игра на Дзюбу, а потом ставка на бразильцев. На его месте Карпин бы пошёл на принцип, посрался с Дзюбой в первый же сезон, а доигрывал бы с Заболотным в составе. А бразильцы бы куролесили по клубам, как тот же Веллитон и сдулись бы после первого же межсезонья, после чего их бы продали за бесценок. Зато журналистам бы нравились его интервью.
Федотов играет в одну схему и одну тактику, не имея плана Б.
В моем понимании - сильный тренер должен быть гибким, в этом и показывается уровень.
А тут одна наигранная схема. Да она дает результат. Но она одна.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Aleksandr Baskakov
Ответ Antonio Gaudi
Федотов - крутой безусловно, но почему в связке с ним всегда почему-то всегда тыкают Карпиным? Это тренеры кардинально разного уровня. Я убеждён на 99% , что с этим Зенитом Карпин взял бы золото дай бой в одном сезоне из пяти. Он не умеет выстраивать здоровые отношения в коллективе, а футбол, который он ставит - просто слепое копирование современных трендов, вроде розыгрышей мяча через Песьякова, которые ничего команде толком не дают, кроме обрезов у своих ворот. Многие корят Семака, что первые два сезона трофеи ему приносила игра на Дзюбу, а потом ставка на бразильцев. На его месте Карпин бы пошёл на принцип, посрался с Дзюбой в первый же сезон, а доигрывал бы с Заболотным в составе. А бразильцы бы куролесили по клубам, как тот же Веллитон и сдулись бы после первого же межсезонья, после чего их бы продали за бесценок. Зато журналистам бы нравились его интервью.
Ты сам то хоть понимаешь что ты написал ? Похоже больше на истерику ,я понимаю что В.Г. многим не нравится,я даже знаю почему,но тут Мио о другом говорит )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kahn01
Ответ Dmitry_1986
Манчини с Луческу - what a fuck)))
Составы конкурентов сравните сегодня и тех времён. Вопросы отпадут почему так легко Зенит выигрывает.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Aleksandr Baskakov
Ответ Ahilles
Манчини не смог
А ты знаешь почему?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Onion
Что за результат дал Карпин?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andrey Yaroslavtsev
Бывший врать не будет )))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий