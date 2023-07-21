Божович о лучших тренерах в РПЛ: «Карпин и Федотов. Семак хорош, но с «Зенитом» можно занять 1-е место или 2-е – если тренер испортит»
Миодраг Божович назвал Валерия Карпина и Владимира Федотова лучшими тренерами в Мир РПЛ.
– Кто сейчас лучший тренер в РПЛ?
– Валерий Карпин и Владимир Федотов. Семак? Хороший тренер, но с «Зенитом» можно занять первое или второе место. Если тренер испортит, то второе. Если не испортит, то первое. «Зенит» – самая дорогая команда с лучшими российскими и иностранными футболистами.
Карпин последние два-три года не работает в очень хороших условиях, но все равно добивается результата. Федотов показал отличный результат в «Оренбурге».
ЦСКА сейчас не такая команда, которая была раньше, но тоже добивается результатов при Федотове, – сказал бывший главный тренер «Локомотива» и «Динамо».
Иначе мне очень сложно понять, почему эти люди так усердно обходят эти события стороной.
Я убеждён на 99% , что с этим Зенитом Карпин взял бы золото дай бой в одном сезоне из пяти. Он не умеет выстраивать здоровые отношения в коллективе, а футбол, который он ставит - просто слепое копирование современных трендов, вроде розыгрышей мяча через Песьякова, которые ничего команде толком не дают, кроме обрезов у своих ворот.
Многие корят Семака, что первые два сезона трофеи ему приносила игра на Дзюбу, а потом ставка на бразильцев. На его месте Карпин бы пошёл на принцип, посрался с Дзюбой в первый же сезон, а доигрывал бы с Заболотным в составе. А бразильцы бы куролесили по клубам, как тот же Веллитон и сдулись бы после первого же межсезонья, после чего их бы продали за бесценок.
Зато журналистам бы нравились его интервью.
В моем понимании - сильный тренер должен быть гибким, в этом и показывается уровень.
А тут одна наигранная схема. Да она дает результат. Но она одна.