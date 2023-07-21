Божович о лучших тренерах в РПЛ: «Карпин и Федотов. Семак хорош, но с «Зенитом» можно занять 1-е место или 2-е – если тренер испортит»

Миодраг Божович назвал Валерия Карпина и Владимира Федотова лучшими тренерами в Мир РПЛ.

– Кто сейчас лучший тренер в ?

– и . Семак? Хороший тренер, но с « » можно занять первое или второе место. Если тренер испортит, то второе. Если не испортит, то первое. «Зенит» – самая дорогая команда с лучшими российскими и иностранными футболистами.

Карпин последние два-три года не работает в очень хороших условиях, но все равно добивается результата. Федотов показал отличный результат в «Оренбурге».

сейчас не такая команда, которая была раньше, но тоже добивается результатов при Федотове, – сказал бывший главный тренер «Локомотива» и «Динамо».