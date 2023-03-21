Божович о судействе в России: «Худшее в Европе. С арбитрами бесполезно разговаривать – они никогда не признают вину»
Миодраг Божович назвал судейство в российском футболе худшим в Европе.
– Леонид Федун, комментируя судейство в матче «Зенит» – «Динамо», заявил, что в Питере хозяевам пенальти не ставят.
– Когда я был тренером ФК «Москва», нам дали пробить пенальти в ворота «Зенита». Но я не понимаю, почему судейство в России такое плохое, если честно.
Есть же ВАР – любой фол можно посмотреть со всех камер. Раньше не было таких возможностей, но уровень судейства остался таким же – очень низким! Это худшее судейство в Европе. С вашими арбитрами бесполезно разговаривать – они никогда не признают свою вину. Мне давали много красных карточек за разговоры с ними. Судейство плохое, а разговаривать с судьями – бесполезно, – сказал бывший тренер «Арсенала» и «Крыльев Советов».
Миодраг Божович: «ВАР во всех странах мира помогает, но только в России мешает! Видимо, судьи не хотят смотреть в экран как надо»
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Плевать, что все видят плохое судейство/разбитые дороги/нищету - важно, что в бумажке написано. Культура потёмкинских деревень (
Нужно говорить: «Лучшие в Азии»