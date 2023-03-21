Божович о судействе в России: «Худшее в Европе. С арбитрами бесполезно разговаривать – они никогда не признают вину»

Теги Зенит премьер-лига Россия судьи ФК Москва Миодраг Божович видеоповторы Футбол

Миодраг Божович назвал судейство в российском футболе худшим в Европе.

– Леонид Федун, комментируя судейство в матче «Зенит» – «Динамо», заявил, что в Питере хозяевам пенальти не ставят.

– Когда я был тренером ФК «Москва», нам дали пробить пенальти в ворота «Зенита». Но я не понимаю, почему судейство в России такое плохое, если честно.

Есть же ВАР – любой фол можно посмотреть со всех камер. Раньше не было таких возможностей, но уровень судейства остался таким же – очень низким! Это худшее судейство в Европе. С вашими арбитрами бесполезно разговаривать – они никогда не признают свою вину. Мне давали много красных карточек за разговоры с ними. Судейство плохое, а разговаривать с судьями – бесполезно, – сказал бывший тренер «Арсенала» и «Крыльев Советов».

Миодраг Божович: «ВАР во всех странах мира помогает, но только в России мешает! Видимо, судьи не хотят смотреть в экран как надо»

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16 комментариев

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Классный руководитель
Не дадут тебе работу, успокойся уже подлизун
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Pelerin
Да, надо признать, что формализм в России очень силён.
Плевать, что все видят плохое судейство/разбитые дороги/нищету - важно, что в бумажке написано. Культура потёмкинских деревень (
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Perfectum
Не, ну он точно в Спартак метит
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Elegante
Что то он разговорился последнее время. На "Матч тв" что ли кастинг проходит?)))
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Мосгорсуд
Потому что у судей, очень хорошие покровители, но к сожалению он всё равно получит зарплату, а очки из за его ошибок, командам не вернут
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Garikus89
Рекомендую ему на работу Лаоса глянуть или на судейство в Англии) Я два месяца наслаждался, теперь судей стараюсь не ругать)
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ДЖИН
реал так последнии 4 лч выйграл за счет судьи ))
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7партак
Достаточно посмотреть какие липовые Пенальти судьи ставят в Европе. Даже в Финале Чемпионата мира тихий ужас с липовыми пендалчми.
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7партак
Бред какой. С арбитрами и не надо разговаривать тем более тренерам))
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Dexter Dallas
Да ты либо трусы надень либо крестик сними. А то прям бипорярочка
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Nik Yeremich
Вот если занесешь после матча в судейскую - признают
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antiginer
Так любители кабинетных решений сразу и вар себе на службу поставили.
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Kirkoroff
Тут кажется Божович сломался.
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ТТД Бубнова
Божович методичку попутал, это френдли фаер. Так работу в рпл он не получит.
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evil
у Божовича сбой в матрице
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Барсик Юрана
Не правильно так говорить.
Нужно говорить: «Лучшие в Азии»
+3
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