Божович о судействе в России: «Худшее в Европе. С арбитрами бесполезно разговаривать – они никогда не признают вину»

Миодраг Божович назвал судейство в российском футболе худшим в Европе.

– Леонид Федун, комментируя судейство в матче «Зенит» – «Динамо», заявил, что в Питере хозяевам пенальти не ставят.

– Когда я был тренером ФК « », нам дали пробить пенальти в ворота « ». Но я не понимаю, почему судейство в России такое плохое, если честно.

Есть же ВАР – любой фол можно посмотреть со всех камер. Раньше не было таких возможностей, но уровень судейства остался таким же – очень низким! Это худшее судейство в Европе. С вашими арбитрами бесполезно разговаривать – они никогда не признают свою вину. Мне давали много красных карточек за разговоры с ними. Судейство плохое, а разговаривать с судьями – бесполезно, – сказал бывший тренер «Арсенала» и «Крыльев Советов».

Миодраг Божович: «ВАР во всех странах мира помогает, но только в России мешает! Видимо, судьи не хотят смотреть в экран как надо»

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