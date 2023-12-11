Томас Тухель: «В ДНК «МЮ» – способность преодолевать трудности. Но я уверен в реакции игроков «Баварии» на 1:5»

Теги Бавария Айнтрахт Франкфурт Манчестер Юнайтед бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Томас Тухель Футбол

Томас Тухель уверен в игроках «Баварии» перед матчем с «МЮ».

«Матчи в Манчестере всегда важные. «МЮ» – большой клуб, вокруг него электризующая атмосфера.

Мы готовимся наилучшим образом к лучшей игре «Манчестера». Они очень хороши, против них трудно играть. Надеемся, что сможем сделать так, что соперник не проявит себя с лучшей стороны.

У «Манчестер Юнайтед» есть своя аура. В ДНК клуба заложено, что они способны преодолевать трудности. У них были взлеты и падения, они много забивали в последнее время.

Порой видно, на что они способны. Их стадион создает для них особенные моменты. Этот матч – серьезный вызов для нас.

«Айнтрахт» жестоко наказал нас этим разгромом (5:1), это болезненный результат, хотя и первое поражение в лиге для нас.

Я очень уверен в том, что мы увидим реакцию от игроков. Мы очень конкретно проговорили ошибки. И вот у футболистов есть возможность показать реакцию на одной из самых больших футбольных сцен», – сказал главный тренер «Баварии» Тухель.

Матч «МЮ» и «Баварии» пройдет 12 декабря на «Олд Траффорд», начало – в 23:00 по московскому времени.

Напомним, что «МЮ», занимающий 4-е место перед 6-м туром группового этапа, выйдет в плей-офф, только если победит «Баварию», уже занявшую первое место, а «Галатасарай» и «Копенгаген» сыграют вничью.

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10 комментариев
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Много кто в этом сезоне наказывал МЮ, но кто же знал, что главную подляну сделает Айнтрахт, очень не вовремя разозлив Баварию
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+19
Это он такими речами место в МЮ себе подогревает, на всякий случай)
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+3
Ответ Ебздрогыч
Много кто в этом сезоне наказывал МЮ, но кто же знал, что главную подляну сделает Айнтрахт, очень не вовремя разозлив Баварию
Не болею ни за МЮ, ни за Баварию. Но вот будет смеху, если МЮ победит, уж очень много понтов от болел Баварии
+6
-3
+3
Ответ Николай Бойко
Не болею ни за МЮ, ни за Баварию. Но вот будет смеху, если МЮ победит, уж очень много понтов от болел Баварии
так зачастую и бывает. Все ждут какие то мифические 6-0. А потом самая популярная отмазка будет Бавария не напрягалась. 😉
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За последние 10 лет уже никакой ауры у них не осталось.
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Просто не нужно выпускать вместе Кейна и Чупо, гений тактики! Два цф только мешают друг другу, Кейн как намного более разноплановый игрок, вынужден смещаться, искать зоны, подыгрывать Чупо, не слишком ли большая честь для него?😃
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В ДНК МЮ выпустить Онану и ждать ляпов от него.
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Да нет никаких ДНК у клубов в нынешнее время, футбол это бизнес, где больше платят туда и переходят игроки - все. Ничем не отличаются.
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