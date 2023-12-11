Томас Тухель: «В ДНК «МЮ» – способность преодолевать трудности. Но я уверен в реакции игроков «Баварии» на 1:5»

Томас Тухель уверен в игроках «Баварии» перед матчем с «МЮ».

«Матчи в Манчестере всегда важные. «МЮ» – большой клуб, вокруг него электризующая атмосфера.

Мы готовимся наилучшим образом к лучшей игре «Манчестера». Они очень хороши, против них трудно играть. Надеемся, что сможем сделать так, что соперник не проявит себя с лучшей стороны.

У « » есть своя аура. В ДНК клуба заложено, что они способны преодолевать трудности. У них были взлеты и падения, они много забивали в последнее время.

Порой видно, на что они способны. Их стадион создает для них особенные моменты. Этот матч – серьезный вызов для нас.

« » жестоко наказал нас этим разгромом (5:1), это болезненный результат, хотя и первое поражение в лиге для нас.

Я очень уверен в том, что мы увидим реакцию от игроков. Мы очень конкретно проговорили ошибки. И вот у футболистов есть возможность показать реакцию на одной из самых больших футбольных сцен», – сказал главный тренер «Баварии» .

Матч «МЮ» и «Баварии» пройдет 12 декабря на «Олд Траффорд», начало – в 23:00 по московскому времени.

Напомним, что «МЮ», занимающий 4-е место перед 6-м туром группового этапа, выйдет в плей-офф, только если победит «Баварию», уже занявшую первое место, а «Галатасарай» и «Копенгаген» сыграют вничью.

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