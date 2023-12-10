Тухель после 1:5 от «Айнтрахта»: «Бавария» должна показать реакцию на «Олд Траффорд» во вторник. Нет смысла говорить обо всем плохо сейчас»

Томас Тухель надеется на реакцию «Баварии» на разгром от «Айнтрахта».

Вчера мюнхенцы крупно проиграли « » (1:5) в матче 14-го тура Бундеслиги. Следующий матч « » проведет 12 декабря – на выезде против « » в чемпионов.

«Мы недооценили опасность и слишком рано совсем перестали играть. Но я уверен в своей команде. Сейчас нет смысла говорить обо всем плохо. Все продолжится на « » во вторник. Мы должны показать реакцию.

Мы заслужили поражение. Это была странная игра. Мы выиграли по xG, но «Айнтрахт» сделал все, что в их силах. Мы играли не очень хорошо, но результат был немного странным. На неделе мы хорошо тренировались. Мы должны спросить себя, почему начало было таким. Воли и желания победить на выезде не было», – сказал главный тренер «Баварии».

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