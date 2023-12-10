Тухель после 1:5 от «Айнтрахта»: «Бавария» должна показать реакцию на «Олд Траффорд» во вторник. Нет смысла говорить обо всем плохо сейчас»

Теги Бавария Айнтрахт Франкфурт Манчестер Юнайтед Олд Траффорд премьер-лига Англия бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Томас Тухель Футбол

Томас Тухель надеется на реакцию «Баварии» на разгром от «Айнтрахта».

Вчера мюнхенцы крупно проиграли «Айнтрахту» (1:5) в матче 14-го тура Бундеслиги. Следующий матч «Бавария» проведет 12 декабря – на выезде против «МЮ» в Лиге чемпионов.

«Мы недооценили опасность и слишком рано совсем перестали играть. Но я уверен в своей команде. Сейчас нет смысла говорить обо всем плохо. Все продолжится на «Олд Траффорд» во вторник. Мы должны показать реакцию.

Мы заслужили поражение. Это была странная игра. Мы выиграли по xG, но «Айнтрахт» сделал все, что в их силах. Мы играли не очень хорошо, но результат был немного странным. На неделе мы хорошо тренировались. Мы должны спросить себя, почему начало было таким. Воли и желания победить на выезде не было», – сказал главный тренер «Баварии».

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12 комментариев
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Очень интересно будет посмотреть МЮ-Бавария после 0:3 и 1:5
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МЮ попал, так попал
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А МЮ после домашней оплеухи от Борнмута будут без реакции? Знатная намечается охота!
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Комментарий удален модератором
на удивление достойно принял поражение. думал, будет истерика
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Тухель развалит Баварию
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Айнтрахт крупно подосрал МЮ. Сейчас Бавария приедет сюда не отдыхать, а разрывать. А разрыв уже порванного МЮ может стать очень жестоким
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Ответ Азамат
Очень интересно будет посмотреть МЮ-Бавария после 0:3 и 1:5
Штук 5 накидает Онане)
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Ответ Джек Токтошакунов
Комментарий удален модератором
Как будто в Мюнхене у Тухлого всё идёт гладко
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Ответ ман сити фейк
Как будто в Мюнхене у Тухлого всё идёт гладко
лучше чем у челси точно
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