Тухель после 1:5 от «Айнтрахта»: «Бавария» должна показать реакцию на «Олд Траффорд» во вторник. Нет смысла говорить обо всем плохо сейчас»
Томас Тухель надеется на реакцию «Баварии» на разгром от «Айнтрахта».
Вчера мюнхенцы крупно проиграли «Айнтрахту» (1:5) в матче 14-го тура Бундеслиги. Следующий матч «Бавария» проведет 12 декабря – на выезде против «МЮ» в Лиге чемпионов.
«Мы недооценили опасность и слишком рано совсем перестали играть. Но я уверен в своей команде. Сейчас нет смысла говорить обо всем плохо. Все продолжится на «Олд Траффорд» во вторник. Мы должны показать реакцию.
Мы заслужили поражение. Это была странная игра. Мы выиграли по xG, но «Айнтрахт» сделал все, что в их силах. Мы играли не очень хорошо, но результат был немного странным. На неделе мы хорошо тренировались. Мы должны спросить себя, почему начало было таким. Воли и желания победить на выезде не было», – сказал главный тренер «Баварии».
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