Тен Хаг о возможном вылете из еврокубков: «Я никогда не думаю о негативных сценариях. «МЮ» может победить любого соперника, мы доминировали над потрясающими игроками «Челси»

Теги Бавария Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг не думает о возможном вылете из еврокубков.

В 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» примет «Баварию». В данный момент английский клуб занимает последнее место в группе A, набрав 4 очка.

«Я никогда не думаю о негативных сценариях. Мы мыслим позитивно. Мы должны победить, чтобы остаться в еврокубках, все заключается в этом. За последние недели мы показали, что, когда мы в лучшей форме, мы можем это сделать.

Это наша команда. У нас были очень хорошие выступления и высокие результаты. Мы способны обыграть любого соперника. [Например], игра против «Челси», против «Эвертона». Даже с «Галатасараем». Эта команда может играть на очень высоком уровне.

Были этапы, когда мы играли очень хорошо. Долгое время мы шли нос к носу с соперниками. Мы допустили несколько ошибок, которых можно было избежать. Когда играешь против «Баварии», нужно быть на высоте. У «Челси» также были потрясающие игроки, мы доминировали над ними», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».

Матч «Манчестер Юнайтед» – «Бавария» состоится завтра, 12 декабря, и начнется в 23:00 по московскому времени. 

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20 комментариев
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Инфоцыган какой-то, а не тренер.
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Мы способны обыграть любого соперника. Например игра против Челси, Эвертона. Даже с Галатасараем.

ДАЖЕ, Карл! С самим Великим ГАЛАТАСАРАЕМ ☝🏻
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Челси, Эвертон, Галатасарай - мягко говоря не гранды мирового футбола сейчас. Приводить их в пример, говоря что МЮ может обыграть любого - странновато (к тому же когда Галатасарай вообще победить не можешь)
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Ответ red hikkikomori
Мы способны обыграть любого соперника. Например игра против Челси, Эвертона. Даже с Галатасараем. ДАЖЕ, Карл! С самим Великим ГАЛАТАСАРАЕМ ☝🏻
Очевидно, что ЭТХ имел в виду хорошую игру при плохих результатах с турками. В первом матче два раза вели, но обрез в конце игры испортил все, как и ужасная игра вратаря в стамбульском матче.
И вроде действительно команда в некоторых матчах может «выдать», хорошо комбинируя и играет в атаку. Но все результаты перечеркиваются после частых индивидуальных ошибок и откровенных провалах.
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Какое же он ничтожество. Довести клуб до того, чтобы игроком месяца был макгваер. И продолжает щеки дуть. Наверняка ещё трофей за тренера месяца на самое видно место в раздевалке поставил.
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Бавария будет доказывать, что разгром от Айнтрахта просто случайность и сделает всё, чтобы победить МЮ. МЮ в нынешним состоянии, только чудо поможет выиграть у Баварии и надеяться на хороший для себя результат в противоположном матче
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Завтра очень много зависит от Баварии.С каким составом выйдет и каким настройом.Если основным составом то скорее всего ничья это значит МЮ скорее всего мимо евро весны.
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А подумать-бы стоило. Помимо позитивного мышления надо-бы и умение приложить
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Ближайшие игры будут определяющими для Эрика. Удачи ему!
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Какого любого соперника? МЮ не одержал ни одной победы против команды из топ-6. Скоро еще ЛФК напихает полную авоську у себя дома.
Ври, да не завирайся🤡
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Может обыграть, а может и проиграть любому
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Ох Ливерпуль конечно покажет вам негативный сценарий в выходные
Уверен, красные хотят обновить предыдущие 0:7
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7 Хаг видимо игру с Челси будет всю жизнь вспоминать
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Манчестер Юнайтед в плей офф будет приятнее смотреться, чем Копенгагены с Галатасараеми
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Разобранный Челси, Эвертон находящийся в плотную с зоной вылета и «даже» Галатасарай…

МЮ мельчает на глазах с таким позитивным мышлением.
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Не думай ни о чём, что может кончиться плохо.
©Б.Титомир
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Ответ djamel
Инфоцыган какой-то, а не тренер.
не нравится, пусть увольняют))
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Соглашусь: негативного сценария быть не может. Или не уволят. Или уволят и заплатят огромную компенсацию. Оба сценария совсем не негативные.
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