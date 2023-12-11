Тен Хаг о возможном вылете из еврокубков: «Я никогда не думаю о негативных сценариях. «МЮ» может победить любого соперника, мы доминировали над потрясающими игроками «Челси»

Эрик тен Хаг не думает о возможном вылете из еврокубков.

В 6-м туре группового этапа « » примет «Баварию». В данный момент английский клуб занимает последнее место в группе A, набрав 4 очка.

«Я никогда не думаю о негативных сценариях. Мы мыслим позитивно. Мы должны победить, чтобы остаться в еврокубках, все заключается в этом. За последние недели мы показали, что, когда мы в лучшей форме, мы можем это сделать.

Это наша команда. У нас были очень хорошие выступления и высокие результаты. Мы способны обыграть любого соперника. [Например], игра против «Челси», против «Эвертона». Даже с «Галатасараем». Эта команда может играть на очень высоком уровне.

Были этапы, когда мы играли очень хорошо. Долгое время мы шли нос к носу с соперниками. Мы допустили несколько ошибок, которых можно было избежать. Когда играешь против «Баварии», нужно быть на высоте. У «Челси» также были потрясающие игроки, мы доминировали над ними», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».

Матч «Манчестер Юнайтед» – « » состоится завтра, 12 декабря, и начнется в 23:00 по московскому времени.

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