Кейн перед «МЮ»: «Бавария» сосредоточена, чтобы показать правильную реакцию. Понимаем, что недостаточно хорошо сыграли с «Айнтрахтом»

Харри Кейн высказался о настрое «Баварии» на матч против «Манчестер Юнайтед».

Мюнхенский клуб проиграл « » (1:5) в матче Бундеслиги и готовится к противостоянию с « » в групповом этапе .

«Мы понимаем, что сыграли недостаточно хорошо, но сейчас полностью сосредоточены на матче во вторник, чтобы показать правильную реакцию», – написал нападающий «Баварии» .

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