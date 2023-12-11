Кейн перед «МЮ»: «Бавария» сосредоточена, чтобы показать правильную реакцию. Понимаем, что недостаточно хорошо сыграли с «Айнтрахтом»

Теги Бавария Айнтрахт Франкфурт Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Харри Кейн Футбол

Харри Кейн высказался о настрое «Баварии» на матч против «Манчестер Юнайтед».

Мюнхенский клуб проиграл «Айнтрахту» (1:5) в матче Бундеслиги и готовится к противостоянию с «Манчестер Юнайтед» в групповом этапе Лиги чемпионов.

«Мы понимаем, что сыграли недостаточно хорошо, но сейчас полностью сосредоточены на матче во вторник, чтобы показать правильную реакцию», – написал нападающий «Баварии» Харри Кейн.

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6 комментариев
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Оторваться на МЮ сам Бог велел. Хаку уже стоит думать что сказать в интервью.
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Они нас переедут…
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Ответ А. Мостовой
Пейн когда понял что в бундеслиге набивать стату на борнмутах и лидсах не получится:
Он там ещё успешнее набивает на Бохумах и Дортмундах
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Как-то страшновато за МЮ
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Ответ Виталий Ан
Оторваться на МЮ сам Бог велел. Хаку уже стоит думать что сказать в интервью.
Он уже вчера все придумал)))
«Эта команда будет хорошо играть.»
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