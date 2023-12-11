Кейн перед «МЮ»: «Бавария» сосредоточена, чтобы показать правильную реакцию. Понимаем, что недостаточно хорошо сыграли с «Айнтрахтом»
Харри Кейн высказался о настрое «Баварии» на матч против «Манчестер Юнайтед».
Мюнхенский клуб проиграл «Айнтрахту» (1:5) в матче Бундеслиги и готовится к противостоянию с «Манчестер Юнайтед» в групповом этапе Лиги чемпионов.
«Мы понимаем, что сыграли недостаточно хорошо, но сейчас полностью сосредоточены на матче во вторник, чтобы показать правильную реакцию», – написал нападающий «Баварии» Харри Кейн.
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«Эта команда будет хорошо играть.»