Рэшфорд и Марсьяль не тренировались с «МЮ» из-за болезни. Матч с «Баварией» завтра

Маркус Рэшфорд и Антони Марсьяль пропустили тренировку перед матчем с «Баварией».

По информации журналиста Джеймса Дакера, игроки пропустили сегодняшнюю тренировку « » из-за болезни. Отмечается, что был болен в пятницу перед матчем с «Борнмутом» (0:3), но все же принял участие в матче, выйдя на замену.

«Манчестер Юнайтед» сыграет с «Баварией» завтра в рамках заключительного тура группового этапа чемпионов.

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