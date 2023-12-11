Рэшфорд и Марсьяль не тренировались с «МЮ» из-за болезни. Матч с «Баварией» завтра

Теги Бавария Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Антони Марсьяль Маркус Рэшфорд Здоровье Футбол

Маркус Рэшфорд и Антони Марсьяль пропустили тренировку перед матчем с «Баварией».

По информации журналиста Джеймса Дакера, игроки пропустили сегодняшнюю тренировку «Манчестер Юнайтед» из-за болезни. Отмечается, что Рэшфорд был болен в пятницу перед матчем с «Борнмутом» (0:3), но все же принял участие в матче, выйдя на замену.

«Манчестер Юнайтед» сыграет с «Баварией» завтра в рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов.

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10 комментариев
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Это в пользу МЮ. шансы на победа улучшились
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Пятка?
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Да даже если Онана не сыграет все равно шансов мало.
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Не велика потеря )
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Усиление откуда не ждали)
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Ловко они убегают от унижения вслед за Кэпом
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Все чуют домашний разгром
но настоящий позор ждёт в матче с Ливерпулем
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Это даже в плюс для МЮ что они не смогут сыграть.
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Да плевать уже на баварию, тут на Энфилде больше семи бы не отхватить
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Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Begench Berdimuradov
Это в пользу МЮ. шансы на победа улучшились
не смеши!
+2
-2
0
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