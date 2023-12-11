Рэшфорд и Марсьяль не тренировались с «МЮ» из-за болезни. Матч с «Баварией» завтра
Маркус Рэшфорд и Антони Марсьяль пропустили тренировку перед матчем с «Баварией».
По информации журналиста Джеймса Дакера, игроки пропустили сегодняшнюю тренировку «Манчестер Юнайтед» из-за болезни. Отмечается, что Рэшфорд был болен в пятницу перед матчем с «Борнмутом» (0:3), но все же принял участие в матче, выйдя на замену.
«Манчестер Юнайтед» сыграет с «Баварией» завтра в рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов.
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