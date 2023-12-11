Матч «МЮ» – «Бавария» обслужит 35-летний норвежец Эскос. Это 3-я игра в ЛЧ для судьи

Теги Бавария Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА УЕФА судьи Эспен Эскос Футбол

Молодой норвежский судья назначен на матч «Манчестер Юнайтед» – «Бавария».

Матч «МЮ» и «Баварии» пройдет 12 декабря на «Олд Траффорд». Главным судьей будет 35-летний Эспен Эскос.

Для норвежца это всего третий матч в Лиге чемпионов. В прошлом сезоне он работал на игре «РБ Лейпциг» – «Селтик» (3:1), а в нынешнем – на матче «Реала» и «Униона» (1:0) в Мадриде.

Отметим, что матч «Бавария» – «Ман Юнайтед» (4:3) обслуживал 35-летний шведский судья Гленн Нюберг, для которого та игра тоже была лишь третьей в ЛЧ.

Напомним, что «МЮ», занимающий 4-е место перед 6-м туром группового этапа, выйдет в плей-офф, только если победит «Баварию», уже занявшую первое место, а «Галатасарай» и «Копенгаген» сыграют вничью.

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

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13 комментариев
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В 2009 был легендарный каталонский судья Эвребе.
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МЮ - поле для эспериментов, что для тренера и игроков, что для судейского комитета.
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Наследие Эвребе
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Племянник Эвребё?
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Комментарий удален пользователем
Комментарий удален модератором
Мю мячей 6 получит и дальше поедет в Апл там получать
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Неопытного тренера в бессмысленный матч с отсутствием интриги.Логично
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Ответ Этот Райола хочет денег
Комментарий удален пользователем
а что горячего?
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Ответ Хызыр
Есть чуйка, что УЕФА попробует с помощью судей и ручного вара протащить маню в плейофф, потому как им невыгодно там иметь всякие копенгагены, галатасарай еще терпимо
во-первых, чем Копенгаген хуже Галатасарая?
во-вторых, если бы лично мне надо было кого-то вытащить, я до такой скользкой ситуации не доводил бы
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