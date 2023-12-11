Матч «МЮ» – «Бавария» обслужит 35-летний норвежец Эскос. Это 3-я игра в ЛЧ для судьи

Молодой норвежский судья назначен на матч «Манчестер Юнайтед» – «Бавария».

Матч «МЮ» и «Баварии» пройдет 12 декабря на «Олд Траффорд». Главным судьей будет 35-летний .

Для норвежца это всего третий матч в . В прошлом сезоне он работал на игре «РБ Лейпциг» – «Селтик» (3:1), а в нынешнем – на матче «Реала» и «Униона» (1:0) в Мадриде.

Отметим, что матч « » – « » (4:3) обслуживал 35-летний шведский судья Гленн Нюберг, для которого та игра тоже была лишь третьей в ЛЧ.

Напомним, что «МЮ», занимающий 4-е место перед 6-м туром группового этапа, выйдет в плей-офф, только если победит «Баварию», уже занявшую первое место, а «Галатасарай» и «Копенгаген» сыграют вничью.

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