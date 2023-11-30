«МЮ» выйдет в плей-офф ЛЧ, только если победит «Баварию» в последнем туре, а «Галатасарай» и «Копенгаген» сыграют вничью

Теги Бавария Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Галатасарай Лига чемпионов УЕФА Копенгаген Футбол

«Манчестер Юнайтед» сохраняет шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

После 5 проведенных туров английская команда занимает последнее место в группе A, набрав 4 очка. Лидирует «Бавария» с 12 баллами, у «Копенгагена» и «Галатасарая» по 5 очков. 

Манкунианцы попадут в 1/8 финала только в том случае, если они дома обыграют «Баварию» в последнем туре, а «Галатасарай» и «Копенгаген» сыграют вничью.

Матчи 6-го тура групповой стадии ЛЧ в этой группе пройдут 12 декабря. 

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

Материалы по теме

29 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Roman
В последнем туре Галатасарай и Копенгаген играют в ничью. В Манчестере мю ведёт 3:1, к матчу добавляют три минуты и Бавария дважды забивает со штрафных в ближний угол Онаны после фолов Пернандеша
Это будет лучшим завершением группового этапа от нашего Маню
+42
-4
+38
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Геннадий Тимченко
Ответ мбупе
Комментарий скрыт
опять Роналду всё испортил, да "адекватный любитель футбола"❓🤔🤡
+26
-3
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Меган Лайф
То есть не выйдет. Хотя тухель все может
+16
-1
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дядя ТУРА
да не заслужили они евровесну. пусть сидят чемпионате своем. турки больше заслужили и Датчане
+14
0
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Homelender_666
Миссия невыполнима. Даже Том Круз не поможет:)
+16
-3
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
kustarnik555@gmail.com
Ответ мбупе
Комментарий скрыт
в какую сказку? кому нахрен надо это посмешище в ЛЧ?
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Роман
Новость прям как из научной фантастики
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dexter Morgan
Знаете, только ради того, чтобы Тен Хаг остался. Пусть тренирует дальше. Это карма. Зато с лучшим игроком в истории поссорился. Мужик же, да? Фанаты МЮ, которые помнят времена Фергюсона, сейчас плюются просто. Позорище.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
#SharkTeam
непутевый красный брат из деревни
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Stas Politik
Ответ Roman
В последнем туре Галатасарай и Копенгаген играют в ничью. В Манчестере мю ведёт 3:1, к матчу добавляют три минуты и Бавария дважды забивает со штрафных в ближний угол Онаны после фолов Пернандеша Это будет лучшим завершением группового этапа от нашего Маню
И недооцениваемый всеми Копенгаген выходит в плей-офф ЛЧ из группы с двумя грандами и очень грозным Галатасараем.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Имя Фамилия
Виноват Хойлунд и его тупые 5 голов. Срочно надо продавать датского эгоиста в Саудовскую Аравию. Тен Хаг гений, без него построит КОМАНДУ, и тогда заживём 🙏🙏🙏🚑
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ебздрогыч
- дед, ты воевал?
- ну.
- что ну?
- ну не воевал.

Ну то есть не выйдет
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
bel01
Дайте Тен Хагу поработать.
Он ещё только начал))).
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Wiley Fox
Третье условие есть - земля налетит на небесную ось
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bayern2004
Напомнило кино из детства:"Сказка рассказанная ночью..."
По мотивам сказок Вильгельма Гауффа.
Самые любимые сказки.
Экранизация с Лазаревым и Костолевским,вкупе с Александром Калягиным прекрасна.
Особенно в сцене/сценах с поимками золота мертвецов с помощью удочки.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Храмкин
Онана Тен Хаговна, учитель начальных классов
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Майрамбек Абдыкадыров
Ответ мбупе
Комментарий скрыт
Победа МЮ над Баварией это сказка
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dark.Babysitter
Турки выиграют.
Поэтому МЮ можно к НГ готовиться
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
The Best 20
даже сам призрак в это не верит.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pelerin
МЮ вопреки Тен Хагу и Онана ещё сохраняет шансы)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Седрик Диаш
а разница какая? все равно делать дальше им нечего
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
мбупе
Ответ kustarnik555@gmail.com
в какую сказку? кому нахрен надо это посмешище в ЛЧ?
Барсе
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
vfhmsqqp7v
Ответ GuruFutbola
Миссия не выполнима: штурм 7хага
7 хаг топаря Хаву в прошлом году выдрал
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Владимир Владимирович
😄😄пипец блин
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий