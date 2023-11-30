«МЮ» выйдет в плей-офф ЛЧ, только если победит «Баварию» в последнем туре, а «Галатасарай» и «Копенгаген» сыграют вничью
«Манчестер Юнайтед» сохраняет шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов.
После 5 проведенных туров английская команда занимает последнее место в группе A, набрав 4 очка. Лидирует «Бавария» с 12 баллами, у «Копенгагена» и «Галатасарая» по 5 очков.
Манкунианцы попадут в 1/8 финала только в том случае, если они дома обыграют «Баварию» в последнем туре, а «Галатасарай» и «Копенгаген» сыграют вничью.
Матчи 6-го тура групповой стадии ЛЧ в этой группе пройдут 12 декабря.
Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!
Это будет лучшим завершением группового этапа от нашего Маню
- ну.
- что ну?
- ну не воевал.
Ну то есть не выйдет
Он ещё только начал))).
По мотивам сказок Вильгельма Гауффа.
Самые любимые сказки.
Экранизация с Лазаревым и Костолевским,вкупе с Александром Калягиным прекрасна.
Особенно в сцене/сценах с поимками золота мертвецов с помощью удочки.
Поэтому МЮ можно к НГ готовиться