«МЮ» выйдет в плей-офф ЛЧ, только если победит «Баварию» в последнем туре, а «Галатасарай» и «Копенгаген» сыграют вничью

«Манчестер Юнайтед» сохраняет шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

После 5 проведенных туров английская команда занимает последнее место в группе A, набрав 4 очка. Лидирует « » с 12 баллами, у « » и « » по 5 очков.

Манкунианцы попадут в 1/8 финала только в том случае, если они дома обыграют «Баварию» в последнем туре, а «Галатасарай» и «Копенгаген» сыграют вничью.

Матчи 6-го тура групповой стадии ЛЧ в этой группе пройдут 12 декабря.

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