Федотов о 8-м месте ЦСКА: «Как можно быть довольным, если мы в середине таблицы? Обязаны исправлять ситуацию во второй части сезона»
Владимир Федотов недоволен 8-м местом ЦСКА в таблице.
ЦСКА на выезде проиграл «Краснодару» (0:1) в 18-м туре Мир РПЛ и на зимнюю паузу ушел на 8-м месте с отставанием от лидирующих «быков» в 10 очков.
– ЦСКА большую часть времени владел преимуществом. Чего не хватило для положительного результата?
– Нам не хватало хладнокровия, чтобы довести до ума моменты, которые мы создавали. Отметим самоотверженную игру обороны соперника и особенно голкипера [Матвея Сафонова]. Сегодня вратарь был половиной команды, сделал много сейвов.
Также мы грешили неточными передачами во время выхода из обороны в атаку. Но предпосылок для положительного результата было предостаточно.
– Почему вы так поздно сделали замены?
– Думаю, что последние минуты мы достаточно уверенно контролировали игру, поэтому готовили замены уже на добавленное время.
– Довольны ли вы результатами, которые команда показала в первой части сезона?
– Как можно быть довольным результатами, если мы находимся в середине таблицы?
У нас были и другие матчи, где мы уже в компенсированное время пропускали и упускали победы. Нам их не хватает, чтобы чувствовать себя перед этой паузой более уверенно в верхней части турнирной таблицы.
– Насколько закономерен такой промежуточный результат?
– Таблица очень плотная. Сегодняшняя победа вывела бы нас на четвертое место. Но это все сослагательное наклонение, которое никого не интересует.
Результат на табло, наше место в таблице такое, какое есть. Во второй части сезона мы обязаны исправлять сложившуюся в таблице ситуацию, – сказал главный тренер ЦСКА Федотов.
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Но когда просто один и тот же комментарий пишут на всех ветках - это смешно выходит для меня )
Просто стало интересно )
Хотя бы меняли слова, а не копировали точь-в-точь, немного добавляя в каждом комментарии )
Ты видишь, что Чалов и Обляков ходят пешком по полю – ноль реакции.
Пошли одни навесы, Заболотный был бы кстати – ноль реакции.
Уже понятно, что ничья неплохой результат, но мы надеемся на гол?!
Что с Кучаевым? Занят молодой супругой? Гнать из клуба!
У тебя есть пять! замен, выпускай кого угодно, тяни время, освежай середину..но тренер не любитель..с такой то лавкой. Это фантастика и занавес одновременно.
Карраскаль да, по инициативе Федотова ушел - но он и в Динамо сейчас не так уж блещет. Хотя с ЦСКА настроился и провел достойный матч. Но в других он не так уж хорош.
Ушаков ? Егор, к сожалению, больше лечится чем играет..