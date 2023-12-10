Федотов о 8-м месте ЦСКА: «Как можно быть довольным, если мы в середине таблицы? Обязаны исправлять ситуацию во второй части сезона»

Владимир Федотов недоволен 8-м местом ЦСКА в таблице.

ЦСКА на выезде проиграл « » (0:1) в 18-м туре Мир и на зимнюю паузу ушел на 8-м месте с отставанием от лидирующих «быков» в 10 очков.

– ЦСКА большую часть времени владел преимуществом. Чего не хватило для положительного результата?

– Нам не хватало хладнокровия, чтобы довести до ума моменты, которые мы создавали. Отметим самоотверженную игру обороны соперника и особенно голкипера [ ]. Сегодня вратарь был половиной команды, сделал много сейвов.

Также мы грешили неточными передачами во время выхода из обороны в атаку. Но предпосылок для положительного результата было предостаточно.

– Почему вы так поздно сделали замены?

– Думаю, что последние минуты мы достаточно уверенно контролировали игру, поэтому готовили замены уже на добавленное время.



– Довольны ли вы результатами, которые команда показала в первой части сезона?

– Как можно быть довольным результатами, если мы находимся в середине таблицы?

У нас были и другие матчи, где мы уже в компенсированное время пропускали и упускали победы. Нам их не хватает, чтобы чувствовать себя перед этой паузой более уверенно в верхней части турнирной таблицы.

– Насколько закономерен такой промежуточный результат?

– Таблица очень плотная. Сегодняшняя победа вывела бы нас на четвертое место. Но это все сослагательное наклонение, которое никого не интересует.

Результат на табло, наше место в таблице такое, какое есть. Во второй части сезона мы обязаны исправлять сложившуюся в таблице ситуацию, – сказал главный тренер ЦСКА Федотов.

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