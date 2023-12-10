Федотов о 8-м месте ЦСКА: «Как можно быть довольным, если мы в середине таблицы? Обязаны исправлять ситуацию во второй части сезона»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Краснодар Владимир Федотов Матвей Сафонов Футбол

Владимир Федотов недоволен 8-м местом ЦСКА в таблице.

ЦСКА на выезде проиграл «Краснодару» (0:1) в 18-м туре Мир РПЛ и на зимнюю паузу ушел на 8-м месте с отставанием от лидирующих «быков» в 10 очков.

– ЦСКА большую часть времени владел преимуществом. Чего не хватило для положительного результата?

– Нам не хватало хладнокровия, чтобы довести до ума моменты, которые мы создавали. Отметим самоотверженную игру обороны соперника и особенно голкипера [Матвея Сафонова]. Сегодня вратарь был половиной команды, сделал много сейвов.

Также мы грешили неточными передачами во время выхода из обороны в атаку. Но предпосылок для положительного результата было предостаточно.

– Почему вы так поздно сделали замены?

– Думаю, что последние минуты мы достаточно уверенно контролировали игру, поэтому готовили замены уже на добавленное время.

– Довольны ли вы результатами, которые команда показала в первой части сезона?

– Как можно быть довольным результатами, если мы находимся в середине таблицы?

У нас были и другие матчи, где мы уже в компенсированное время пропускали и упускали победы. Нам их не хватает, чтобы чувствовать себя перед этой паузой более уверенно в верхней части турнирной таблицы.

– Насколько закономерен такой промежуточный результат?

– Таблица очень плотная. Сегодняшняя победа вывела бы нас на четвертое место. Но это все сослагательное наклонение, которое никого не интересует.

Результат на табло, наше место в таблице такое, какое есть. Во второй части сезона мы обязаны исправлять сложившуюся в таблице ситуацию, – сказал главный тренер ЦСКА Федотов.

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33 комментария
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последние минуты контролировали игру? в каком месте интересно
+14
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+13
Ответ леннорыч-абрамович
Пора признать, что Федотов - совершенно некомпетентный специалист, отличающийся особой ограниченностью и неоправданным упрямством. Уже становится очевидно, что он этакий "хозяин", рассчитывающий исключительно на своих любимчиков - таких же ограниченных и неинициативных футболистов. Всех, кто обладает хоть каким-то креативом и своим видением футбола, он откровенно чехлит. Кто-то может сказать, что результаты предыдущих сезонов говорят обратное. Задумайтесь. Он же был всё время в дочерних клубах одного чемпиона, успех которых был во многом связан то с ковидом, то со слабостью соперников, которые откровенно проваливали концовки, то с самим чемпионом. Его трусливые замены только подтверждают, что он не контролирует игру. В его командах всё и всегда зависит от лидеров. Если лидеры не в форме - очки потеряны, Федотов тут не помощник. Назвать лидером Акинфеева язык не поворачивается, достаточно истории с получением им капитанской повязки в 2008 году и постоянной истерики в адрес защитников после пропущенных мячей. Он скорее конъюктурщик. Нет сейчас лидеров и среди "золотого актива". Этим ребятам уже по 25 лет, но они всё так же подают надежды. Искать варианты - непосильная для Федотова задача. Работа с молодёжью не ведётся совсем, так как, вероятно, "тренер" просто не понимает как найти к ним подход. Его клиенты - футболисты типа Зе и Сутормина, обделенные талантом, с недостаточным футбольным образованием, но компенсирующие это псевдоотдачей и желанием продлить во что бы то ни стало футбольную карьеру, этакие "яестьтакточно". Вероятно в них Федотов видит самого себя. И отдельно стоит обратить внимание на его речь и ход мысли на пресс-конференциях и в интервью, которые наглядно демонстрируют интеллектуальную ограниченность "специалиста".
А второе место и кубок с ЦСКА связан с ковидом или с чьим то провалом ?
+12
-4
+8
Очень много обидных матчей в ничью и проигрышей на последних минутах - это чистая психология, коуч.

Покопайся в себе и своих крутых помощниках!
+8
0
+8
К Федотову вопросы имеются,но их значительно больше к товарищам Мовсесьяну и Бабаеву за "славную" селекцию
+6
0
+6
Сегодняшнее 8 место ЦСКА это приличный результат для команды с ворохом проблем от "санкций",до состава.
+4
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+3
Пора говорить не "мы", а "ты".
+7
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Ответ леннорыч-абрамович
одно и то же Вам не нравится? А как Вам одно и то же от Федотова?
Да конечно не нравится то, что происходит сейчас.

Но когда просто один и тот же комментарий пишут на всех ветках - это смешно выходит для меня )
+3
-1
+2
Ответ TheSportNik
Да еще Бердыев сказал про Федотова, что его карьеру делают опытные игроки, то есть он не видел заслуг у этого специалиста. Там на скамейки ЦСКА сидят три тренера главных бывших, еще Фоменко с Исхаковым, наверно зарплаты у них не маленькие, а толку от их работы ноль, больше арбитры помогают ЦСКА. Молодые футболисты сидят в глубоком запасе, сильные легионеры бегут в другие команды сломя голову, пенсионеры Акинфеев,Набабкин участвуют в шоу продажных журналистов, но зато косячат регулярно, Файзулаева не хотели брать, его скауты с трудом завели в ЦСКА, типа на перспективу, берут странных легионеров, в основном в оборону. Перспектив нет у команды Федотова и еще год его работы в ЦСКА- это деньги на ветер и развалины после него. Одно светлое пятно- это хорошая работа с арбитрами, как им это удалось добиться и чем они заслужили любовь от них- это загадка конечно.
А какие «на скамейке ЦСКА сидят три главных тренера бывших», можно чуть подробнее ?)
Просто стало интересно )
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+2
Ответ леннорыч-абрамович
Пора признать, что Федотов - совершенно некомпетентный специалист, отличающийся особой ограниченностью и неоправданным упрямством. Уже становится очевидно, что он этакий "хозяин", рассчитывающий исключительно на своих любимчиков - таких же ограниченных и неинициативных футболистов. Всех, кто обладает хоть каким-то креативом и своим видением футбола, он откровенно чехлит. Кто-то может сказать, что результаты предыдущих сезонов говорят обратное. Задумайтесь. Он же был всё время в дочерних клубах одного чемпиона, успех которых был во многом связан то с ковидом, то со слабостью соперников, которые откровенно проваливали концовки, то с самим чемпионом. Его трусливые замены только подтверждают, что он не контролирует игру. В его командах всё и всегда зависит от лидеров. Если лидеры не в форме - очки потеряны, Федотов тут не помощник. Назвать лидером Акинфеева язык не поворачивается, достаточно истории с получением им капитанской повязки в 2008 году и постоянной истерики в адрес защитников после пропущенных мячей. Он скорее конъюктурщик. Нет сейчас лидеров и среди "золотого актива". Этим ребятам уже по 25 лет, но они всё так же подают надежды. Искать варианты - непосильная для Федотова задача. Работа с молодёжью не ведётся совсем, так как, вероятно, "тренер" просто не понимает как найти к ним подход. Его клиенты - футболисты типа Зе и Сутормина, обделенные талантом, с недостаточным футбольным образованием, но компенсирующие это псевдоотдачей и желанием продлить во что бы то ни стало футбольную карьеру, этакие "яестьтакточно". Вероятно в них Федотов видит самого себя. И отдельно стоит обратить внимание на его речь и ход мысли на пресс-конференциях и в интервью, которые наглядно демонстрируют интеллектуальную ограниченность "специалиста".
Вы один и тот же комментарий копируете во все новости, связанные с Федотовым и ЦСКА ?)

Хотя бы меняли слова, а не копировали точь-в-точь, немного добавляя в каждом комментарии )
+3
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+2
На самом деле, учитывая плотность таблицы и тот факт, что команды Федотова обычно прибавляют весной, у ЦСКА действительно есть хорошие шансы подняться в таблице во второй части чемпионата. Только что толку? Ну закончат третьими-четвёртыми, с серьёзным отставанием от первого места. Ну так и в прошлых сезонах то же самое было. Что Гончаренко, что Олич, что Березуцкий, что Федотов - можно сколько угодно холиварить о работе тренеров, но результаты у нынешнего обляковского ЦСКА в последние годы плюс-минус одни и те же: набирают около 50 очков, барахтаются где-то около топ-3 без перспективы борьбы за чемпионство. Да, был всплеск в виде сравнительно удачного прошлого сезона, но борьбой за чемпионство не пахло и там. По-моему, вообще пофиг, кто там тренирует ЦСКА, на результатах это особо не сказывается.
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Может и этого Федотова в армию забрать-отправить. Весенний призыв.))
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Тренер, ты видишь, что команда здорово играет первые таймы и проваливает по физике вторые – нет мысли поиграть вторым номером?

Ты видишь, что Чалов и Обляков ходят пешком по полю – ноль реакции.

Пошли одни навесы, Заболотный был бы кстати – ноль реакции.

Уже понятно, что ничья неплохой результат, но мы надеемся на гол?!

Что с Кучаевым? Занят молодой супругой? Гнать из клуба!

У тебя есть пять! замен, выпускай кого угодно, тяни время, освежай середину..но тренер не любитель..с такой то лавкой. Это фантастика и занавес одновременно.
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Русифицированный Тен Хаг
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Думаю, что последние минуты мы достаточно уверенно контролировали игру, поэтому готовили замены уже на добавленное время.(С) чудом не пропустили .Что контролировали?
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Пора признать, что Федотов - совершенно некомпетентный специалист, отличающийся особой ограниченностью и неоправданным упрямством. Уже становится очевидно, что он этакий "хозяин", рассчитывающий исключительно на своих любимчиков - таких же ограниченных и неинициативных футболистов. Всех, кто обладает хоть каким-то креативом и своим видением футбола, он откровенно чехлит. Кто-то может сказать, что результаты предыдущих сезонов говорят обратное. Задумайтесь. Он же был всё время в дочерних клубах одного чемпиона, успех которых был во многом связан то с ковидом, то со слабостью соперников, которые откровенно проваливали концовки, то с самим чемпионом. Его трусливые замены только подтверждают, что он не контролирует игру. В его командах всё и всегда зависит от лидеров. Если лидеры не в форме - очки потеряны, Федотов тут не помощник. Назвать лидером Акинфеева язык не поворачивается, достаточно истории с получением им капитанской повязки в 2008 году и постоянной истерики в адрес защитников после пропущенных мячей. Он скорее конъюктурщик. Нет сейчас лидеров и среди "золотого актива". Этим ребятам уже по 25 лет, но они всё так же подают надежды. Искать варианты - непосильная для Федотова задача. Работа с молодёжью не ведётся совсем, так как, вероятно, "тренер" просто не понимает как найти к ним подход. Его клиенты - футболисты типа Зе и Сутормина, обделенные талантом, с недостаточным футбольным образованием, но компенсирующие это псевдоотдачей и желанием продлить во что бы то ни стало футбольную карьеру, этакие "яестьтакточно". Вероятно в них Федотов видит самого себя. И отдельно стоит обратить внимание на его речь и ход мысли на пресс-конференциях и в интервью, которые наглядно демонстрируют интеллектуальную ограниченность "специалиста".
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Ответ леннорыч-абрамович
одно и то же Вам не нравится? А как Вам одно и то же от Федотова?
Одно и то же от Федотова все равно лучше чем к примеру сезон при Березуцком
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Ответ леннорыч-абрамович
Посмотри, как в конце сезона играли Ростов и Спартак, ну и вспомни, что кубок забрали по итогам серии пенальти, в которой просто у Акинфеева оказалось больше опыта.
Да и в этом сезоне если бы трансферное окно прошло бы нормально, большей части проблем скорее всегр не было бы
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Ответ леннорыч-абрамович
Один из виновников такого трансферного окна - Федотов, по его инициативе из клуба ушли сразу несколько футболистов.
А как нужно было сохранить Медину, которому в Спартаке предложили х2 к зп ?) Хотя Хесус сейчас играет меньше, чем в ЦСКА.
Карраскаль да, по инициативе Федотова ушел - но он и в Динамо сейчас не так уж блещет. Хотя с ЦСКА настроился и провел достойный матч. Но в других он не так уж хорош.
Ушаков ? Егор, к сожалению, больше лечится чем играет..
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0
Ответ леннорыч-абрамович
Пора признать, что Федотов - совершенно некомпетентный специалист, отличающийся особой ограниченностью и неоправданным упрямством. Уже становится очевидно, что он этакий "хозяин", рассчитывающий исключительно на своих любимчиков - таких же ограниченных и неинициативных футболистов. Всех, кто обладает хоть каким-то креативом и своим видением футбола, он откровенно чехлит. Кто-то может сказать, что результаты предыдущих сезонов говорят обратное. Задумайтесь. Он же был всё время в дочерних клубах одного чемпиона, успех которых был во многом связан то с ковидом, то со слабостью соперников, которые откровенно проваливали концовки, то с самим чемпионом. Его трусливые замены только подтверждают, что он не контролирует игру. В его командах всё и всегда зависит от лидеров. Если лидеры не в форме - очки потеряны, Федотов тут не помощник. Назвать лидером Акинфеева язык не поворачивается, достаточно истории с получением им капитанской повязки в 2008 году и постоянной истерики в адрес защитников после пропущенных мячей. Он скорее конъюктурщик. Нет сейчас лидеров и среди "золотого актива". Этим ребятам уже по 25 лет, но они всё так же подают надежды. Искать варианты - непосильная для Федотова задача. Работа с молодёжью не ведётся совсем, так как, вероятно, "тренер" просто не понимает как найти к ним подход. Его клиенты - футболисты типа Зе и Сутормина, обделенные талантом, с недостаточным футбольным образованием, но компенсирующие это псевдоотдачей и желанием продлить во что бы то ни стало футбольную карьеру, этакие "яестьтакточно". Вероятно в них Федотов видит самого себя. И отдельно стоит обратить внимание на его речь и ход мысли на пресс-конференциях и в интервью, которые наглядно демонстрируют интеллектуальную ограниченность "специалиста".
Глупость
+1
-1
0
Ответ леннорыч-абрамович
Посмотри, как в конце сезона играли Ростов и Спартак, ну и вспомни, что кубок забрали по итогам серии пенальти, в которой просто у Акинфеева оказалось больше опыта.
всё правильно, Спартак и Ростов провалили последние игры. По хорошему ЦСКА должен был быть 4-м.
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Ответ леннорыч-абрамович
Посмотри, как в конце сезона играли Ростов и Спартак, ну и вспомни, что кубок забрали по итогам серии пенальти, в которой просто у Акинфеева оказалось больше опыта.
Это у того Акинфеева, который конъюнктурщик?
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Ответ Кирилл
А какие «на скамейке ЦСКА сидят три главных тренера бывших», можно чуть подробнее ?) Просто стало интересно )
Федотов,Фоменко в Краснодаре интриги плел,Исхаков в Тамбове рулил, его Григорян заменил и вывел тех в РПЛ.
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Ответ TheSportNik
Федотов,Фоменко в Краснодаре интриги плел,Исхаков в Тамбове рулил, его Григорян заменил и вывел тех в РПЛ.
Вы написали «Там на скамейки ЦСКА сидят три тренера главных бывших, еще Фоменко с Исхаковым» - по мне, это подразумевает что на скамейке у ЦСКА сидят три главных тренера и еще Фоменко с Исхаковым )
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