Ивич о голе «Краснодара» на 90-й: «Я просил Сперцяна подать, но он сделал ровно наоборот, и мы забили. Самый умный игрок, что еще можно сказать?»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Владимир Ивич Краснодар Ильзат Ахметов Матч ТВ Эдуард Сперцян Никита Кривцов Футбол

Владимир Ивич уверен, что «Краснодар» заслуживает лидерства в таблице.

«Быки» дома победили армейцев в 18-м туре Мир РПЛ (1:0) благодаря голу на 90-й минуте и ушли на зимний перерыв в ранге лидера чемпионата России.

«После игры у нас много эмоций, потому что победа пришла к нам в последние минуты матча.

В течение этой части сезона мы достаточно тяжело работали. С первого тура у нас первое место, которое мы в итоге сохранили. Этот гол, который мы забили на последних минутах, показал нам, что мы действительно заслуживаем наши позиции.

Кривцов сегодня вышел на замену и забил победный гол, как и Ильзат Ахметов в прошлом туре. Они оба заслуживают того, чтобы играть в стартовом составе, но иногда из‑за тактики состав может меняться.

До конца сезона у нас 12 туров. И наши руководители знают, какую позицию они хотят. Поэтому мы ожидаем, что если некоторые игроки уйдут в другой клуб, то на их позицию нужна будет замена.

В моменте с голом я просил Сперцяна сделать подачу, но он сделал ровно наоборот, и мы забили. Самый умный игрок. Что еще можно сказать по этому поводу?» – сказал главный тренер «Краснодара» Ивич в эфире «Матч ТВ».

Вау, угловой как у Трента! «Краснодар» забил на 90-й и стал зимним чемпионом!

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23 комментария
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Офигеть там народу. Краснодар прошел путь от непонятной команды из города где была уже своя команда, с устоявшейся фанбазой и историей, где билеты раздавали бесплатно и сажали на трибуны срочников - до одного из лидера чемпионата, не только в части места в таблице с полными трибунами
+74
0
+74
ну тут без споров, Сперцян очень умный
+38
-1
+37
Ответ re-gree
Офигеть там народу. Краснодар прошел путь от непонятной команды из города где была уже своя команда, с устоявшейся фанбазой и историей, где билеты раздавали бесплатно и сажали на трибуны срочников - до одного из лидера чемпионата, не только в части места в таблице с полными трибунами
Как много значит владелец клуба, у которого есть мечта и деньги
+35
-2
+33
Ответ re-gree
Офигеть там народу. Краснодар прошел путь от непонятной команды из города где была уже своя команда, с устоявшейся фанбазой и историей, где билеты раздавали бесплатно и сажали на трибуны срочников - до одного из лидера чемпионата, не только в части места в таблице с полными трибунами
Да, когда люди ДЕЙСТВИТЕЛЬНО любят ходить на футбол, то никакой фанайди им не помеха
+22
-6
+16
Смущает то, что упомянул про возможность ухода каких-то игроков. Надеюсь это "слабые" звенья типа Мозеса и Ленини, а не те, что в основной обоиме.

Если этих двух заменить на более сильных, то уже хорошо. Баньяц тоже туда-сюда. Но может ещё раскроется.
+7
-1
+6
Ответ Diablosax
Смущает то, что упомянул про возможность ухода каких-то игроков. Надеюсь это "слабые" звенья типа Мозеса и Ленини, а не те, что в основной обоиме. Если этих двух заменить на более сильных, то уже хорошо. Баньяц тоже туда-сюда. Но может ещё раскроется.
Баняц норм, для баночника очень неплох. Ленини туда же. А речь скорее всего о Сперцяне, может еще Алонсо
+6
-1
+5
поздравляю Краснодар и болельщиков с победой .поздравляю команду и конечно весь тренерский состав и Сергея Николаевича. отличный осенний результат ,надеюсь весной ни чего не изменится в раскладе !
+6
-2
+4
Сапибо тренер и команда вы молодцы. 👍
+5
-2
+3
Ответ Иван Новиков
Жаль чемпионов 16-го тура. Хотя вру - не жаль.
а ты хорош! )
+2
0
+2
Похоже армейцам надо слушать Федотов и делать наоборот.
+2
-1
+1
Ответ Данко Лазович
но ее не случится)
да не...верим. Надеюсь Краснодар усилится зимой, всё таки такой шанс выпал
+1
0
+1
Ответ Данко Лазович
Комментарий скрыт
для всего чемпионата пойдёт на пользу смена чемпиона
+1
0
+1
Ответ Николай Бойко
Как много значит владелец клуба, у которого есть мечта и деньги
И голова !!!
+1
0
+1
Ответ Diablosax
Смущает то, что упомянул про возможность ухода каких-то игроков. Надеюсь это "слабые" звенья типа Мозеса и Ленини, а не те, что в основной обоиме. Если этих двух заменить на более сильных, то уже хорошо. Баньяц тоже туда-сюда. Но может ещё раскроется.
Очень бы хотелось чтобы так. Только не Сперцян, Кордоба и Алонсо.
+1
0
+1
Больше хитрый наверно, увидел, что Акинфеев не прыгает даже за мячом, сначала ударил метров с 35, попал в перекладину, а потом быстрый пас под удар Кривцова, тот в ближний угол и голкипер забросил мяч в свои ворота.
Премию пусть выпишут Акинфееву от Галицкого.
+4
-3
+1
краснодар показал себя что они лидеры чемпионата
+3
-2
+1
Ответ re-gree
Офигеть там народу. Краснодар прошел путь от непонятной команды из города где была уже своя команда, с устоявшейся фанбазой и историей, где билеты раздавали бесплатно и сажали на трибуны срочников - до одного из лидера чемпионата, не только в части места в таблице с полными трибунами
щас тебе расскажут,что это случайность и вообще они пришли на цска посмотреть
+1
-1
0
Цену набивает )
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Ответ Сергей Лимонников
да не...верим. Надеюсь Краснодар усилится зимой, всё таки такой шанс выпал
Удачи. Буду только рад, где-то на окраине души)))
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