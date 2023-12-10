Ивич о голе «Краснодара» на 90-й: «Я просил Сперцяна подать, но он сделал ровно наоборот, и мы забили. Самый умный игрок, что еще можно сказать?»

Владимир Ивич уверен, что «Краснодар» заслуживает лидерства в таблице.

«Быки» дома победили армейцев в 18-м туре Мир (1:0) благодаря голу на 90-й минуте и ушли на зимний перерыв в ранге лидера чемпионата России.

«После игры у нас много эмоций, потому что победа пришла к нам в последние минуты матча.

В течение этой части сезона мы достаточно тяжело работали. С первого тура у нас первое место, которое мы в итоге сохранили. Этот гол, который мы забили на последних минутах, показал нам, что мы действительно заслуживаем наши позиции.

сегодня вышел на замену и забил победный гол, как и в прошлом туре. Они оба заслуживают того, чтобы играть в стартовом составе, но иногда из‑за тактики состав может меняться.

До конца сезона у нас 12 туров. И наши руководители знают, какую позицию они хотят. Поэтому мы ожидаем, что если некоторые игроки уйдут в другой клуб, то на их позицию нужна будет замена.

В моменте с голом я просил сделать подачу, но он сделал ровно наоборот, и мы забили. Самый умный игрок. Что еще можно сказать по этому поводу?» – сказал главный тренер « » Ивич в эфире « ».

Вау, угловой как у Трента! «Краснодар» забил на 90-й и стал зимним чемпионом!

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