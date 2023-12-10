У ЦСКА лишь 1 победа в 4 последних матчах РПЛ

ЦСКА выиграл лишь 1 из 4 последних матчей в Мир РПЛ.

В матче 18-го тура армейцы уступили « » (0:1).

В 4 последних турах чемпионата ЦСКА удалось обыграть лишь «Ростов» (2:0). До этого команда под руководством сыграла вничью с «Факелом» (1:1) и уступила «Динамо» (2:3).

Перед зимней паузой занимает 8-е место в турнирной таблице , набрав 28 очков.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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