У ЦСКА лишь 1 победа в 4 последних матчах РПЛ

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Краснодар Владимир Федотов Футбол

ЦСКА выиграл лишь 1 из 4 последних матчей в Мир РПЛ.

В матче 18-го тура армейцы уступили «Краснодару» (0:1).

В 4 последних турах чемпионата ЦСКА удалось обыграть лишь «Ростов» (2:0). До этого команда под руководством Владимира Федотова сыграла вничью с «Факелом» (1:1) и уступила «Динамо» (2:3).

Перед зимней паузой ЦСКА занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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54 комментария
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Сегодняшнее поражение - полностью на Федотове.
Чалов с Обляковым не попали в матч и были вообще незаметны, но он поменял их только в последние минуты …
Да, усиливать практически некем со скамейки, но нужно же видеть такое и чувствовать вовремя…

И в очередной раз упускаем очки на последних минутах матча - в этом сезоне таким образом потеряно не сосчитать сколько очков…

Грустно уходить на зимний перерыв после такой игры, очень грустно …
Теперь ждать весеннюю часть и надеяться что что-то изменится как в игре команды, так и в трансферах.
+27
-5
+22
Ответ Кирилл
Сегодняшнее поражение - полностью на Федотове. Чалов с Обляковым не попали в матч и были вообще незаметны, но он поменял их только в последние минуты … Да, усиливать практически некем со скамейки, но нужно же видеть такое и чувствовать вовремя… И в очередной раз упускаем очки на последних минутах матча - в этом сезоне таким образом потеряно не сосчитать сколько очков… Грустно уходить на зимний перерыв после такой игры, очень грустно … Теперь ждать весеннюю часть и надеяться что что-то изменится как в игре команды, так и в трансферах.
Причем Краснодар не показал чего-то сверхъестественного. Были хорошие шансы на то, чтобы их обыграть, но. Увы
+10
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+10
Когда я хотел, чтобы моя любимая команда играла как Барселона я не это имел в виду...
+10
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+9
Ответ Caniball
Зато в первых таймах играют хорошо и искрометно. Ну и что, закончили на 8-ом месте. Подумаешь.
Зато как авторучкой машет лысый физрук.
+6
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+6
Даже белорусский гений футбола Витёк не сумел так опустить ЦСКА как лысый физрук. Неужели это лысое чудо не выгонят?
+12
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+6
Ответ леннорыч-абрамович
Пора признать, что Федотов - совершенно некомпетентный специалист, отличающийся особой ограниченностью и неоправданным упрямством. Уже становится очевидно, что он этакий "хозяин", рассчитывающий исключительно на своих любимчиков - таких же ограниченных и неинициативных футболистов. Всех, кто обладает каким-либо креативом и своим видением футбола, он откровенно чехлит. Кто-то может сказать, что результаты предыдущих сезонов говорят обратное. Задумайтесь. Он же был всё время в дочерних клубах одного чемпиона, успех которых был во многом связан то с ковидом, то со слабостью соперников, которые откровенно проваливали концовки, то с тем самым чемпионом.
Если послушать речь Федотова в интервью и на пресс-конференциях, то можно только в очередной раз убедиться в его интеллектуальной ограниченности.
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Ответ Никита Королёв
причем тут Федотов, не понимаю,в первом тайме играли великолепно.Игру усиливать некем.Нужны трансферы.
Какое усиление тебе нужно? Нас уже Рубин обошёл. Тренер просто нужен, а не лысое недоразумение.
+5
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+4
Ответ леннорыч-абрамович
Пора признать, что Федотов - совершенно некомпетентный специалист, отличающийся особой ограниченностью и неоправданным упрямством. Уже становится очевидно, что он этакий "хозяин", рассчитывающий исключительно на своих любимчиков - таких же ограниченных и неинициативных футболистов. Всех, кто обладает каким-либо креативом и своим видением футбола, он откровенно чехлит. Кто-то может сказать, что результаты предыдущих сезонов говорят обратное. Задумайтесь. Он же был всё время в дочерних клубах одного чемпиона, успех которых был во многом связан то с ковидом, то со слабостью соперников, которые откровенно проваливали концовки, то с тем самым чемпионом.
свидетели заговоров подъехали
+6
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+4
Ответ Никита Королёв
А на кого менять то? Заболотный что ли игру усилить может вместо Чалова?Или замена Облякову тоже есть?
Давилу зачем привозили ?
Если начинаете играть навесами, то почему не выпустить Зе ?

Федотов уснул с заменами сегодня.
И в очередной раз ЦСКА невероятно резво играет, прессингует и атакует в первом тайме, а во втором просто пропадает - почему нельзя стабилизировать, чтобы команда хотя бы 70 минут играла стабильно?
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+4
Зато в первых таймах играют хорошо и искрометно.
Ну и что, закончили на 8-ом месте. Подумаешь.
+6
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+4
Федотова надо гнать палками из ЦСКА. Для чего тебе покупали самого дорогого легионера Давилу ( 8.000.000 Евро) самый дорогой среди всех легионеров ЦСКА? Чтобы он сидел на лавке. Цска подал с Краснодаром кучу угловых и штрафных но все игроки линии атаки Чалов,Обляков,Файзулаев метр с кепкой, почему не выпустить Заболотного, который король воздуха.Из за отсутствия замен ЦСКА уже потерял два очка с Зенитом 1:1 (89), Спартак 2:2(96) Факел (95), Краснодар (91). Потеряли 7-очков, и все из за того что Федотов просто забывал сделать замены в конце игры.Замены не усилить игру а просто потянуть время последние 7-8 минут.
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Ответ Никита Королёв
свидетели заговоров подъехали
Федотов слабый тренер и туповатый скорее всего человек!
+5
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Ответ леннорыч-абрамович
Пора признать, что Федотов - совершенно некомпетентный специалист, отличающийся особой ограниченностью и неоправданным упрямством. Уже становится очевидно, что он этакий "хозяин", рассчитывающий исключительно на своих любимчиков - таких же ограниченных и неинициативных футболистов. Всех, кто обладает каким-либо креативом и своим видением футбола, он откровенно чехлит. Кто-то может сказать, что результаты предыдущих сезонов говорят обратное. Задумайтесь. Он же был всё время в дочерних клубах одного чемпиона, успех которых был во многом связан то с ковидом, то со слабостью соперников, которые откровенно проваливали концовки, то с тем самым чемпионом.
Полный бред!
+6
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+3
Плохая тенденция какая-то, оставлять все силы в первом тайме и еле играть во втором тайме, неужели нельзя правильно распределить? Почему так поздно делаются замены? К плохим тенденциям добавляем по также потерю концентрации, какой по счету гол пропускается в концовке? Почему у Вани и Феди не идет игра, а их меняют только на 90 минуте? Пора уже перестать искать отговорки про короткую скамейку и недостаточный уровень исполнителей. Выше ЦСКА в таблице Крылья Советов и Рубин, который вообще вылез из ФНЛ в этом сезоне. Ждем весенний отрезок матчей, но уже с качественным усилением.
+3
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+3
Ответ леннорыч-абрамович
Пора признать, что Федотов - совершенно некомпетентный специалист, отличающийся особой ограниченностью и неоправданным упрямством. Уже становится очевидно, что он этакий "хозяин", рассчитывающий исключительно на своих любимчиков - таких же ограниченных и неинициативных футболистов. Всех, кто обладает каким-либо креативом и своим видением футбола, он откровенно чехлит. Кто-то может сказать, что результаты предыдущих сезонов говорят обратное. Задумайтесь. Он же был всё время в дочерних клубах одного чемпиона, успех которых был во многом связан то с ковидом, то со слабостью соперников, которые откровенно проваливали концовки, то с тем самым чемпионом.
Ещё можно добавить, что сам Федотов влияния на игру не оказывает никакого, из-за чего и прослеживается его трусость с заменами. Все его команды целиком зависят от лидеров. Если у лидеров спад, то очки потеряны.
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Ответ Никита Королёв
да блин, потому что замены делаются на для того что бы игру усилить очевидно. Игру усиливать некем.НЕКЕМ.
Неужели Давила настолько плох, что его надо выпускать только на 90 минуте? Хороший игрок, с хорошей левой ногой, неоднократно демонстрировал это уже. Уже возникает реальное ощущение, что Валентинович не может работать с атакующими игроками из Южной Америки
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Ответ Кирилл
Сегодняшнее поражение - полностью на Федотове. Чалов с Обляковым не попали в матч и были вообще незаметны, но он поменял их только в последние минуты … Да, усиливать практически некем со скамейки, но нужно же видеть такое и чувствовать вовремя… И в очередной раз упускаем очки на последних минутах матча - в этом сезоне таким образом потеряно не сосчитать сколько очков… Грустно уходить на зимний перерыв после такой игры, очень грустно … Теперь ждать весеннюю часть и надеяться что что-то изменится как в игре команды, так и в трансферах.
Вы противоречите сами себе, пишите что некем усиливать, но при этом, Федотов поздно заменил Чалова и Облякова.. А кто должен был раньше выйти на поле, что не гарантировало бы поражение ? А терять очки во 2 таймах тенденция пошла еще при Гончаренко в матче с Уфой, где при 2:0 стало 2:2, ровно с того момента это проклятие и началось, а если быть еще точнее, то проклятие началось тогда, когда оформили трансфер Облякова, это клеймо для ЦСКА, и виноват тут точно не Федотов, виноваты ответственные за трансферы, которые уже лет 5 в команду не могут приобрести профильного нападающего и опорника на подобии Вернблума, но у вас ли тренер виноват 🤦🏻‍♂️ поверьте на слово, ни один тренер из нынешнего ЦСКА и тем более при наличии Облякова не сделает из команды чемпиона.
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Федотова надо гнать из ЦСКА и приглашать тренера из Европы, чтоб тот уже собирал новую команду и разогнать пенсионеров- Акинфеева,Набабкина,Заболотного, а иначе уже через год останутся одни развалины от клуба, как это было с Оренбургом, который вылетел в ФНЛ и сейчас с Сочи, который стоит на грани вылета.
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Ответ Сергей Искимжи
Вы думаете Федотов блокирует трансферы?)) а чем собственно обоснованы претензии на первое место? В тройку мы войдем я больше чем уверен.
Тенденция этого сезона при Федотове - разрываем в первом тайме, во втором тайме устаем и играем от обороны.
И вы меня не переубедите - я все матчи ЦСКА смотрел и видел это из матча в матч.
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А где вой от всех экспертов что Федотова надо уволить? Где Сашка царь и другие футбольные ветераны
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Ответ Сергей Искимжи
Ну да, Федотов не дал реализовать моменты))) в трёх очках половина таблицы.
Не знаю как вы, но я хочу чтобы мой любимый клуб не терял очки в последние минуты матча, что было 4 раза в этом сезоне (Зенит, Динамо, Факел и Краснодар), и боролся за чемпионство, а не болтался на 8 месте с отставанием в 10 очков от первого.
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Ответ Саша Пушкин
Потрясающе! Все комменты, где упоминается бездарная игра Сухаряна на решающем угловом, его фанбои заминусили. Неужели вы сами не видите, что он до того забронзовел и преисполнился своей исключительностью, что совсем не хочет играть в футбол? От бана российских клубов в ЛЧ больше всех пострадал Акинфеев, без возможности обновлять там свой рекорд, он совсем потерял мотивацию.
А в чем бездарная игра была? Он как раз мяч отбил, но попал в спину стоячему Гайичу, от которого мяч залетел в ворота. Свой рекорд в ЛЧ он давно прервал, если упустил.
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Ответ Кирилл
В игру вообще не попали Обляков и Чалов, но он их поменял только на последних минутах матча. Почему он не сделал это раньше, когда видел все ?
А на кого менять то? Заболотный что ли игру усилить может вместо Чалова?Или замена Облякову тоже есть?
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ЦСКА при подаче углового исполнил Барселону из легендарного матча с Ливерпулем
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Ответ igor.igorev
Даже белорусский гений футбола Витёк не сумел так опустить ЦСКА как лысый физрук. Неужели это лысое чудо не выгонят?
А тебе не кажется, что проблема немного не в тренерах? Состав ЦСКА уже много-много лет примерно на это место и укомплектован.
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Ответ боливийский старообрядец
Просто команде нужны качественные футболисты в каждую линию. Но есть ли финансы?
Может, нужно было своих уже наигрывать. Лысый чудак на букву м всех замариновал. Но не забывал скулить на всех прессухах, что у него нет людей. Что, Лукин что-то испортил сегодня? Зачем игры сливал, недотренер?
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ЦСКА может играть Шедеврально! Великолепно! Очень смотрибельно! Но не больше одного тайма. И сегодняшняя игра исключением не стала. В целом получился отличный матч,и Краснодару всего хорошего,было-бы замечательно привезти титул в город,но такой игры для чемпионства,думаю,им не хватит.
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Ответ Никита Королёв
причем тут Федотов, не понимаю,в первом тайме играли великолепно.Игру усиливать некем.Нужны трансферы.
Правильно тренер команде профессионалов всю жизнь играющих в футбол не нужен совсем! Тем более такой как Федотов! Простые комментарии уже много говорят о человеке. Послушав его три раза мне стало всё понятно с результатом команды! Есть конечно болельщики, которые ещё не проснулись..
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Ответ Павел Справедливый
Федотова надо гнать палками из ЦСКА. Для чего тебе покупали самого дорогого легионера Давилу ( 8.000.000 Евро) самый дорогой среди всех легионеров ЦСКА? Чтобы он сидел на лавке. Цска подал с Краснодаром кучу угловых и штрафных но все игроки линии атаки Чалов,Обляков,Файзулаев метр с кепкой, почему не выпустить Заболотного, который король воздуха.Из за отсутствия замен ЦСКА уже потерял два очка с Зенитом 1:1 (89), Спартак 2:2(96) Факел (95), Краснодар (91). Потеряли 7-очков, и все из за того что Федотов просто забывал сделать замены в конце игры.Замены не усилить игру а просто потянуть время последние 7-8 минут.
А есть кому выйти на замену? Может Набабкин..?
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Ответ Caniball
Зато в первых таймах играют хорошо и искрометно. Ну и что, закончили на 8-ом месте. Подумаешь.
Правильно,братишка. Гони её прочь, тугу печаль… Главное ж не вылететь. Дожили.
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