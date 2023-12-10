У ЦСКА лишь 1 победа в 4 последних матчах РПЛ
ЦСКА выиграл лишь 1 из 4 последних матчей в Мир РПЛ.
В матче 18-го тура армейцы уступили «Краснодару» (0:1).
В 4 последних турах чемпионата ЦСКА удалось обыграть лишь «Ростов» (2:0). До этого команда под руководством Владимира Федотова сыграла вничью с «Факелом» (1:1) и уступила «Динамо» (2:3).
Перед зимней паузой ЦСКА занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков.
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
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Чалов с Обляковым не попали в матч и были вообще незаметны, но он поменял их только в последние минуты …
Да, усиливать практически некем со скамейки, но нужно же видеть такое и чувствовать вовремя…
И в очередной раз упускаем очки на последних минутах матча - в этом сезоне таким образом потеряно не сосчитать сколько очков…
Грустно уходить на зимний перерыв после такой игры, очень грустно …
Теперь ждать весеннюю часть и надеяться что что-то изменится как в игре команды, так и в трансферах.
Если начинаете играть навесами, то почему не выпустить Зе ?
Федотов уснул с заменами сегодня.
И в очередной раз ЦСКА невероятно резво играет, прессингует и атакует в первом тайме, а во втором просто пропадает - почему нельзя стабилизировать, чтобы команда хотя бы 70 минут играла стабильно?
Ну и что, закончили на 8-ом месте. Подумаешь.
И вы меня не переубедите - я все матчи ЦСКА смотрел и видел это из матча в матч.