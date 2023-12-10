Федотов о 0:1 от «Краснодара»: «Очередной по содержанию выигранный матч ЦСКА, но мы не увозим ни одного очка»

Владимир Федотов оценил игру ЦСКА в матче Мир РПЛ с «Краснодаром» (0:1).

– Хозяевам нужно было выигрывать. Во втором тайме был штурм, но до реальных угроз не доходило.

Мы тоже создали достаточно. Надо сказать, что это был матч неиспользованных моментов. Не доиграли свои моменты и на секунду потеряли концентрацию.

Очередной по содержанию выигранный матч, но мы не увозим ни одного очка. Так бывает. Мы были готовы к тому, что « » добавит оборотов. Но это футбол, мы с этим справлялись.

– Почему поздно сделали замены?

– Потому что все работало. У нас были предпосылки забить гол, – сказал главный тренер ЦСКА Федотов в эфире « ».

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