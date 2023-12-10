Федотов о 0:1 от «Краснодара»: «Очередной по содержанию выигранный матч ЦСКА, но мы не увозим ни одного очка»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Краснодар Владимир Федотов Матч ТВ Футбол

Владимир Федотов оценил игру ЦСКА в матче Мир РПЛ с «Краснодаром» (0:1).

– Хозяевам нужно было выигрывать. Во втором тайме был штурм, но до реальных угроз не доходило.

Мы тоже создали достаточно. Надо сказать, что это был матч неиспользованных моментов. Не доиграли свои моменты и на секунду потеряли концентрацию.

Очередной по содержанию выигранный матч, но мы не увозим ни одного очка. Так бывает. Мы были готовы к тому, что «Краснодар» добавит оборотов. Но это футбол, мы с этим справлялись.

– Почему поздно сделали замены?

– Потому что все работало. У нас были предпосылки забить гол, – сказал главный тренер ЦСКА Федотов в эфире «Матч ТВ».

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22 комментария
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Почему не играет Давила, зачем его вообще купили, кто-нибудь из коней знает?
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Наверное, Федотов хотел сказать «Очередной по содержанию выигранный первый тайм ЦСКА».

Потому что на второй тайм Краснодар вышел заряженным и сразу начал создавать моменты и проблемы для ЦСКА, а ответить ничем не могли.
И ладно бы это был единственный такой матч - нет, это уже стабильность от матча к матчу.
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данному тренеру все болелы будут вспоминать Ростов
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Володя, ну так не пойдет. Где замены то были,а? Пешком Чалов весь второй тайм проходил. Иван очень слабо.
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Ответ titov-and-trubach
Ему скамейку надо пролоббировать, потому что все проблемы из-за отсутствия какого-либо усиления.
То есть 8 место соответствует уровню игроков? Рубин и Крылья лучше укомплектованы?
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бездарность как и всё в клубе, спасибо Гинеру за очередной блевотный футбольный год, хорошо хоть шайбу м баскет за ЦСКА можно посмотреть
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В каком месте он выигранный по содержанию? Да, был отличный первый тайм с хорошими моментами и отличным прессингом. Но во втором по традиции еле ноги передвигали. В чем смысл таких энергозатрат в первой половине матча - не ясно
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Ну я не знаю, минуты с 70, максимум с 75ой было очевидно, что нападение выдохлось. При этом как всегда новорить, что замен не было - не катит: были заба и давила. Возникает вопрос: где замены, лысый?
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Краснодар - зимний чемпион.
ЦСКА - чемпион по содержанию
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Xg за первый тайм у ЦСКА был 0,33.

второй тайм все видели - предположу, что Федотов какой-то другой, отличный от нашего, матч смотрел
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Ответ qiqe
бездарность как и всё в клубе, спасибо Гинеру за очередной блевотный футбольный год, хорошо хоть шайбу м баскет за ЦСКА можно посмотреть
Уже давно известно, что Гинер в данном ЦСКА мало решает - последнее слово по решениям лежит на Орешкине.
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Ответ luu
Почему не играет Давила, зачем его вообще купили, кто-нибудь из коней знает?
Потому что наш физрук предпочитает делать замены на 92 минуте
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